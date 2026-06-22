Bánh mì Việt Nam 'đổ bộ' hơn 20.000 cửa hàng tiện lợi khắp Nhật Bản

Sau thời gian dần tạo được chỗ đứng trong giới yêu ẩm thực Nhật Bản, bánh mì Việt Nam chuẩn bị xuất hiện tại hệ thống 7-Eleven trên khắp nước này.

Bánh mì Việt Nam xuất hiện trong cửa hàng tiện lợi Nhật Bản.

Bước vào một cửa hàng 7-Eleven ở Nhật Bản, khách hàng dễ dàng bắt gặp những món ăn và đồ uống mang đậm dấu ấn địa phương như cơm nắm trà xanh, latte matcha hay bánh bạch tuộc takoyaki.

Tuy nhiên, chuỗi cửa hàng tiện lợi này từ lâu không chỉ giới hạn ở các món ăn trong nước mà thường xuyên tìm kiếm cảm hứng từ ẩm thực quốc tế. Sản phẩm mới nhất được chuỗi này lựa chọn là bánh mì - món sandwich đặc trưng của Việt Nam, theo Soranews24.

Được xem là một trong những món ăn giao thoa văn hóa nổi tiếng trên thế giới, bánh mì kết hợp baguette kiểu Pháp với các nguyên liệu và gia vị Việt Nam. Nhân bánh thường gồm thịt, phổ biến nhất là thịt heo, ăn kèm cà rốt, củ cải ngâm chua và nhiều rau mùi.

Dù từ lâu đã phổ biến tại Việt Nam cũng như ở những quốc gia có cộng đồng người châu Á đông đảo, bánh mì mất khá nhiều thời gian để được biết đến rộng rãi tại Nhật Bản. Theo đánh giá của giới quan sát, một phần nguyên nhân là phở từ lâu đã chiếm vị trí đặc biệt trong lòng những thực khách Nhật yêu thích ẩm thực Việt.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, số lượng nhà hàng và cửa hàng bán bánh mì tại Tokyo tăng đều. Lượng người yêu thích món ăn này cũng ngày càng lớn, tạo tiền đề để 7-Eleven Nhật Bản đưa bánh mì vào danh mục sản phẩm.

Bánh mì nhân heo quay, kết hợp rau củ ngâm chua và rau mùi.

Phiên bản được chuỗi cửa hàng lựa chọn có tên Sweet Chili Sauce Banh Mi (tạm dịch: Bánh mì xốt ớt ngọt). Nhân bánh gồm thịt heo quay, kết hợp rau củ ngâm chua và rau mùi. Theo thương hiệu, vị đậm đà của thịt, vị chua nhẹ của rau củ ngâm cùng hương thơm đặc trưng của rau mùi tạo nên trải nghiệm vừa đậm đà vừa thanh mát, phù hợp với thời tiết mùa hè.

Chuỗi bán lẻ cũng cho biết xốt ớt ngọt, loại gia vị không quá phổ biến trong bánh mì truyền thống, được sử dụng như một điểm nhấn nhằm làm phong phú hương vị thay vì lấn át các nguyên liệu khác. Bánh mì Việt Nam tại 7-Eleven Nhật Bản có giá 430 yen (khoảng 2,75 USD , tương đương 71.000 đồng), sẽ được bán từ ngày 23/6 tại các cửa hàng trên toàn quốc, ngoại trừ hai tỉnh Hokkaido và Okinawa.

Bên cạnh bánh mì Việt Nam, 7-Eleven Nhật Bản cũng vừa bổ sung thêm gamja cheese ball, món bánh khoai tây phô mai nổi tiếng của Hàn Quốc, vào danh mục sản phẩm quốc tế của mình. "Chúng tôi hi vọng khách hàng có cơ hội tiếp cận và trải nghiệm hương vị bản địa của Việt Nam", đại diện nhóm phát triển sản phẩm cho hay.

Ổ bánh mì thịt heo kho ăn kèm đồ chua và rau mùi tươi tại một nhà hàng Việt ở Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Eugene Lee/SCMP.