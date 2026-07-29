Vì sao khách Nga là 'tương lai gần' của Quảng Ninh?

Khách Nga đến Quảng Ninh hiện chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng lượng khách Nga đến Việt Nam. Song địa phương được kỳ vọng trở thành điểm đến mới của dòng khách tiềm năng này.

"Khách Nga là tương lai gần của Quảng Ninh", bà Nguyễn Hương Thủy, phụ trách nhân sự Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam - đơn vị hàng đầu khai thác các chuyến bay charter đưa khách Nga và các nước thuộc Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) đến Việt Nam - nói với Tri Thức - Znews.

Theo bà Thủy, nếu trước đây khách Nga chủ yếu tập trung tại Khánh Hòa thì nay đang dần mở rộng sang Phú Quốc, Đà Nẵng, Phan Rang, Phan Thiết và sắp tới là Quảng Ninh. Đây cũng là một trong những thị trường trọng điểm mà Quảng Ninh hướng tới trong những tháng cuối năm.

LƯỢNG KHÁCH NGA ĐẾN VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Lượt khách Lượt khách 125449 121493 120226 137221 113462 124828

Điều chỉnh mục tiêu

6 tháng đầu năm, Quảng Ninh đón trên 12,4 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 2,6 triệu lượt. Doanh thu du lịch đạt gần 35.200 tỷ đồng , tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh nhận định doanh thu tăng nhanh hơn lượng khách phản ánh xu hướng du khách lưu trú lâu hơn và sẵn sàng chi trả cho các dịch vụ chất lượng cao.

Trên cơ sở đó, địa phương nâng chỉ tiêu năm 2026 từ 22 triệu lên gần 22,5 triệu lượt khách và tăng kỳ vọng doanh thu du lịch lên 68.585 tỷ đồng . Bên cạnh việc giữ vững các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, Quảng Ninh đẩy mạnh thu hút các phân khúc khách có mức chi tiêu cao, trong đó Nga được xác định là một trong những thị trường trọng điểm.

"Dòng khách Nga được đánh giá là phân khúc giàu tiềm năng nhờ thời gian lưu trú dài, mức chi tiêu cao và sử dụng đa dạng các dịch vụ du lịch", đại diện Sở nói với Tri Thức - Znews.

Du khách quốc tế ngồi thuyền khám phá vịnh Hạ Long cuối tháng 4. Ảnh: Đinh Hà.

Theo vị đại diện, Quảng Ninh sở hữu nhiều lợi thế phù hợp với thị hiếu của dòng khách này. Di sản thiên nhiên giới vịnh Hạ Long tiếp tục là "thương hiệu" nổi bật, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng và khám phá thiên nhiên của du khách Nga.

Bên cạnh đó, các sản phẩm như du thuyền nghỉ đêm, khám phá vịnh Bái Tử Long, nghỉ dưỡng biển đảo, golf, spa chăm sóc sức khỏe hay du lịch văn hóa - tâm linh cũng phù hợp với xu hướng du lịch của thị trường này.

Một lợi thế khác là hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ với Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn có khả năng tiếp nhận các chuyến bay charter trực tiếp từ Nga và các nước CIS; hệ thống cao tốc kết nối thuận lợi với Hà Nội, Hải Phòng; cùng cảng tàu khách quốc tế, mạng lưới khách sạn và khu nghỉ dưỡng 4-5 sao ngày càng hiện đại.

"Địa phương dự kiến tiếp tục đón các đoàn famtrip gồm hơn 100 doanh nghiệp và đại lý du lịch Nga đến khảo sát trong thời gian tới. Chúng tôi kỳ vọng lượng khách sẽ tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm, đặc biệt tại Vân Đồn và vịnh Hạ Long", đại diện Sở cho biết.

Song song các hoạt động xúc tiến, Quảng Ninh cũng mời nhiều đoàn doanh nghiệp lữ hành Nga khảo sát các sản phẩm như chèo kayak, khám phá hang động trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, thưởng thức ẩm thực địa phương, trải nghiệm nghỉ dưỡng cũng như tổ chức hội nghị, hội thảo.

Du khách quốc tế chèo kayak, tắm biển ở vịnh Hạ Long cuối tháng 4. Ảnh: Đinh Hà.

Khách Nga còn khiêm tốn

Dù sở hữu nhiều lợi thế, lượng khách Nga đến Quảng Ninh hiện vẫn khá khiêm tốn. Nửa đầu năm, địa phương chỉ đón khoảng 10.000 lượt khách Nga, trong khi cùng kỳ Việt Nam ghi nhận hơn 740.000 lượt khách từ thị trường này.

