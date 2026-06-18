Khách Việt chi hơn 160 triệu đồng đi Mỹ xem Ronaldo đá World Cup

Để tận mắt xem Ronaldo sút bóng, Trung Nghĩa (TP.HCM) vượt nửa vòng Trái Đất sang Mỹ xem 2 trận đấu của đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup, kết hợp du lịch các thành phố tại đây.

Nam du khách check-in tại sân vận động NRG (TP Houston) ngày 18/6 (giờ Việt Nam). Ảnh: Trung Nghĩa.

Rạng sáng ngày 18/6 (giờ Việt Nam), tiếng còi mãn trận vang lên tại sân vận động NRG (TP Houston, bang Texas, Mỹ), kết quả Bồ Đào Nha hòa Cộng hòa Dân chủ Congo ở trận ra quân World Cup 2026.

Thời điểm đó, Đặng Trung Nghĩa (TP.HCM), người hâm mộ cầu thủ Cristiano Ronaldo, có mặt tại đây để xem trực tiếp.

Anh cho biết không khí một tiếng trước trận đấu cuồng nhiệt ngoài sức tưởng tượng, khán đài lấp kín cổ động viên. Tiếng hô vang "Cristiano, Cristiano, Cristiano" dồn dập không dứt khi các "ngôi sao" của đội tuyển Portugo (Bồ Đào Nha) bước ra từ đường pitch và cùng đội tuyển Congo khởi động.

"Lần đầu đi xem World Cup, cảm giác phấn khích khi được hò hét, trái bóng lăn trên sân và những cú sút rất mãn nhãn. Màu áo đỏ cổ vũ Manchester United nhuộm đỏ thành phố Houston. Thấp thoáng trên khán đài, tôi cũng nhìn thấy cờ Việt Nam bay phấp phới. Năm nay rất nảy lửa, phải đi bằng được, nhưng khá tiếc khi Ronaldo gặp phải đội cừ khôi ở trận ra quân", anh kể.

Không khí trước giờ đấu chính thức tại sân vận động NRG. Ảnh: Trung Nghĩa.

Trước đó, cuối tháng 5, kênh bán vé chính thức của FIFA đã hết sạch vé, Trung Nghĩa phải đặt vé tại một nền tảng mua bán thứ cấp với mức giá tương đối chênh lệch. Ngoài vé trận Bồ Đào Nha gặp Cộng hòa Dân chủ Congo, anh còn mua thêm vé xem vòng đấu bảng Bồ Đào Nha và Uzbekistan lúc 0h, ngày 24/6 (giờ Việt Nam).

Vì đã có kinh nghiệm du lịch nước ngoài, anh chọn đi tự túc. Đáp chuyến bay Mỹ vào ngày 1/6, hiện tổng chi phí vé máy bay, vé xem World Cup và lưu trú mùa cao điểm rơi vào hơn 160 triệu đồng. Visa Mỹ vẫn còn thời hạn nên không mất thêm phí gia hạn hay cấp mới.

"Do World Cup lần này tổ chức tại Bắc Mỹ, chi phí khá cao. Sắp tới, số tiền sẽ còn tăng thêm. Vì bên cạnh mục đích xem World Cup, tôi cũng tận dụng cơ hội để thăm thú từ các thành phố nổi tiếng của Mỹ", anh cho biết.

Hai tuần qua, Trung Nghĩa đã dành thời gian khám phá các công trình kiến trúc, thưởng thức các món ăn Việt và châu Mỹ tại thành phố Dallas và thủ đô Washington DC. Sau khi xem xong trận đấu Bồ Đào Nha và Uzbekistan, anh sẽ tiếp tục di chuyển đến tiểu bang California và Florida. Dự kiến chuyến đi kéo dài khoảng 45 ngày.

"Văn hóa Mỹ khá thú vị, phóng khoáng, điều này cũng thể hiện trong ẩm thực. Chuyến đi này đáng tiền, khi vừa được du lịch vừa được trực tiếp xem đá bóng", anh nói.

Nam du khách ghé thăm tòa án cổ Old Red, Dallas (ảnh trái) và uống nước mía tại một quán Việt ở thủ đô Washington DC (ảnh phải). Ảnh: Trung Nghĩa.

World Cup 2026 diễn ra ngày 11/6-19/7 tại 16 thành phố thuộc 3 quốc gia Bắc Mỹ gồm Mỹ, Mexico và Canada. Đây là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử được đồng đăng cai bởi 3 quốc gia, cũng là lần thứ 2 giải đấu diễn ra tại nhiều nước chủ nhà, sau World Cup 2002 ở Hàn Quốc và Nhật Bản.

Không ít du khách Việt đã lên đường sang Mỹ để trực tiếp cổ vũ các đội tuyển, trong đó có nghệ sĩ, KOL như ca-nhạc sĩ Khắc Việt, vợ chồng Joyce Phạm - con gái đại gia Minh Nhựa...

Ngoài việc đến xem tự túc, các công ty lữ hành Việt cũng mở tour xem World Cup 2026. Một số gói cao cấp có giá từ 810 triệu đồng/khách cho hành trình xem tứ kết tại Los Angeles, đến khoảng 1,5 tỷ đồng /khách cho tour xem chung kết, kết hợp khách sạn 5 sao, xe đưa đón và quyền sử dụng các không gian tiếp đón cao cấp như Pitchside Lounge hoặc Trophy Lounge.

Ronaldo trong trận hòa 1-1 với Congo tại bảng K World Cup 2026. Ảnh: Phil Noble.