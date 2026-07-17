Chàng trai Nhật Bản đến Việt Nam làm blogger du lịch

Naoki gọi việc bắt đầu cuộc sống mới tại Việt Nam là liều lĩnh, nhưng lại gắn bó đến khó tin. Trong những chuyến đi, anh luôn giới thiệu về văn hóa, ẩm thực theo cách mộc mạc nhất.

Chàng trai Nhật Bản trải nghiệm đám giỗ miền Tây nhận trăm nghìn view Chàng trai Nhật Bản thích thú khi lần đầu cùng người dân chuẩn bị các món ăn cho đám giỗ và "dô" cạn ly trên bàn nhậu.

Fanpage 184.000 lượt theo dõi, TikTok hơn 550.000 lượt thích là những con số tương tác trên 2 nền tảng giới thiệu về Việt Nam của Naoki Okamura (31 tuổi, người Nhật Bản).

Anh không tin mình đã ở Việt Nam 2 năm, cũng chưa từng nghĩ sẽ trở thành blogger giới thiệu về cảnh đẹp, văn hóa và ẩm thực của một đất nước khác. Nhưng Việt Nam ngoại lệ, vì Naoki xem đây là "ngôi nhà thứ 2".

"Việt Nam xứng đáng được nhiều người biết đến. Tôi muốn mang những địa điểm đẹp, văn hóa Việt Nam đến mọi người trên khắp thế giới. Để kết nối trực tiếp với người Việt và Nhật Bản, hầu hết video tôi đều nói 2 thứ tiếng này", Naoki bày tỏ với Tri Thức - Znews.

"Việt Nam chọn tôi"

Hai năm trước, Naoki Okamura từng có những ngày dọn hàng và bán cá tươi tại một khu chợ ở Na Uy. Công việc vất vả này giúp anh học hỏi nhiều điều về văn hóa, đúng với sở thích. Trong mắt anh khi đó, Việt Nam vẫn còn xa lạ.

Tháng 1/2024, Naoki lần đầu đến TP.HCM. Trái với cái lạnh của Na Uy, nơi đây ấm áp về thời tiết lẫn con người. Ngay cả với người lần đầu gặp, anh vẫn thấy họ kết nối mình một cách kỳ lạ.

Naoki thời điểm vừa chuyển đến TP.HCM vào năm 2024.

Quyết định một mình dọn đến TP.HCM sinh sống được đưa ra sau vài tháng, khi trực giác mách bảo Việt Nam có điều gì đó đặc biệt mà Naoki chưa từng trải nghiệm. Mục tiêu của anh đơn giản: thử thách bản thân sống trong môi trường khác biệt với trước đây.

Ấn tượng đầu tiên của chàng trai Nhật Bản về Việt Nam là đường phố luôn tràn đầy sức sống và người dân thân thiện. Càng ngạc nhiên hơn khi những món ăn ngon hiện diện ở khắp nơi. Đến nay, cái nhìn đó vẫn không thay đổi.

"Nhìn lại, quyết định liều lĩnh năm đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Việt Nam đã chọn tôi trước khi tôi kịp chọn nơi này", anh nói.

Với Naoki, giao thông, khí hậu hay những thay đổi trong văn hóa, nếp sống không làm khó con người cởi mở như anh, nhưng ngôn ngữ lại là rào cản lớn nhất. Những ngày đầu, do vốn tiếng Việt hạn chế, mọi người phải kiên nhẫn để hiểu những gì anh nói. Điều đó đã khích lệ Naoki học tiếng Việt nghiêm túc để giao tiếp tốt hơn.

Chàng trai thường ra đường, gặp gỡ người dân để cải thiện vốn tiếng Việt.

Naoki học từ thực tế. Mỗi ngày, anh xem video trên YouTube để luyện nghe và luyện nói qua những cuộc hội thoại mỗi ngày. Mỗi lần trả lời bình luận hay gửi đi tin nhắn đều là bài học mới, giúp anh hiểu thêm phương ngữ. Anh quan niệm rằng yêu Việt Nam thì phải rành tiếng Việt.

Càng ở lâu, Naoki càng nhận ra mình không còn là vị khách ghé qua. Từng ngày một, anh dần thuộc về nhịp sống nơi đây và đặt cho mình cái tên "Tiến Minh". Khi qua đường cũng không còn bỡ ngỡ, buổi sáng có thể bắt đầu với cơm tấm, cà phê sữa đá.

