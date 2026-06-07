Sữa chuối Hàn Quốc trên tay CEO Nvidia sau bữa nhậu nghìn tỷ

Sau bữa tối cùng các lãnh đạo Hàn Quốc, CEO Nvidia Jensen Huang phát sữa chuối và đồ ăn vặt cho người hâm mộ chờ bên ngoài. Đây là loại thức uống biểu tượng văn hóa Hàn Quốc.

CEO Nvidia Jensen Huang phát sữa chuối và đồ ăn nhẹ cho công chúng tập trung bên ngoài nhà hàng thịt ba chỉ nướng ở quận Hongdae, Seoul, Hàn Quốc ngày 5/6. Ảnh: The Korea Herald.

Ngày 5/6, CEO Nvidia Jensen Huang xuất hiện tại nhà hàng Hyeongnim Jeoyo, quán thịt ba chỉ nướng nằm ở khu Hongdae, Seoul, Hàn Quốc. Tại đây, ông dùng bữa cùng Chủ tịch tập đoàn SK Chey Tae-won, Chủ tịch tập đoàn LG Koo Kwang-mo và nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Naver Lee Hae-jin, theo Korea Times.

Trong lúc dùng bữa, ông nhiều lần ra ngoài trò chuyện với báo chí và cho biết chuyến thăm lần này nhằm cảm ơn các đối tác Hàn Quốc sau một năm thành công của Nvidia. Sau đó, tỷ phú Huang cùng các lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc phát sữa chuối và đồ ăn vặt cho người hâm mộ bên ngoài theo dõi cuộc gặp.

Theo Chosun, hiếm nơi nào một loại đồ uống giản dị như sữa chuối lại có sức sống bền bỉ và mức độ phổ biến sâu rộng như tại Hàn Quốc. Câu chuyện về sữa chuối bắt đầu trong bối cảnh đầy khó khăn của Hàn Quốc sau chiến tranh.

Những năm 1950-1960, đất nước này đối mặt với tình trạng nghèo đói và suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Chính phủ khi đó triển khai chiến dịch khuyến khích người dân uống sữa để cải thiện thể trạng, nhưng sữa tươi lại khó được đón nhận do mùi vị nhạt và không phù hợp khẩu vị.

Sữa chuối Hàn Quốc, thức uống quốc dân khiến cả thế giới phát cuồng. Ảnh: Binggrae.

Năm 1974, một doanh nghiệp sữa đã tìm ra lời giải. Họ kết hợp sữa với "hương vị chuối" - loại trái cây nhiệt đới hiếm hoi, đắt đỏ và bị hạn chế nhập khẩu thời bấy giờ. Chuối khi đó được xem là thực phẩm xa xỉ, chỉ xuất hiện trong những dịp đặc biệt của các gia đình khá giả. Sữa chuối vì thế mang đến cho người tiêu dùng cảm giác "nếm thử sự sang trọng" với mức giá bình dân.

Tên gọi bằng tiếng Hàn cũng phản ánh rõ điều này, nghĩa là "sữa vị chuối", chứ không phải sữa làm từ chuối thật. Việc sử dụng hương liệu giúp kiểm soát giá thành, tạo màu vàng hấp dẫn và duy trì chất lượng ổn định, trong khi chuối tươi khi xay cùng sữa thường bị xỉn màu, vị nhạt và kết cấu đặc.

Theo số liệu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, riêng tại thị trường nội địa, sữa chuối đã bán được hơn 6 tỷ chai kể từ khi ra đời. Hiện nay, mỗi ngày thị trường nội địa tiêu thụ trung bình khoảng 800.000 chai sữa chuối, đóng góp gần 20% doanh thu hàng năm của doanh nghiệp sản xuất. Sữa chuối chiếm khoảng 80% thị phần sữa hương vị tại Hàn Quốc, với doanh thu hàng năm vượt 2.000 tỷ won, bao gồm cả xuất khẩu.

Sữa chuối tràn ngập trên các kệ hàng tại sân bay Incheon (Hàn Quốc) tháng 12/2025. Ảnh: CU.

Theo nhà sản xuất, làn sóng Hallyu - sự lan tỏa của văn hóa Hàn Quốc ra thế giới - là yếu tố then chốt giúp sản phẩm vươn ra thị trường quốc tế. Hình ảnh sữa chuối xuất hiện dày đặc trong phim truyền hình, điện ảnh và các sản phẩm âm nhạc K-pop.

Sự "lăng xê" của các ngôi sao như Jungkook (BTS), U-Know Yunho (TVXQ), Taemin (SHINee), diễn viên kiêm ca sĩ IU... khiến nhiều du khách quốc tế tò mò và xem đây như một món quà lưu niệm mang tính biểu tượng.

Ngoài ra, sản phẩm còn sở hữu hương vị độc đáo khó tìm thấy ở nơi khác. Với hàm lượng sữa tươi lên tới 80%, sữa chuối Hàn Quốc có vị ngọt, béo cùng mùi thơm đặc trưng. Dù không hoàn toàn giống hương vị của một quả chuối tự nhiên, chính cảm giác "chuối tưởng tượng" này lại tạo nên sức hút đặc biệt đối với nhiều người tiêu dùng.

Đi cùng hương vị là thiết kế chai tròn đặc trưng, lấy cảm hứng từ bình gốm "nguyệt hồ" truyền thống của Hàn Quốc. Kiểu dáng bo tròn không thuận tiện cho vận chuyển nhưng thân thiện với trẻ em, dễ cầm nắm và hạn chế đổ tràn.