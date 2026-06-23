Vì sao Nhật Bản tăng phí xin visa gấp 5 lần?

Nhật Bản cho biết quyết định tăng phí visa gấp 5 lần nhằm bù đắp chi phí quản lý lượng khách quốc tế và cư dân nước ngoài ngày càng tăng, ứng phó tình trạng quá tải du lịch.

Du khách đi bộ trên con đường dẫn đến chùa Kiyomizu-dera ở Kyoto, Nhật Bản, ngày 13/1/2025. Ảnh: Paul Miller.

Theo Japan Times, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định tăng lệ phí xin thị thực (visa) đối với công dân nước ngoài thông qua việc sửa đổi một sắc lệnh nội các liên quan. Quyết định được thông qua tại cuộc họp nội các ngày 19/6, đánh dấu lần đầu tiên Nhật Bản điều chỉnh lệ phí visa kể từ năm 1978.

Theo quy định mới, mức phí mới sẽ áp dụng đối với các hồ sơ nộp từ ngày 1/7.

Lệ phí visa nhập cảnh một lần tăng từ 3.000 yen lên 15.000 yen (khoảng 104 USD , tương đương 2,5 triệu đồng).

(khoảng , tương đương 2,5 triệu đồng). Lệ phí visa nhập cảnh nhiều lần tăng từ 6.000 yen lên 30.000 yen (khoảng 208 USD , tương đương 4,9 triệu đồng).

Quá tải du lịch

Chính phủ Nhật Bản lý giải việc tăng phí là cần thiết để đưa các khoản lệ phí liên quan thị thực tiệm cận với tiêu chuẩn của các nước phương Tây. Tại Mỹ, lệ phí visa ngắn hạn là 185 USD ; tại Anh là 177 USD ; còn ở Canada là 100 CAD ( 71 USD ). Các nước Pháp, Đức và Italy, thành viên khối Schengen cho phép tự do đi lại trong khu vực, đều thu 90 euro ( 105 USD ) đối với thị thực ngắn hạn.

Những quốc gia này thường xuyên điều chỉnh lệ phí visa để bù đắp tác động của lạm phát, biến động tỷ giá và kiểm soát lượng khách nước ngoài. Trong khi đó, Nhật Bản chưa từng tăng phí visa kể từ năm 1978.

Tuy nhiên, lượng khách quốc tế tăng mạnh trong những năm gần đây đã khiến chính phủ phải tuyển thêm nhân sự xử lý hồ sơ, kéo theo chi phí vận hành ngày càng lớn.

Nhật Bản cho biết nguồn thu tăng thêm từ việc nâng phí visa sẽ được sử dụng để tăng cường quản lý nhập cư, nâng cấp hạ tầng du lịch và triển khai các biện pháp ứng phó tình trạng quá tải du lịch tại nhiều điểm đến nổi tiếng đang chịu áp lực từ lượng khách quốc tế ở mức kỷ lục.

TOP 10 THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH LỚN NHẤT ĐẾN NHẬT BẢN THÁNG 5/2026 Nguồn: Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) Nhãn Hàn Quốc Đài Loan (Trung Quốc) Mỹ Trung Quốc đại lục Hong Kong (Trung Quốc) Thái Lan Philippines Australia Singapore Malaysia Lượt khách Nghìn lượt 951.3 616.8 333.7 313 207.9 98.8 85 82.3 76.6 72.2

Theo số liệu công bố ngày 17/6 của Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), nước này đón khoảng 3,56 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 5, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, đây vẫn là mức rất cao đối với giai đoạn giữa mùa hoa anh đào và kỳ nghỉ hè - thời điểm nhu cầu du lịch Nhật Bản thường chững lại.

JNTO cho biết 19 thị trường, gồm Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ và Malaysia ghi nhận lượng khách cao nhất từ trước đến nay trong tháng 5. Riêng khu vực Trung Đông và Ấn Độ lập kỷ lục theo tháng.

Đến nay, trong 5 tháng đầu năm, Nhật Bản đón khoảng 17,94 triệu lượt khách quốc tế, giảm nhẹ 1,1% so với cùng kỳ năm 2025. Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu nhấn mạnh Chính phủ đã cân nhắc nhiều tác động của quyết định tăng lệ phí visa, song "sẽ chưa có ảnh hưởng ngay đến lượng du khách nước ngoài tới Nhật Bản".

Giới quan sát nhận định dù "chưa có ảnh hưởng ngay" như nhận định của Ngoại trưởng Motegi, trong tương lai gần quyết định này có thể tác động trực tiếp đến kế hoạch du lịch Nhật Bản của du khách nhiều nước, đặc biệt là các quốc gia có mức thu nhập trung bình và thấp.

Đây cũng được xem là vấn đề đáng lưu ý đối với những người nước ngoài đang hoặc có kế hoạch sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Nhiều điểm du lịch nổi tiếng tại Nhật Bản xảy ra tình trạng quá tải suốt nhiều năm qua. Ảnh: Reuters, Pexels.

Siết quản lý nhập cư

Ngoài phí visa du lịch, mức trần pháp lý đối với lệ phí thay đổi tư cách lưu trú hoặc gia hạn thời gian lưu trú cũng được nâng từ 10.000 yen lên 100.000 yen (khoảng 16 triệu đồng). Lệ phí đối với hồ sơ xin cấp quyền định cư vĩnh viễn (thường trú) tăng từ 10.000 yen lên 300.000 yen (khoảng 49 triệu đồng).

Chính phủ Nhật Bản cho biết việc tăng phí nhằm xây dựng hệ thống quản lý nhập cư chặt chẽ hơn. Nguồn thu bổ sung từ chính sách mới sẽ được sử dụng để phục vụ công tác quản lý cộng đồng cư dân nước ngoài đang gia tăng kỷ lục tại nước này, đạt 4,13 triệu người vào cuối năm 2025.

Khoản kinh phí này cũng sẽ được dùng để mở rộng các chương trình đào tạo tiếng Nhật và tăng cường các biện pháp chống lao động, cư trú bất hợp pháp.

MỤC ĐÍCH ĐẾN NHẬT BẢN CỦA DU KHÁCH VIỆT NAM NĂM 2025 Nguồn: Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) Nhãn Thương mại Du lịch Mục đích khác (du học, thực tập sinh kỹ năng, thăm thân...) Tỷ lệ % 5 32 63

Trên thực tế, lượng người Việt Nam đến Nhật Bản với mục đích lưu trú dài hạn cao hơn du lịch thuần túy. Việt Nam ghi nhận khoảng 58.000 lượt khách đến Nhật trong tháng 5, giảm 2,1% so với mức 59.263 lượt của cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tính chung 5 tháng đầu năm, lượng khách Việt đến Nhật đạt khoảng 340.000 lượt, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo JNTO, Việt Nam là thị trường có tỷ lệ lớn khách nhập cảnh Nhật Bản với mục đích học tập, thực tập kỹ năng và các hoạt động ngoài du lịch thuần túy. Quyết định tăng lệ phí dự kiến sẽ tác động đáng kể đến chi phí xin mới cũng như gia hạn giấy tờ của hàng trăm nghìn thực tập sinh, du học sinh và du khách Việt trong thời gian tới.