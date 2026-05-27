Báo ngoại nêu loạt món Việt trong top tệ nhất Đông Nam Á

Ngoài tiết canh, bánh canh cua, nem chua, bánh căn hay cốm... cũng nằm trong top món ăn tệ nhất Đông Nam Á 2026 do TasteAtlas bình chọn.

Danh sách “100 món ăn tệ nhất Đông Nam Á” mới cập nhật của Taste Atlas khiến nhiều thực khách Việt bất ngờ khi hàng loạt món ăn quen thuộc xuất hiện với thứ hạng khá cao.

Đứng đầu trong số các món Việt là tiết canh, xếp thứ 6 toàn khu vực với 2,4/5 sao. Chuyên trang mô tả đây là món truyền thống được chế biến từ tiết động vật tươi cùng nước mắm, trộn với phần nội tạng băm hoặc thịt nướng rồi để đông. Khi thành phẩm, món ăn có kết cấu đặc sệt như pudding, thường ăn kèm lạc rang, rau mùi và húng.

Chuyên trang ẩm thực cũng nhắc đến tranh cãi quanh món ăn bởi yếu tố an toàn thực phẩm, song ghi nhận đây vẫn là món xuất hiện trong một số dịp tụ họp, lễ Tết tại Việt Nam.

Trong top 10 còn có trứng vịt lộn - món ăn quen thuộc trên vỉa hè Việt Nam nhưng cũng nổi tiếng tại Philippines với tên gọi balut.

Tiết canh hay trứng vịt lộn liên tục gây tranh luận nhiều năm qua không quá bất ngờ, bởi với không ít thực khách quốc tế, hình thức và cách thưởng thức tạo cảm giác thử thách hơn là trải nghiệm hương vị thông thường.

Không chỉ những món gây tranh cãi, danh sách năm nay còn khiến nhiều người ngạc nhiên khi đưa thêm loạt món quen thuộc khác của Việt Nam vào top 100.

Theo công bố của Taste Atlas, các món Việt xuất hiện trong bảng xếp hạng gồm:

Bánh canh cua (13)

Chè đậu xanh (28)

Thịt đông (35)

Bánh ít (38)

Bánh tiêu (48)

Nem chua (70)

Bánh gai (80)

Bánh căn (83)

Cốm (92)

Đây đều là những món khá quen thuộc với người Việt, gắn với từng vùng miền hoặc mùa vụ riêng. Trong đó, bánh canh cua và bánh căn vốn được nhiều du khách quốc tế yêu thích khi tới TP.HCM, miền Trung. Trong khi cốm hay bánh gai lại mang đậm dấu ấn truyền thống miền Bắc.

Việc một món bị chấm điểm thấp trên các bảng xếp hạng kiểu cộng đồng không đồng nghĩa món đó "dở" theo nghĩa tuyệt đối. Với nhiều chuyên gia ẩm thực, đây thường phản ánh khác biệt văn hóa và khẩu vị. Những món có vị lên men mạnh, kết cấu lạ hoặc nguyên liệu đặc trưng địa phương thường dễ tạo ra phản ứng trái chiều hơn.

Đây cũng không phải lần đầu các món Việt xuất hiện trong những bảng xếp hạng gây tranh luận của TasteAtlas.

Trước đó, tiết canh từng nằm trong danh sách các món thịt bị đánh giá thấp nhất châu Á và thế giới. Thịt đông cũng từng góp mặt ở nhóm món thịt gây nhiều tranh luận vì kết cấu đông lạnh đặc trưng.

Ở chiều ngược lại, nhiều món Việt cũng thường xuyên xuất hiện trong nhóm được đánh giá cao như phở, bánh mì, bún chả hay cà phê trứng.

Trong “100 món ăn tệ nhất Đông Nam Á”, vị trí số một thuộc về hon mhai, món tằm chiên giòn của Thái Lan với 2 sao.

Các vị trí tiếp theo có ambuyat của Brunei (2), cà ri ruột cá lên men của Thái Lan (3), nhện chiên Campuchia (4) hay dơi hầm Indonesia (5).

Taste Atlas là cẩm nang ẩm thực trực tuyến có trụ sở tại Croatia, chuyên tổng hợp món ăn truyền thống, nhà hàng địa phương và bảng xếp hạng theo khu vực. Với bảng 100 món ăn bị đánh giá thấp nhất Đông Nam Á, Taste Atlas cho biết dữ liệu được tổng hợp từ lượng lớn đánh giá hợp lệ trên nền tảng, đồng thời nhấn mạnh đây không phải “kết luận cuối cùng” về một nền ẩm thực mà nhằm khơi gợi thảo luận và sự tò mò với món ăn địa phương.