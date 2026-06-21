Vì sao Ninh Bình xóa tên biển Quất Lâm?

Khu du lịch Quất Lâm, một trong những điểm du lịch biển nổi tiếng của tỉnh Nam Định trước đây, chính thức được đổi tên thành khu du lịch Giao Ninh (Ninh Bình) sau sáp nhập.

Toàn cảnh khu du lịch Quất Lâm, nay là khu du lịch Giao Ninh, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Sở Du lịch Ninh Bình.

Sở Du lịch Ninh Bình cho biết ngày 17/6, UBND tỉnh đã ban hành quyết định đổi tên khu du lịch Quất Lâm thành khu du lịch Giao Ninh, thuộc xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình.

Theo chính quyền địa phương, đây là bước điều chỉnh cần thiết nhằm bảo đảm sự thống nhất với địa giới hành chính mới sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, đồng thời tạo thuận lợi cho công tác quản lý, khai thác và phát triển du lịch biển trong giai đoạn mới.

Theo quyết định, khu du lịch Quất Lâm, khu du lịch cấp tỉnh được công nhận thuộc huyện Giao Thủy trước khi hợp nhất, chính thức mang tên khu du lịch Giao Ninh. Việc đổi tên được thực hiện để phù hợp với đơn vị hành chính mới và định hướng phát triển du lịch hiện nay.

Chính quyền đánh giá việc đổi tên không chỉ mang ý nghĩa hành chính mà còn góp phần định vị lại thương hiệu điểm đến du lịch biển trong không gian phát triển mới của tỉnh Ninh Bình sau hợp nhất.

Tên gọi mới gắn trực tiếp với đơn vị hành chính sở tại, qua đó tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, quảng bá và xúc tiến du lịch. Đây cũng là cơ sở để xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hóa, sinh thái và đời sống cộng đồng ven biển.

Người dân và du khách vui chơi tại biển Quất Lâm, nay là khu du lịch Giao Ninh, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: UBND xã Giao Ninh.

Theo quyết định của UBND tỉnh, UBND xã Giao Ninh có trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác và phát triển khu du lịch Giao Ninh theo quy định. Địa phương phải bảo đảm việc gìn giữ và phát triển tài nguyên du lịch, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho du khách và tạo điều kiện thuận lợi cho khách tham quan.

Bên cạnh đó, chính quyền xã có trách nhiệm bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư trong các hoạt động du lịch. Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và kiểm tra việc triển khai công tác quản lý, khai thác, phát triển khu du lịch Giao Ninh theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Mục tiêu là bảo đảm việc khai thác hiệu quả, bền vững và phù hợp với quy định hiện hành.

Sở Du lịch Ninh Bình đánh giá khu du lịch Giao Ninh nằm trong khu vực ven biển có nhiều tiềm năng về cảnh quan tự nhiên, hệ sinh thái và các giá trị văn hóa cộng đồng đặc sắc.

Theo kỳ vọng của địa phương, việc đổi tên và thống nhất quản lý theo đơn vị hành chính mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, đa dạng hóa sản phẩm du lịch biển, nâng cao chất lượng dịch vụ và từng bước xây dựng thương hiệu du lịch biển xanh, an toàn, thân thiện, hấp dẫn của tỉnh Ninh Bình.

Toàn cảnh khu du lịch Quất Lâm, nay là khu du lịch Giao Ninh, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: báo Ninh Bình.

Biển Quất Lâm có chiều dài khoảng 3,5 km, bắt đầu khai thác các dịch vụ du lịch từ năm 1997. Từ năm 2012, biển Quất Lâm mọc lên hơn 100 ki ốt dạng lều quán nằm sát nhau, trải dài dọc bờ biển và nở rộ dịch vụ không lành mạnh.

Các năm 2021-2022, tỉnh Nam Định (cũ) đã mạnh tay xóa sổ các ki ốt dọc bờ biển Quất Lâm, cũng như lên phương án đầu tư, xây dựng du lịch biển Quất Lâm lành mạnh, đẹp trong lòng du khách.

Tháng 4/2025, khu du lịch biển Quất Lâm được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh, đánh dấu bước phát triển mới hướng tới hình ảnh khu du lịch biển hiện đại, văn minh và thân thiện.