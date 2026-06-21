Cảnh núi Bà Đen nhìn từ núi Sam, An Giang gây sửng sốt

Nhiếp ảnh gia Lâm Ngọc Thái chụp được cảnh núi Bà Đen hiếm thấy nhìn từ núi Sam. Điều này chỉ đạt được với thời tiết trong lý tưởng và ống kính tiêu cự xa.

Ngày 18/6, bức ảnh núi Bà Đen nhìn từ núi Sam (An Giang) của nhiếp ảnh gia Lâm Ngọc Thái đăng tải trên fanpage về du lịch An Giang gần 800.000 người theo dõi, thu hút hàng nghìn lượt thích và chia sẻ.

Bức ảnh gây ngạc nhiên khi núi Bà Đen (Tây Ninh) hiện rõ trong ánh bình minh. Đây là lần thứ 2 nhiếp ảnh gia bắt gặp cảnh tượng hiếm hoi này, khi núi Bà Đen cách núi Sam khoảng 139 km đường chim bay và hơn 230 km đường bộ.

Núi Bà Đen trong ánh bình minh nhìn từ núi Sam. Ảnh: Lâm Ngọc Thái.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews về bức ảnh, nhiếp ảnh gia Ngọc Thái (32 tuổi, An Giang), cho biết việc chụp được khoảnh khắc này là may mắn, bởi phụ thuộc phần lớn vào thời tiết và không khí. Vì khoảng cách khá xa, chỉ khi trời trong đến độ lý tưởng có thể quan sát núi Bà Đen.

Anh đã đến núi Sam tổng cộng 5 ngày, ngày đầu không thành, đến sáng sớm ngày thứ 2 (18/6) mới có thể chụp được. Ngày thứ 3 (19/6), anh quay lại "săn" thêm ảnh nhưng không thuận lợi vì trời mù mịt.

Thời điểm chụp ảnh, chỉ số chất lượng không khí AQI+ tại TP Châu Đốc (cũ), An Giang do ứng dụng AirVisual ghi nhận là 45, thuộc nhóm xanh, hiển thị chất lượng tốt, ô nhiễm thấp.

"Tôi đứng ở quảng trường cáp treo núi Sam, hướng ra Tân Lộ Kiều Lương, lệch qua phải vài bước và xác định vị trí bằng ứng dụng Google Maps, dùng ống kính tele 150-500 mm để chụp", Thái nói.

Yếu tố để nhiếp ảnh gia khẳng định là núi Bà Đen nhờ tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, cao 72 m, sừng sững trên đỉnh núi. Theo đối chiếu hướng nhìn từ ứng dụng Google Maps, xung quanh không có ngọn núi khác.

"Hai năm trước, tôi xem bức ảnh chụp đường Tân Lộ Kiều Lương từ trên cao, vô tình thấy một ngọn núi lệch phải, tôi thử tìm kiếm và phát hiện chính là núi Bà Đen. Đến nay mới có ống kính tiêu cự xa để ghi lại", anh bày tỏ.

Đường Tân Lộ Kiều Lương nhìn từ núi Sam với hình ảnh núi Bà Đen thấp thoáng phía xa. Ảnh: Nelly Nguyen.

Ngoài ra, theo hướng nhìn, chỉ có núi Bà Đen hình dáng cao và đứng đơn lẻ, không theo dãy như các ngọn núi khác.

Núi Bà Đen là một ngọn núi lửa đã tắt nằm ở phường Bình Minh (Tây Ninh), cao khoảng 986 m, được mệnh danh "nóc nhà Nam Bộ". Hoạt động leo núi tại núi Bà Đen được mở lại từ ngày 12/12/2025 sau hơn 2 tháng tạm dừng do thời tiết bất lợi và nguy cơ sạt lở mùa mưa.

Ngọn núi này từng được Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VHTTDL) công nhận là di tích lịch sử và danh thắng cấp quốc gia ngày 21/1/1991. Tháng 8/2019, Bộ VHTTDL công nhận lễ vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu núi Bà Đen là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Mây vờn trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Nguyễn Hải Triều.

Trong khi đó, núi Sam (Vĩnh Tế Sơn) là ngọn núi cao 284 m nổi tiếng với quần thể di tích văn hóa - tâm linh tại An Giang, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm, đặc biệt là vào lễ hội vía Bà Chúa Xứ.

Tháng 11/2025, khoảnh khắc hiếm hoi lần 4 nhìn thấy núi Bà Đen từ TP.HCM của một nhiếp ảnh gia cũng từng "gây sốt" trên MXH.

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen đón gần 330.000 lượt khách tham quan, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2025 vượt kỷ lục lịch sử của năm 2023 với hơn 5 triệu lượt khách. Trong năm 2025, toàn tỉnh Tây Ninh cũng ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ, đón khoảng 8,8 triệu lượt khách (tăng 16% so với năm 2024). Tổng doanh thu du lịch ước đạt 6.500 tỷ đồng (tăng 51% so với cùng kỳ).