Ông Nguyễn Quốc Duy, Giám đốc kinh doanh hãng du thuyền và khách sạn cao cấp Paradise Vietnam, cho biết khách Nga hiện chiếm khoảng 3% tổng lượng khách quốc tế của doanh nghiệp, tương đương khoảng 700 lượt mỗi năm.

Phần lớn khách đi theo tour trọn gói thông qua các đại lý, lựa chọn du thuyền nghỉ đêm từ 2-3 đêm và sẵn sàng chi tiêu cho ẩm thực, spa cùng các dịch vụ cao cấp trên tàu.

Du khách quốc tế trải nghiệm du thuyền 5 sao ngủ đêm giữa vịnh Hạ Long cuối tháng 4. Ảnh: Đinh Hà.

"Khách Nga đi du thuyền chủ yếu trên 45 tuổi, có khả năng tài chính tốt, tìm kiếm không gian riêng tư, dịch vụ cá nhân hóa và những trải nghiệm có chiều sâu", ông Duy nói với Tri Thức - Znews.

Đây cũng là nhóm khách phù hợp với các sản phẩm của doanh nghiệp, từ hải trình 3 ngày 2 đêm trên vịnh Hạ Long đến mô hình kết hợp lưu trú tại Paradise Suites - khách sạn boutique đầu tiên và duy nhất tại đảo Ngọc Tuần Châu nhằm kéo dài kỳ nghỉ.

Ngoài cảnh quan của vịnh Hạ Long với gần 2.000 hòn đảo đá, ông Duy cho rằng đảo Ti Tốp gắn với nhà du hành vũ trụ Liên Xô Gherman Stepanovich Titov (1935-2000) cũng là điểm nhấn mang ý nghĩa lịch sử, tạo cảm giác gần gũi đối với nhiều du khách Nga.

Nút thắt

Theo các đại diện doanh nghiệp, du khách Nga đề cao sự thân thiện và khả năng giao tiếp bằng tiếng Nga của đội ngũ phục vụ. Tuy nhiên, nguồn nhân lực sử dụng ngôn ngữ này tại Việt Nam còn khá hạn chế.

Theo số liệu của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đến ngày 15/6, cả nước có 45.787 hướng dẫn viên du lịch đang hoạt động nhưng chỉ 462 người sử dụng tiếng Nga, tương đương khoảng 1% tổng số hướng dẫn viên.

Du khách quốc tế tham quan đảo Ti Tốp, nơi đặt tượng đài nhà du hành vũ trụ Liên Xô Gherman Stepanovich Titov. Ảnh: Đinh Hà.

Bà Nguyễn Hương Thủy từ Anex Việt Nam cho rằng con số này còn quá ít so với nhu cầu thực tế. Ngoài ra, không phải tất cả hướng dẫn viên được cấp thẻ đều có đủ kinh nghiệm để dẫn các đoàn khách Nga quy mô lớn.

Đơn vị đề xuất chiến lược đào tạo dài hạn, đồng thời rà soát những người từng học tập, sinh sống tại Nga để tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên. Về lâu dài, cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo cần phối hợp xây dựng chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tế của thị trường.

""Nếu không sớm có chính sách đào tạo và thu hút nhân lực phù hợp, tình trạng thiếu hướng dẫn viên tiếng Nga sẽ tiếp tục kéo dài trong khi lượng khách từ thị trường này vẫn duy trì đà tăng trưởng", bà nhận định.

Khách Nga nghỉ dưỡng tại Phú Quốc, khám phá TP.HCM năm 2024-2025. Ảnh: Linh Huỳnh, Phương Lâm.

Trong bối cảnh đó, để mở rộng thị trường, Quảng Ninh liên tục triển khai các chương trình xúc tiến tại Nga. Từ ngày 5-11/7, đoàn công tác của địa phương đã chứng kiến 20 biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa các doanh nghiệp du lịch, lữ hành hai bên.

Các thỏa thuận được kỳ vọng sẽ mở rộng kết nối thị trường, thu hút thêm khách Nga đến Quảng Ninh, cũng như tạo điều kiện để các đoàn famtrip, presstrip khảo sát và xây dựng các sản phẩm phù hợp.

Hai bên cũng trao đổi về xu hướng mới của thị trường Nga, nhu cầu của khách quốc tế và định hướng xây dựng các sản phẩm phù hợp với từng phân khúc. Ngoài ra, việc mở các chuyến bay charter trực tiếp từ Nga đến sân bay Vân Đồn sẽ là yếu tố quyết định giúp Quảng Ninh tăng nhanh lượng khách.