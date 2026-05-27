CEO Nvidia ăn ngô nướng, bao cả hàng khách ở chợ đêm Đài Bắc

CEO Nvidia Jensen Huang tiếp tục trở thành tâm điểm mạng xã hội khi xuất hiện tại chợ đêm Raohe ở Đài Bắc, đề nghị trả tiền cho toàn bộ khách đang xếp hàng mua ngô nướng.

Jensen Huang ăn ngô nướng tại chợ đêm Raohe ở Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc. Ảnh: Reddit.

Trong chuyến công du Đài Loan (Trung Quốc) ngày 25/5, CEO Nvidia Jensen Huang tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi bất ngờ xuất hiện tại chợ đêm Raohe ở Đài Bắc cùng vợ Lori và con gái Madison Huang.

Tại đây, gia đình ông thưởng thức nhiều món ăn đường phố nổi tiếng như bánh tiêu nhân thịt, xúc xích nướng, mực nướng, đá bào và đặc biệt là ngô nướng. Hình ảnh vị tỷ phú công nghệ cầm bắp ngô giữa đám đông nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, theo Taipei Times.

Các video lan truyền cho thấy CEO Nvidia ghé vào một quầy ngô nướng đông khách, nơi có hàng dài người chờ mua. Khi tiến đến quầy, Huang đùa rằng ông sẽ trả tiền cho toàn bộ khách nếu được phục vụ trước và bỏ qua hàng chờ. Người bán cho biết những khách phía trước đã thanh toán xong. Huang được cho là vẫn đáp lại rằng ông "sẽ trả tiền lần nữa".

Đề nghị bất ngờ này khiến nhiều người xung quanh reo hò và vỗ tay. Một số thực khách cũng chủ động nhường vị trí để vị tỷ phú công nghệ được mua trước. Các video sau đó ghi lại cảnh Huang trò chuyện với người bán hàng và tỏ ra thích thú khi ăn thử món ngô nướng.

CEO Nvidia Jensen Huang phát đồ tráng miệng cho phóng viên và người hâm mộ chờ bên ngoài một nhà hàng ở Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc, hôm 26/5. Ảnh: CNA.

Theo chia sẻ của người bán với truyền thông Đài Loan, Huang đã trả khoảng 1.000 Đài tệ để mời khoảng 10 nhóm khách ăn cùng. "Chúng tôi vui quá nên tặng thêm cho khoảng 15 nhóm khách khác", người bán nói.

Những ngày qua, Jensen Huang liên tục xuất hiện tại nhiều địa điểm ở Đài Loan trong khuôn khổ chuyến thăm đối tác và tham dự các hoạt động công nghệ. Các lần ông ghé chợ đêm địa phương thường thu hút đông đảo người dân và truyền thông theo dõi.

Đầu tháng 5, Huang cũng gây chú ý khi xuất hiện tại một quán mì ven đường ở Bắc Kinh trong chuyến công du Trung Quốc cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhiều lãnh đạo doanh nghiệp. Business Insider nhận định việc Huang ghé các quán ăn địa phương không còn xa lạ. Trong nhiều năm qua, ông từng được bắt gặp ăn uống tại các khu chợ đêm và hàng quán đường phố ở nhiều nơi như Việt Nam, Hong Kong (Trung Quốc), Hàn Quốc hay Đài Loan.

CEO Nvidia Jensen Huang ăn mì tương đậu trước cửa nhà hàng ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 15/5. Ảnh: Weibo.

Dan Liu, nhà sáng lập một công ty công nghệ, thậm chí lập danh sách mang tên "Jensen Eats" để tổng hợp những quán ăn mà Huang từng ghé qua trên thế giới. Danh sách hiện có 47 địa điểm, từ quán gà rán Hàn Quốc ở Santa Clara (Mỹ) đến nhà hàng lẩu tại Thượng Hải.

Niềm yêu thích ẩm thực của Huang cũng được nhiều lãnh đạo công nghệ tại Thung lũng Silicon nhắc tới. Trong một podcast hồi tháng 4/2024, CEO Meta Mark Zuckerberg kể Huang từng mời anh tới nhà ăn cheesesteak (thịt bò thái mỏng xào chín tới, phủ một lớp phô mai tan chảy) vì "rất thích nấu ăn".

Ít ai biết trước khi trở thành người đứng đầu công ty công nghệ trị giá hơn 5.200 tỷ USD , Huang từng làm việc tại chuỗi nhà hàng Denny's ở Portland từ năm 15 tuổi với các công việc như rửa bát, phục vụ bàn và dọn dẹp. Nhiều năm sau, cũng tại một nhà hàng Denny's ở San Jose, Huang cùng 2 cộng sự lần đầu thảo luận ý tưởng thành lập Nvidia. Hiện địa điểm này đã được gắn bảng kỷ niệm.

