Khách Ấn Độ quay lưng với Maldives để chọn Việt Nam

Việt Nam đang vượt Maldives, Bangkok và Indonesia thành điểm nghỉ dưỡng nước ngoài hút khách Hyderabad, Ấn Độ.

Việt Nam đang trở thành điểm đến được nhiều du khách Ấn Độ lựa chọn, đặc biệt là nhóm khách đến từ Hyderabad, một đô thị lớn ở miền nam nước này, theo The Times Of India.

Sân bay Quốc tế Rajiv Gandhi (RGIA) ghi nhận lượng khách từ Hyderabad đến Việt Nam tăng gần gấp 3 lần chỉ sau một năm, từ khoảng 35.000 lượt trong giai đoạn 2024-2025 lên 95.000 lượt trong năm 2025-2026.

Mức tăng này giúp Việt Nam vượt qua nhiều lựa chọn quốc tế quen thuộc với du khách Hyderabad như Bangkok (Thái Lan), Indonesia và Maldives (Ấn Độ Dương).

Khách Ấn Độ trên hải trình khám phá vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cuối tháng 4. Ảnh: Đinh Hà.

Yếu tố quan trọng nhất là kết nối hàng không trực tiếp. Các chuyến bay thẳng từ Hyderabad đến những điểm đến lớn tại Việt Nam hiện chỉ mất khoảng 4,5 giờ, rút ngắn đáng kể thời gian so với các hành trình phải quá cảnh kéo dài từ 6,5 giờ đến 9,5 giờ.

Đại diện GMR Hyderabad International Airport Ltd (GHIAL), đơn vị vận hành Sân bay quốc tế Rajiv Gandhi ở Hyderabad, cho biết chỉ trong vòng một năm kể từ khi mở đường bay thẳng, tuyến Hyderabad - Việt Nam ghi nhận lượng hành khách ấn tượng. Nhu cầu tăng nhanh phản ánh sự thay đổi trong xu hướng du lịch nước ngoài của người Ấn Độ, khi ngày càng nhiều gia đình và nhóm bạn chọn Việt Nam cho các kỳ nghỉ ngắn ngày.

Theo các chuyên gia du lịch, sức hút của Việt Nam đến từ sự kết hợp giữa chi phí phải chăng và trải nghiệm đa dạng. Du khách có thể khám phá nhịp sống đô thị tại Hà Nội, TP.HCM, nghỉ biển ở Đà Nẵng, Phú Quốc hoặc tìm đến các hòn đảo, khu nghỉ dưỡng và điểm đến thiên nhiên. So với những điểm nghỉ dưỡng cao cấp như Maldives, Việt Nam được đánh giá có lợi thế về giá, khoảng cách di chuyển và sự phong phú trong lịch trình.

Đám cưới của cô dâu Kulvin Kaur và chú rể Dilip Bhagwan (Ấn Độ) được tổ chức tại Đà Nẵng hồi tháng 2/2024. Ảnh: Kulvin Kaur.

Ông Nagesh Pampati, Chủ tịch Hiệp hội Đại lý Du lịch Ấn Độ chi nhánh bang Telangana, nhận định Việt Nam vẫn là điểm đến quốc tế tương đối mới với nhiều du khách Hyderabad, nhưng nhanh chóng thu hút nhóm khách muốn tìm trải nghiệm khác biệt ngoài các lựa chọn quen thuộc. Ông cho rằng đà tăng trưởng này nhiều khả năng sẽ tiếp tục khi Việt Nam được nhìn nhận như một điểm nghỉ dưỡng quốc tế thuận tiện, dễ tiếp cận.

Sự bứt phá từ Hyderabad cũng nằm trong xu hướng rộng hơn của thị trường khách Ấn Độ đến Việt Nam. Hiện giữa hai nước có gần 90 chuyến bay thẳng mỗi tuần. Trong 4 tháng đầu năm, Ấn Độ xếp thứ 7 trong số các thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam, với mức tăng trưởng 59,1%.

6 tháng đầu năm, Việt Nam đón khoảng 491.000 lượt khách Ấn Độ, đưa Ấn Độ vào top 7 thị trường gửi khách lớn nhất giai đoạn này.

KHÁCH ẤN ĐỘ ĐẾN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015-2025 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Covid-19) 2021 2022 2023 2024 2025 Lượt khách nghìn lượt khách 65.6 85.1 109.5 132.4 169 20.984 130 137.9 392 507 750

Không chỉ tăng về số lượng, khách Ấn Độ còn được xem là nhóm có khả năng chi tiêu cao. Gần đây, nhiều gia đình giàu có của Ấn Độ chọn Quảng Ninh, đặc biệt là vịnh Hạ Long, để tổ chức các đám cưới xa hoa kéo dài nhiều ngày với hàng trăm khách mời. Điều này cho thấy Việt Nam đang có cơ hội mở rộng ở các phân khúc giá trị cao như du lịch cưới, MICE và nghỉ dưỡng cao cấp.

Dù vậy, thị trường Ấn Độ cũng đặt ra yêu cầu riêng. Các doanh nghiệp du lịch cần chuẩn bị tốt hơn về ẩm thực chay, Halal, đạo Jain, nhân sự am hiểu văn hóa và năng lực phục vụ đoàn lớn. Nhiều đoàn khách Ấn hiện vẫn mang theo đầu bếp riêng hoặc sử dụng đơn vị tổ chức sự kiện từ Ấn Độ, cho thấy hệ sinh thái dịch vụ trong nước còn dư địa hoàn thiện.

Với dân số lớn, tầng lớp trung lưu mở rộng nhanh và nhu cầu du lịch quốc tế ngày càng tăng, Ấn Độ được xem là một trong những thị trường chiến lược của du lịch Việt Nam. Nếu tận dụng tốt lợi thế về đường bay, visa, chi phí và dịch vụ phù hợp, Việt Nam không chỉ hút thêm khách Ấn Độ mà còn có thể cạnh tranh trực tiếp với các điểm đến nghỉ dưỡng quen thuộc trong khu vực, trong đó có Maldives.