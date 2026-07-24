Dưới lòng đất địa đạo Củ Chi

Từ những đường hầm chỉ đủ một người bò qua đến hệ thống công trình ngầm dài hàng trăm km, địa đạo Củ Chi ngày nay là điểm du lịch thu hút đông đảo du khách tại TP.HCM.

Du khách quốc tế trải nghiệm xuống đường hầm tại địa đạo Củ Chi. Ảnh: Anaclara_veloso.

Giữa những cánh rừng xanh ở xã Củ Chi (TP.HCM), ít ai nghĩ rằng ngay dưới lớp đất phủ lá cây khô là cả một "thành phố ngầm" từng nuôi giấu, bảo vệ và giúp hàng nghìn chiến sĩ bám trụ suốt nhiều năm kháng chiến. Những đường hầm nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo, nối tiếp nhau dưới lòng đất từng là nơi ở, bệnh xá, kho lương thực và căn cứ hoạt động trong điều kiện rất khắc nghiệt.

Ngày nay, địa đạo Củ Chi không chỉ là Di tích quốc gia đặc biệt mà còn trở thành một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất TP.HCM, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước muốn tận mắt khám phá cuộc sống dưới lòng đất của quân dân Việt Nam trong chiến tranh.

"Thành phố ngầm" giữa lòng đất

Địa đạo Củ Chi được hình thành trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp (1946-1948). Ban đầu, người dân chỉ đào những đoạn hầm ngắn để ẩn nấp và cất giấu vũ khí. Về sau, các đường hầm được nối liền giữa nhiều làng, xã, dần phát triển thành một hệ thống liên hoàn, phức tạp.

Có thời điểm, toàn bộ mạng lưới địa đạo dài khoảng 250 km, trải rộng trên nhiều khu vực của Củ Chi với nhiều tầng hầm đan xen. Không chỉ là những đường hầm để di chuyển, nơi đây được ví như một "thành phố dưới lòng đất" với hầm ở, phòng họp, bệnh xá, kho lương thực, kho vũ khí, giếng nước, bếp Hoàng Cầm, xưởng sửa chữa vũ khí và nhiều lối thoát hiểm được ngụy trang kín đáo.

Trên mặt đất chỉ là một mái nhà lợp lá, nhưng bên dưới là các căn cứ ngầm sâu 3-12 m. Ảnh: Nguyễn Đức Thủ.

Các đường hầm chỉ vừa đủ cho một người cúi hoặc bò qua, được thiết kế ngoằn ngoèo cùng hệ thống cửa bí mật và nắp hầm ngụy trang nhằm giảm sức công phá của bom đạn và gây khó khăn cho đối phương.

Năm 2015, địa đạo Củ Chi được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Việt Nam cũng đang hoàn thiện hồ sơ đề cử nơi đây trở thành Di sản Thế giới của UNESCO.

Trong thời kỳ chiến tranh, địa đạo được sử dụng làm căn cứ hoạt động, nơi sinh hoạt và cất giữ vũ khí, lương thực của lực lượng kháng chiến. Đến nay, du khách vẫn có thể trải nghiệm không gian chật hẹp dưới lòng đất và tham quan địa điểm từng được sử dụng trong những năm tháng kháng chiến của Việt Nam.

Khung cảnh dưới lòng đất địa đạo Củ Chi. Ảnh: Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi.

Điểm đến đặc biệt của TP.HCM

Không chỉ mang giá trị lịch sử, địa đạo Củ Chi ngày nay còn là một trong những điểm tham quan được nhiều du khách lựa chọn khi đến TP.HCM. Khu di tích nằm giữa rừng cây xanh mát, cách trung tâm thành phố khoảng 70 km.

Theo Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, khu di tích hiện mở cửa đón khách tại hai điểm tham quan chính là Bến Đình và Bến Dược. Bến Đình nằm gần trung tâm TP.HCM hơn, thuận tiện cho nhiều tour trong ngày, trong khi Bến Dược có quy mô lớn và lưu giữ nhiều dấu tích nguyên gốc.

Hành trình khám phá thường bắt đầu tại khu trưng bày hiện vật và phim tư liệu trước khi du khách xuống trải nghiệm các đoạn địa đạo đã được mở rộng. Dọc tuyến tham quan còn có bếp Hoàng Cầm, hầm quân y, hầm chỉ huy, hố bom cùng nhiều công trình tái hiện cuộc sống trong thời chiến.

Một số điểm tham quan và trải nghiệm khi du khách đến địa đạo Củ Chi. Ảnh: Nguyễn Đức Thủ.

Điểm thu hút nhất vẫn là trải nghiệm chui qua những đoạn địa đạo dưới lòng đất. Tuy nhiên, Ban Quản lý khuyến cáo du khách chỉ nên tham quan cùng hướng dẫn viên bởi hệ thống lối vào, cửa thoát hiểm và các nhánh hầm được bố trí dày đặc, rất dễ bị lạc nếu tự di chuyển.

Ngoài khám phá địa đạo, du khách còn có thể xem phim tư liệu, tìm hiểu các loại bẫy trong chiến tranh, tham quan khu tái hiện làng quê Nam Bộ, thưởng thức khoai mì chấm muối mè - món ăn gắn với cuộc sống của quân dân Củ Chi. Trong khuôn viên còn có nhiều hoạt động ngoài trời như đạp xe, chèo thuyền, cắm trại và khu trò chơi mô phỏng chiến trường.

Sự kết hợp giữa giá trị lịch sử và trải nghiệm thực tế khiến địa đạo Củ Chi trở thành điểm đến đặc biệt của TP.HCM. Sau khi len mình qua những đường hầm chật hẹp dưới lòng đất, nhiều du khách mới cảm nhận rõ hơn sự gian khổ, sáng tạo và ý chí kiên cường của người Việt trong những năm tháng chiến tranh.

Khách quốc tế nghe thuyết minh một khu vực thuộc địa đạo Củ Chi. Ảnh: Visithcmc.