Hòn đảo lớn nhất Việt Nam chưa hết gây bất ngờ trên báo ngoại

Tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler giới thiệu Phú Quốc trong danh sách những hòn đảo đẹp nhất thế giới, đánh giá cao các bãi biển cát trắng, điểm lặn ngắm san hô và nghỉ dưỡng.

Du khách quốc tế nghỉ dưỡng tại Phú Quốc dịp cuối năm 2025.

Theo Condé Nast Traveler, ước tính có khoảng 11.000 hòn đảo có người sinh sống trên khắp các đại dương, hồ và vùng biển của thế giới. Mỗi hòn đảo mang một vẻ đẹp riêng, từ những bãi biển ôn đới, vịnh nước xanh ngọc, rừng mưa nhiệt đới đến các đỉnh núi hùng vĩ, đáp ứng nhiều nhu cầu trải nghiệm khác nhau của du khách.

Trong danh sách những hòn đảo đẹp nhất do độc giả bình chọn tại giải thưởng Readers' Choice Awards, tạp chí du lịch này gọi tên Phú Quốc là một trong những đại diện của châu Á.

Condé Nast Traveler nhận xét Phú Quốc hấp dẫn nhờ những bãi biển cát trắng còn giữ được vẻ nguyên sơ như Bãi Sao và Bãi Trường, cùng các điểm lặn ngắm san hô được đánh giá thuộc nhóm hàng đầu khu vực.

Ngoài các hoạt động trên biển, tạp chí gợi ý du khách khám phá nội đảo bằng cáp treo vượt biển hoặc tham quan các đồn điền hồ tiêu rộng hơn 360 ha để tìm hiểu quy trình trồng và thu hoạch loại nông sản đặc trưng của đảo. Từ TP.HCM, du khách chỉ mất khoảng một giờ bay để đến Phú Quốc.

Julia, du khách Nga, lần đầu đến Phú Quốc, tháng 12/2025.

Đây không phải lần đầu Phú Quốc được truyền thông quốc tế đánh giá cao. Trong những năm gần đây, hòn đảo liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng và danh sách điểm đến của nhiều tạp chí du lịch quốc tế nhờ cảnh quan biển, hệ thống nghỉ dưỡng và các trải nghiệm ngày càng đa dạng.

Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất Việt Nam với diện tích 574 km2. Trước đó, dữ liệu do nền tảng du lịch Traveloka công bố cho thấy Phú Quốc và Đà Nẵng là hai điểm đến lưu trú được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam trong mùa du lịch hè năm nay.

Sức hút của điểm đến này cũng được phản ánh qua lượng khách tăng trưởng mạnh. Theo Sở Du lịch tỉnh An Giang, trong 6 tháng đầu năm, đặc khu Phú Quốc đón gần 5,8 triệu lượt khách, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 1,3 triệu lượt, tăng 50,3% và hoàn thành 65,7% kế hoạch cả năm.

Lượng khách tăng kéo theo doanh thu du lịch khởi sắc. Tổng thu từ du lịch của Phú Quốc trong nửa đầu năm ước đạt 31.507 tỷ đồng , tăng 46% so với cùng kỳ và hoàn thành 69,2% kế hoạch năm.

Du khách quốc tế nghỉ dưỡng tại Phú Quốc dịp cuối năm 2025.

Theo các chuyên gia, đà tăng trưởng của Phú Quốc đến từ nhiều yếu tố như chính sách miễn thị thực cho khách quốc tế, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và sự xuất hiện của các tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí quy mô lớn. Những yếu tố này góp phần kéo dài thời gian lưu trú cũng như gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Nhờ sự đa dạng về sản phẩm du lịch, Phú Quốc ngày càng thu hút khách quốc tế, đặc biệt từ các thị trường Hàn Quốc, Đài Loan, Kazakhstan, Mông Cổ, Ấn Độ và nhiều quốc gia Đông Nam Á.

Danh sách năm nay còn có nhiều điểm đến nổi tiếng như: đảo Crete (Hy Lạp), Cape Breton (Canada), quần đảo Galápagos (Ecuador), Bermuda, Fiji, Maldives và Santa Catalina (Mỹ).