"Chính tôi cũng ngạc nhiên khi mình gắn bó với đất nước này đến thế. Mọi trải nghiệm ở Việt Nam đều hơn những gì tôi từng mong đợi", Naoki chia sẻ.

Người Nhật kể chuyện về Việt Nam

Một mình ở Việt Nam, tự xoay xở mọi thứ, Naoki Okamura chưa bao giờ thấy cô đơn hay nghĩ đến chuyện trở về Nhật Bản. Mỗi ngày đều mở ra trước mắt anh một điều mới để học, để hiểu. Chính điều này đã thúc đẩy anh đi nhiều nơi, gặp gỡ những người mới.

Hiện Naoki đã đặt chân đến Hà Nội, Đà Nẵng, Tây Ninh và nhiều tỉnh thành thuộc khu vực miền Tây.

Đi đến đâu, anh quay video đến đó, chỉ cần đặt một chiếc máy quay hoặc tự cầm trên tay. Trên các nền tảng, anh kể những trải nghiệm chân thật thông qua hành trình của chính mình, để người Việt thấy lại những điều quen thuộc theo một cách khác.

Tuy nhiên, ở góc nhìn của người Nhật Bản, cảnh đẹp, văn hóa và ẩm thực Việt Nam hiện lên qua lăng kính thú vị hơn. Từ đó, Naoki cũng dần lồng ghép tiếng Nhật vào các video.

"Vô tình, sáng tạo nội dung du lịch trở thành một phần công việc của tôi tại Việt Nam", anh nói.

Naoki chụp ảnh tại Đà Nẵng, Phú Quốc (An Giang) năm 2025.

Những điểm tham quan nổi tiếng, dễ tìm trên mạng xã hội là điều chàng trai Nhật Bản để ngoài khung hình. Anh chỉ ghi lại những khoảnh mà bản thân tin rằng vẻ đẹp của một đất nước thực sự tồn tại: buổi sum họp gia đình, cuộc trò chuyện với người lạ, tập quán địa phương và cuộc sống thường nhật.

TP.HCM sôi động, nhưng vẫn có những nét truyền thống riêng, ẩn sâu trong các con hẻm nhỏ. Nhưng nếu có vùng đất khiến Naoki luôn muốn quay lại, đó là miền Tây.

Nơi đây có những con rạch yên ả, cây trái xum xuê và không khí nhẹ nhàng. Nhưng đối với anh, con người có sức hấp dẫn hơn cả. Mỗi lần quay lại, chàng trai đều được chào đón bằng sự hào sảng và những nụ cười đôn hậu.

Anh vẫn nhớ những ngày rong ruổi khắp Bến Tre (cũ), An Giang, Sóc Trăng (cũ), Trà Vinh (cũ) và Cà Mau, nơi các trải nghiệm bổ dừa, nướng thịt chuột, đổ bánh xèo... đều là lần đầu trong đời.

Naoki trong chuyến du lịch xuyên miền Tây hồi đầu năm.

Với Naoki, văn hóa miền Tây hiện hữu trong từng bữa cơm miễn phí, lời mời "vô nhà chơi" hay những đêm ngủ lại nhà người dân, nghe tiếng ếch, nhái lẫn vào lời kể về cuộc sống miền sông nước. Hay thậm chí là những lần được trở thành con cháu trong nhà, cùng các bà, các dì nấu đám giỗ từ sáng sớm.

Đặc biệt hơn, ở Nhật Bản, đàn ông sẽ nấu ăn, nhưng ở miền Tây chỉ toàn phụ nữ. Đám giỗ để tưởng nhớ về ông bà, họ không chọn không khí buồn bã, mà cùng nhau hát karaoke làm niềm vui.

"Mỗi vùng miền đều có lối sống riêng đáng tôn trọng, đồng nghĩa với việc tôi vẫn chưa thấy hết mọi thứ, đó là lý do tôi muốn kể câu chuyện dài về Việt Nam, dù đất nước này không còn quá mới như khi vừa đến", Naoki bày tỏ.

Sau 2 năm, Naoki nhận lại từ Việt Nam bài học lớn về sự hạnh phúc. Không nhất thiết phải nhiều tiền hay địa vị cao, hạnh phúc là khi có được các mối quan hệ sâu sắc, đặt chân đến nhiều nơi, mở lòng với những điều mới mẻ và luôn có một nơi muốn quay về.