Cách Hàn Quốc khiến cả thế giới 'vét sạch' sữa chuối

Từ những kệ hàng được khách Trung Quốc "vét sạch" sau mỗi chuyến du lịch, sữa chuối từ món đồ uống bình dân trở thành một biểu tượng văn hóa của Hàn Quốc.

Sữa chuối Hàn Quốc, thức uống quốc dân khiến cả thế giới phát cuồng. Ảnh: Binggrae.

Chuối và sữa vốn là sự kết hợp quen thuộc trong ẩm thực thế giới, từ sinh tố đến các món tráng miệng. Tuy nhiên, hiếm nơi nào một loại đồ uống giản dị như sữa chuối lại có sức sống bền bỉ và mức độ phổ biến sâu rộng như tại Hàn Quốc, theo Chosun.

Câu chuyện về sữa chuối bắt đầu trong bối cảnh đầy khó khăn của Hàn Quốc sau chiến tranh. Những năm 1950-1960, đất nước này đối mặt tình trạng nghèo đói và suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Chính phủ khi đó triển khai chiến dịch khuyến khích người dân uống sữa để cải thiện thể trạng, nhưng sữa tươi lại khó được đón nhận do mùi vị nhạt và không phù hợp khẩu vị.

Năm 1974, một doanh nghiệp sữa đã tìm ra lời giải. Họ kết hợp sữa với "hương vị chuối" - loại trái cây nhiệt đới hiếm hoi, đắt đỏ và bị hạn chế nhập khẩu thời bấy giờ. Chuối khi đó được xem là thực phẩm xa xỉ, chỉ xuất hiện trong các dịp đặc biệt của những gia đình khá giả. Sữa chuối vì thế mang đến cho người tiêu dùng cảm giác "nếm thử sự sang trọng" với mức giá bình dân.

Du khách Trung Quốc "vét sạch" sữa chuối trên các kệ hàng tại sân bay Incheon (Hàn Quốc). Ảnh: CU.

Tên gọi bằng tiếng Hàn cũng phản ánh rõ điều này, nghĩa là "sữa vị chuối", chứ không phải sữa làm từ chuối thật. Việc sử dụng hương liệu giúp kiểm soát giá thành, tạo màu vàng hấp dẫn và duy trì chất lượng ổn định, trong khi chuối tươi khi xay với sữa thường bị xỉn màu, vị nhạt và kết cấu đặc.

Theo số liệu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, riêng tại thị trường nội địa, sữa chuối đã bán được hơn 6 tỷ chai kể từ khi ra đời.

Hiện nay, mỗi ngày thị trường nội địa tiêu thụ trung bình khoảng 800.000 chai sữa chuối, đóng góp gần 20% doanh thu hàng năm của doanh nghiệp sản xuất. Sữa chuối chiếm khoảng 80% thị phần sữa hương vị tại Hàn Quốc, với doanh thu hàng năm vượt 2.000 tỷ won, bao gồm cả xuất khẩu.

Trong khi đó, Trung Quốc hiện là thị trường nước ngoài lớn thứ hai của sản phẩm, với giá bán cao hơn đáng kể so với trong nước và mức tăng trưởng hai chữ số tại các đô thị lớn.

Sữa chuối quốc dân xuất hiện tại các cửa hàng tiện lợi ở Hàn Quốc. Ảnh: South Korea Hallyu.

Vậy điều gì đã khiến một món đồ uống bình dân trở thành biểu tượng văn hóa?

Theo nhà sản xuất, làn sóng Hallyu (sự lan tỏa và phổ biến của văn hóa Hàn Quốc ra nước ngoài) là yếu tố then chốt giúp sản phẩm vươn ra thế giới.

Hình ảnh sữa chuối xuất hiện dày đặc trong phim truyền hình, điện ảnh và âm nhạc K-pop. Sự "lăng xê" của các ca sĩ thần tượng như Jungkook (BTS), U-know Yunho (TVXQ), Taemin (SHINee), diễn viên kiêm ca sĩ IU... khiến du khách quốc tế tò mò và xem đây như món quà lưu niệm mang tính biểu tượng.

Ngoài ra, hương vị độc đáo khó tìm thấy ở đâu khác. Với hàm lượng sữa tươi lên đến 80%, sữa chuối Hàn Quốc có vị ngọt ngào, béo ngậy và mùi thơm nồng nàn rất riêng. Dù không giống hoàn toàn hương vị của một quả chuối tự nhiên, nhưng chính cái vị "chuối tưởng tượng" này lại gây nghiện cực mạnh.

Hình ảnh Jungkook (BTS) uống sữa chuối từng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Ảnh: South Korea Hallyu.

Đi cùng hương vị là thiết kế chai dáng tròn đặc trưng, lấy cảm hứng từ bình gốm "nguyệt hồ" truyền thống của Hàn Quốc. Hình dáng bo tròn không thuận tiện cho vận chuyển nhưng lại thân thiện với trẻ em, dễ cầm nắm và hạn chế đổ tràn.

Năm 2024, hãng thậm chí đề xuất đưa mẫu chai này vào danh mục di sản văn hóa quốc gia, cho thấy mức độ gắn bó của sữa chuối với đời sống xã hội Hàn Quốc.