Du lịch Campuchia chưa hết khó

Ngành du lịch Campuchia tiếp tục đối mặt thách thức khi hãng hàng không lớn nhất Ấn Độ tạm dừng đường bay thẳng đến Siem Reap sau gần 8 tháng khai thác.

Khách du lịch tạo dáng chụp ảnh tại đền Angkor Wat ở Siem Reap, Campuchia, năm 2023.

Sau gần 8 tháng khai thác, InterGlobe Aviation Limited (IndiGo) sẽ tạm dừng các chuyến bay thẳng giữa Siem Reap (Campuchia) và Kolkata (Ấn Độ) từ đầu tháng 7. Hãng cho biết giá nhiên liệu tăng cùng chi phí vận hành ngày càng cao là những nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này, theo Khmer Times.

Trong thông báo, IndiGo cho biết việc tạm ngừng đường bay là một phần trong kế hoạch điều chỉnh mạng lưới quốc tế trước tình trạng nhu cầu du lịch theo mùa suy giảm và chi phí khai thác gia tăng. Một doanh nghiệp lữ hành cho biết tuyến Siem Reap - Kolkata sẽ tạm ngừng hoạt động trong 3 tháng.

IndiGo, hãng hàng không giá rẻ lớn nhất Ấn Độ, khai trương đường bay thẳng đầu tiên đến Campuchia vào ngày 13/11/2025, kết nối sân bay Kolkata (CCU) với sân bay quốc tế Siem Reap Angkor (SAI).

Ban đầu, hãng khai thác 3 chuyến mỗi tuần bằng máy bay Airbus A320neo. Sau đó, tần suất được tăng lên 6 chuyến khứ hồi mỗi tuần, phản ánh nhu cầu tích cực trên hành lang du lịch Campuchia - Ấn Độ, đặc biệt từ nhóm khách tham quan và nghỉ dưỡng đến quần thể khảo cổ Angkor.

Đường bay được xem là bước bổ sung quan trọng trong nỗ lực tăng cường kết nối giữa Campuchia và Ấn Độ - một trong những thị trường khách quốc tế trọng điểm của nước này. Tuyến bay thẳng giữa miền Đông Ấn Độ và Siem Reap giúp du khách cũng như các công ty lữ hành thuận tiện hơn trong việc tổ chức các chuyến đi.

Bên trong nhà ga sân bay Techo trị giá 2 tỷ USD của Campuchia vừa được vinh danh đẹp nhất thế giới.

Ông Sinn Chanserey Vutha, người phát ngôn Ban Thư ký Nhà nước về Hàng không Dân dụng Campuchia (SSCA), cho biết quyết định của IndiGo chủ yếu xuất phát từ áp lực chi phí mà các hãng hàng không đang phải đối mặt.

"Một số hãng hàng không đã phải dừng khai thác do chi phí vận hành cao, trong khi giá nhiên liệu tăng bởi các căng thẳng địa chính trị toàn cầu buộc các hãng phải đánh giá lại và điều chỉnh chiến lược mạng bay", ông nói.

Ông nhấn mạnh việc tạm dừng đường bay không nên được hiểu là dấu hiệu cho thấy nhu cầu đối với Campuchia đang suy yếu. Theo ông, các hãng hàng không thường xuyên điều chỉnh mạng lưới đường bay dựa trên hiệu quả thương mại, tính mùa vụ của du lịch và cơ cấu chi phí.

Dù tuyến bay bị tạm ngừng, giới chức hàng không Campuchia cho rằng nước này tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với các hãng hàng không trong khu vực khi ngành du lịch đang phục hồi. Nhà chức trách bày tỏ tin tưởng đường bay có thể được khôi phục khi điều kiện thị trường cải thiện, trong bối cảnh Campuchia tiếp tục mở rộng kết nối hàng không quốc tế và thu hút thêm các hãng bay mới.

Trước đó, Firefly Airlines của Malaysia, đơn vị khai trương đường bay thẳng Kuala Lumpur - Siem Reap vào ngày 27/11/2025, cũng đã tạm dừng 6 chuyến khứ hồi mỗi tuần từ cuối tháng 2 do những thách thức tương tự về vận hành và thị trường mà các hãng hàng không trong khu vực đang phải đối mặt.

TOP THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH ĐẾN CAMPUCHIA TRONG 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 Nguồn: Bộ Du lịch Campuchia Nhãn Trung Quốc Việt Nam Mỹ Anh Pháp Indonesia Australia Nhật Bản Hàn Quốc Lượt khách Lượt khách 395.946 381.062 91.021 61.247 58.371 41.906 40.412 37.589 33.594

Trong 5 tháng đầu năm, Campuchia đón khoảng 1,54 triệu lượt khách quốc tế, giảm mạnh 47,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tờ Khmer Times nhận định kết quả này phản ánh những thách thức mà ngành đang đối mặt trong bối cảnh khu vực còn nhiều bất ổn và kinh tế toàn cầu chịu nhiều sức ép.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường khách quốc tế lớn nhất của Campuchia trong giai đoạn này với gần 400.000 lượt khách, chiếm khoảng 26% tổng lượng khách quốc tế. Việt Nam đứng thứ hai với 381.062 lượt khách, tương đương 24% thị phần. Mỹ xếp thứ ba với hơn 91.000 lượt khách.

Trái ngược với sự sụt giảm của thị trường quốc tế, du lịch nội địa ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Theo Bộ Du lịch Campuchia, người dân thực hiện khoảng 20 triệu chuyến du lịch trong nước từ tháng 1 đến tháng 5, tăng 54% so với 13 triệu chuyến cùng kỳ năm ngoái.

Du khách đi bộ cùng hướng dẫn viên bên ngoài Cung điện Hoàng gia ở Phnom Penh, Campuchia, năm 2020.