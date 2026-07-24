Hòn đảo lớn nhất Việt Nam vào top đảo nghỉ dưỡng nổi bật thế giới

Phú Quốc góp mặt trong danh sách 10 hòn đảo nghỉ dưỡng nổi bật năm 2026 do Expedia công bố.

Du khách quốc tế nghỉ dưỡng tại Phú Quốc dịp cuối năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Phú Quốc, hòn đảo lớn nhất Việt Nam, vừa góp mặt trong "Island Hot List 2026" - danh sách 10 hòn đảo nghỉ dưỡng nổi bật năm 2026 do Expedia, một trong những tập đoàn dịch vụ du lịch trực tuyến lớn nhất thế giới, công bố.

Trong bảng xếp hạng năm nay, Phú Quốc đứng thứ 9, cùng với Palawan (Philippines) là 2 đại diện của Đông Nam Á. Những vị trí còn lại thuộc về St. Lucia (Caribbean), Porto Santo (Bồ Đào Nha), Praslin (Seychelles), Syros (Hy Lạp), quần đảo Lofoten (Na Uy), Culebra (Puerto Rico), Sanibel (Mỹ) và Fiji.

Theo Expedia, bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên xu hướng tìm kiếm, mức độ quan tâm của du khách và tiềm năng phát triển của các điểm đến nghỉ dưỡng trên đảo. Dữ liệu của nền tảng cho thấy nhu cầu du lịch đảo đang tăng mạnh trên phạm vi toàn cầu, với lượng tìm kiếm trực tuyến tăng trung bình 55% so với cùng kỳ năm trước và số lượt thảo luận trên mạng xã hội tăng khoảng 20%.

Đáng chú ý, đơn vị xếp hạng cho biết danh sách năm nay được tổng hợp từ những hòn đảo có mức tăng trưởng mạnh về nhu cầu du lịch trong giai đoạn từ tháng 9/2025 đến tháng 3/2026. Riêng St. Lucia - hòn đảo đứng đầu bảng xếp hạng - ghi nhận lượng tìm kiếm tăng tới 125% trong một năm qua nhờ cảnh quan nhiệt đới đa dạng với rừng mưa, núi lửa cùng những bãi biển cát trắng và cát đen đặc trưng.

Du khách vui chơi, đi dạo biển ở Phú Quốc. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo Expedia, xu hướng du lịch đang dịch chuyển khỏi những điểm đến đã quá quen thuộc sang các hòn đảo mới nổi, nơi du khách có thể tận hưởng thiên nhiên, khám phá văn hóa bản địa và trải nghiệm nhịp sống chậm hơn. Nền tảng này cũng khuyến nghị du khách đặt dịch vụ sớm hoặc lựa chọn mùa thấp điểm để tiết kiệm chi phí và tránh tình trạng quá tải.

Đây không phải lần đầu Phú Quốc được các tổ chức và tạp chí du lịch quốc tế vinh danh. Trong vài năm gần đây, đảo ngọc liên tục xuất hiện trong nhiều bảng xếp hạng uy tín nhờ cảnh quan biển, hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp và trải nghiệm du lịch ngày càng đa dạng.

Năm 2024, Travel + Leisure xếp Phú Quốc vào nhóm những hòn đảo đẹp nhất thế giới do độc giả bình chọn. Cùng năm, Condé Nast Traveler cũng đưa Phú Quốc vào danh sách những hòn đảo hấp dẫn nhất châu Á.

Sức hút của Phú Quốc cũng được phản ánh qua các số liệu du lịch. Dữ liệu của nền tảng Traveloka công bố, Phú Quốc cùng Đà Nẵng là hai điểm đến lưu trú được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam trong mùa du lịch hè năm nay.

Theo Sở Du lịch tỉnh An Giang, trong 6 tháng đầu năm, đặc khu Phú Quốc đón gần 5,8 triệu lượt khách, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 1,3 triệu lượt, tăng 50,3% và hoàn thành 65,7% kế hoạch cả năm.

Tổng thu từ du lịch trong nửa đầu năm ước đạt 31.507 tỷ đồng , tăng 46% so với cùng kỳ, tương đương 69,2% kế hoạch năm.

Các chuyên gia nhận định đà tăng trưởng của Phú Quốc đến từ nhiều yếu tố như chính sách miễn thị thực cho khách quốc tế, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và sự phát triển của các tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí quy mô lớn.

Những lợi thế này giúp kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và mở rộng thị trường khách quốc tế, đặc biệt từ Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Kazakhstan, Mông Cổ, Ấn Độ và nhiều quốc gia Đông Nam Á.