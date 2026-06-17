Nơi fan cắm trại, xếp hàng chờ gặp Messi tại World Cup 2026

Nằm bên bờ sông Missouri tại Kansas (Mỹ), khách sạn Origin trở thành tâm điểm chú ý khi được chọn làm nơi lưu trú của Lionel Messi và tuyển Argentina trong kỳ World Cup 2026.

Người hâm mộ Argentina có mặt gần khách sạn Origin, nơi Lionel Messi và đội tuyển Argentina lưu trú trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Ảnh: Abbey Higginbotham/Axios.

Những ngày giữa tháng 6, khu vực Berkley Riverfront ở thành phố Kansas (Mỹ) trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Một lượng lớn người hâm mộ đội tuyển Argentina tập trung bên ngoài khách sạn Origin với hy vọng được nhìn thấy Lionel Messi cùng các đồng đội trước các trận đấu tại World Cup 2026.

Theo Reuters, Argentina chọn thành phố Kansas làm nơi đóng quân trong giai đoạn vòng bảng của giải đấu. Đội tuyển đương kim vô địch thế giới lưu trú tại khách sạn Origin, trong khi tập luyện tại Trung tâm huấn luyện của câu lạc bộ Sporting Kansas City.

Khách sạn này nằm tại khu Berkley Riverfront, ngay bên bờ sông Missouri. Đây không phải resort xa hoa hay khách sạn siêu sang như nhiều đội tuyển thường lựa chọn. Tuy nhiên, vị trí thuận tiện, hệ thống an ninh khép kín cùng không gian riêng tư giúp Origin trở thành lựa chọn phù hợp cho tuyển Argentina.

Khoảnh khắc Messi ôm HLV Lionel Scaloni trước khi rời sân trong trận gặp Algeria tại World Cup 2026. Ảnh: Siphiwe Sibeko/Reuters.

Trước ngày đội tuyển đặt chân tới Mỹ, toàn bộ khách sạn đã được "Argentina hóa". Theo truyền thông địa phương, mặt ngoài tòa nhà được treo những tấm banner khổng lồ của Messi, trong khi bên trong xuất hiện hàng loạt hình ảnh, khẩu hiệu và màu sắc xanh - trắng đặc trưng của đội tuyển Nam Mỹ.

Liên đoàn Bóng đá Argentina đã phối hợp cùng khách sạn để biến nơi đây thành "ngôi nhà thứ hai" của đội tuyển trong suốt thời gian dự World Cup. Nhiều khu vực sinh hoạt được trang trí theo tông màu xanh và trắng nhằm giúp các cầu thủ có cảm giác gần gũi như đang ở quê nhà.

Bên trong một hạng phòng của khách sạn Origin. Ảnh: Origin Hotel.

Khách sạn Origin thuộc thương hiệu Origin Hotel của tập đoàn khách sạn Mỹ AHC Hospitality, là khách sạn boutique đầu tiên xuất hiện tại khu vực Berkley Riverfront bên bờ sông Missouri. Cơ sở này khai trương năm 2024, sở hữu 118 phòng nghỉ từ phòng tiêu chuẩn đến các hạng phòng cao cấp, cách trung tâm thành phố Kansas khoảng 5 km.

Không đi theo mô hình resort quy mô lớn, Origin được thiết kế theo phong cách boutique hiện đại, chú trọng trải nghiệm cá nhân hóa và kết nối với văn hóa địa phương. Ngoài hệ thống phòng lưu trú, khách sạn còn có nhà hàng Show Pony, không gian tổ chức sự kiện, phòng gym cùng các khu vực ngắm cảnh hướng ra sông Missouri.

Đáng chú ý, nhà hàng Show Pony nằm trong khuôn viên khách sạn đã tạm ngừng đón khách bên ngoài trong thời gian tuyển Argentina lưu trú. Theo truyền thông địa phương tại Kansas, động thái này nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, ăn uống và đảm bảo không gian riêng tư cho các cầu thủ, ban huấn luyện cùng những thành viên liên quan của đội bóng.

Người hâm mộ xuống tại ga Riverfront của tuyến xe điện Streetcar để di chuyển tới khách sạn Origin. Ảnh: Port KC.

Những ngày diễn ra World Cup 2026, Origin trở thành tâm điểm chú ý khi được lựa chọn làm nơi lưu trú của Lionel Messi. Sức hút của siêu sao 38 tuổi khiến khách sạn nhanh chóng trở thành điểm check-in nổi tiếng tại Kansas. Theo Axios, nhiều người hâm mộ thậm chí cắm trại bên ngoài khách sạn, kiên nhẫn chờ cơ hội được nhìn thấy hoặc chào đón thần tượng.

Không phải khách sạn đắt đỏ nhất World Cup 2026, nhưng khách sạn Origin đang là một trong những địa điểm được nhắc tới nhiều nhất giải đấu. Từ những lá cờ Argentina tung bay bên bờ sông Missouri đến hàng dài người hâm mộ đứng chờ bên ngoài mỗi ngày, nơi đây đã trở thành "pháo đài" tạm thời của Messi và các nhà đương kim vô địch thế giới trên đất Mỹ.