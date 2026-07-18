Bánh đậu đỏ Nhật Bản trên tay CEO Nvidia sau bữa nhậu 'nghìn tỷ'

Sau bữa tối cùng lãnh đạo nhiều doanh nghiệp bán dẫn Nhật Bản, CEO Nvidia Jensen Huang bất ngờ phát bánh đậu đỏ cho đám đông người hâm mộ đang chờ bên ngoài nhà hàng.

CEO Nvidia Jensen Huang phát bánh đậu đỏ cho người hâm mộ ở Tokyo, Nhật Bản, tối 15/7. Ảnh: Reuters.

CEO Nvidia Jensen Huang vừa có chuyến thăm Nhật Bản, kết hợp gặp gỡ các đối tác kinh doanh và công bố những dự án hợp tác mới trong lĩnh vực robot trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Nikkei, tối 15/7, Jensen Huang tổ chức bữa tối tại một quán yakitori (xiên nướng kiểu Nhật) gần ga Kanda, Tokyo. Nhà hàng nằm trong khu izakaya - địa điểm quen thuộc của giới văn phòng Nhật sau giờ làm việc.

Sau khi xuống xe, ông đi bộ qua con hẻm dài khoảng 20 m để vào nhà hàng. Các khách mời đã chờ sẵn và chào đón ông bằng những tràng pháo tay. CEO Nvidia sau đó nâng ly khai tiệc. Theo Bloomberg, những người ngồi cùng bàn đều là CEO của các tập đoàn danh tiếng của Nhật Bản, gồm Kioxia, Tokyo Electron, Shin-Etsu Chemical, Sumitomo Electric, Taiyo Yuden và Ajinomoto.

Trang tin Diamond Online tiết lộ thực đơn của Huang gồm lẩu lòng và một phần khoai tây chiên "baka-mori" - cách gọi tại Nhật dành cho khẩu phần lớn bất thường. Kết thúc bữa tối, vị tỷ phú công nghệ bước ra gặp đám đông đang chờ sẵn và bất ngờ phát những chiếc bánh đậu đỏ - món ăn nhẹ phổ biến tại Nhật Bản - cho người hâm mộ.

CEO Nvidia Jensen Huang nâng ly khai tiệc trong bữa tối tại một quán izakaya ở Tokyo, Nhật Bản, tối 15/7. Ảnh: Reuters.

Nikkei nhận định việc xây dựng hình ảnh gần gũi với giới doanh nghiệp bản địa đã trở thành một phần quen thuộc trong các chuyến công tác quốc tế của CEO Nvidia. Đây cũng là lần đầu ông trở lại Nhật Bản sau khoảng 9 tháng, kể từ chuyến thăm vào tháng 10 năm ngoái.

Business Insider đánh giá việc thưởng thức ẩm thực địa phương đã trở thành "thương hiệu" của vị tỷ phú công nghệ. Tháng 5, khi đến Bắc Kinh, ông được bắt gặp ngồi ăn mì tương đen trên vỉa hè sau chuyến thăm Trung Quốc cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và liên tục khen món ăn "rất ngon" trước sự chứng kiến của nhiều người.

Trước đó, Jensen Huang nhiều lần xuất hiện tại các quán ăn bình dân ở Việt Nam, Hong Kong (Trung Quốc) và Hàn Quốc. Năm ngoái, bữa tối với gà rán cùng lãnh đạo Samsung và Hyundai tại Seoul từng thu hút đông đảo phóng viên và người hâm mộ.

Giới truyền thông nhận định, ở bất cứ nơi nào Nvidia công bố dự án AI tiếp theo, các nhà hàng địa phương có lẽ cũng nên chuẩn bị sẵn để đón vị CEO nổi tiếng yêu thích khám phá ẩm thực đường phố.

CEO Nvidia Jensen Huang phát sữa chuối và đồ ăn nhẹ cho công chúng tập trung bên ngoài nhà hàng thịt ba chỉ nướng ở quận Hongdae, Seoul, Hàn Quốc ngày 5/6. Ảnh: The Korea Herald.