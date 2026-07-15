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Du lịch Địa điểm du lịch

Vì sao khách Ấn Độ là 'ngoại lệ' của Thái Lan?

  • Thứ tư, 15/7/2026 14:56 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Thái Lan tiếp tục miễn thị thực 30 ngày cho du khách Ấn Độ sau khi kế hoạch chấm dứt chính sách này gây nhầm lẫn khiến lượng khách từ thị trường lớn thứ 3 của nước này sụt giảm.

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Du khách Ấn Độ chụp ảnh tại đài quan sát Mahanakhon Skywalk trên nóc tòa nhà Mahanakhon ở Bangkok, Thái Lan, năm 2025.

Hồi tháng 5, nội các Thái Lan phê duyệt việc rà soát chính sách nhập cảnh, trong đó chấm dứt chương trình miễn thị thực 60 ngày dành cho công dân 93 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo kế hoạch ban đầu, du khách Ấn Độ sẽ không còn được miễn thị thực mà phải xin thị thực tại cửa khẩu (visa on arrival), Bloomberg đưa tin.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Du lịch Thái Lan Surasak Phancharoenworakul cho biết đề xuất này dù chưa có hiệu lực vẫn gây nhầm lẫn cho du khách và ảnh hưởng đến lượng khách từ Ấn Độ. Lượng khách Ấn Độ đến Thái Lan đã giảm gần 20% sau khi thông tin về việc chấm dứt miễn thị thực được công bố. Đây là một trong những lý do khiến chính phủ quyết định điều chỉnh chính sách.

Sau cuộc họp nội các ngày 14/7, Thái Lan thông qua việc tiếp tục miễn thị thực 30 ngày cho công dân Ấn Độ. "Nội các đã thông qua chính sách miễn thị thực 30 ngày nhằm phù hợp với thói quen du lịch của du khách Ấn Độ, một trong những thị trường quan trọng của Thái Lan", ông Surasak nói trên Bangkok Post.

Ấn Độ hiện là thị trường khách quốc tế lớn thứ 3 của Thái Lan trong năm nay, chỉ sau Trung Quốc và Malaysia. Khách Ấn Độ lưu trú trung bình 7,2 ngày mỗi chuyến nên thời hạn miễn thị thực 30 ngày được đánh giá là phù hợp với nhu cầu thực tế. Bộ trưởng Du lịch Thái Lan cho hay nếu chính sách phát sinh bất cập trong tương lai, chính phủ sẽ tiếp tục xem xét điều chỉnh.

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Gia đình du khách Ấn Độ đi dạo, chụp ảnh tại bãi biển Patong, đảo Phuket, Thái Lan, năm 2023.

Ngoài Ấn Độ, Croatia, Bulgaria, Cyprus, Malta và Maldives cũng được bổ sung vào danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ được miễn thị thực 30 ngày, nâng tổng số lên 60.

Quyết định điều chỉnh chính sách visa diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Thái Lan tăng cường kiểm soát tình trạng người nước ngoài lợi dụng chính sách miễn thị thực để thực hiện các hoạt động trái phép, nằm trong chiến dịch trấn áp các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Quốc gia này cũng muốn giải quyết lo ngại của các doanh nghiệp địa phương, đặc biệt tại những điểm du lịch nổi tiếng, khi một số người nước ngoài bị cho là lợi dụng thị thực để kinh doanh trái quy định.

Du lịch là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế Thái Lan. Năm ngoái, ngành này mang về gần 50 tỷ USD từ 33 triệu lượt khách quốc tế. Tính đến ngày 4/7, nước này đã đón hơn 16 triệu lượt khách nước ngoài.

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Du khách quốc tế chụp ảnh trên cầu vượt ở Bangkok, Thái Lan, năm 2024.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

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Đan Châu

Ảnh: Reuters

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