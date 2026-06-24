Campuchia mất gần một nửa lượng khách quốc tế

Campuchia đón 1,54 triệu lượt khách quốc tế trong 5 tháng qua, giảm 47,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp kêu gọi những biện pháp hỗ trợ mạnh mẽ để phục hồi thị trường.

Du khách tham quan quần thể đền Angkor Wat, tỉnh Siem Reap, Campuchia. Ảnh: SCMP.

Campuchia ghi nhận 1,54 triệu lượt khách quốc tế trong 5 tháng đầu năm, sụt giảm mạnh 47,8% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu mới công bố của Bộ Du lịch nước này. Kết quả này phản ánh những thách thức mà ngành đang đối mặt trong bối cảnh khu vực còn nhiều bất ổn và kinh tế toàn cầu chịu nhiều sức ép, Khmer Times nhận định.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường khách quốc tế lớn nhất của Campuchia trong giai đoạn này với gần 400.000 lượt khách, chiếm khoảng 26% tổng lượng khách quốc tế. Việt Nam đứng thứ hai với 381.062 lượt khách, tương đương 24% thị phần. Mỹ xếp thứ ba với hơn 91.000 lượt khách.

Trong tổng số khách quốc tế đến Campuchia, khoảng 975.769 người, tương đương gần 64%, nhập cảnh qua các sân bay quốc tế. Tuy nhiên, lượng khách đi đường hàng không cũng giảm gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lượng khách nhập cảnh qua các cửa khẩu đường bộ và đường thủy giảm mạnh hơn nhiều đến mức 67,5%.

TOP THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH ĐẾN CAMPUCHIA TRONG 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 Nguồn: Bộ Du lịch Campuchia Nhãn Trung Quốc Việt Nam Mỹ Anh Pháp Indonesia Australia Nhật Bản Hàn Quốc Lượt khách Lượt khách 395.946 381.062 91.021 61.247 58.371 41.906 40.412 37.589 33.594

Dù thị trường đi xuống, giới chức Campuchia vẫn lạc quan về triển vọng phục hồi dài hạn của ngành du lịch. Bộ trưởng Du lịch Huot Hak cho biết chính phủ đang đẩy nhanh các biện pháp nhằm khôi phục lượng khách quốc tế, cũng như hướng tới tăng trưởng bền vững và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch.

"Bộ đang tăng cường các hoạt động xúc tiến du lịch cùng khu vực tư nhân, cải thiện kết nối hàng không và hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ trong toàn ngành", ông Huot Hak nói.

Theo Bộ trưởng, chiến lược phát triển du lịch của Campuchia tập trung bảo đảm an toàn cho du khách, bảo tồn các giá trị văn hóa và đa dạng hóa sản phẩm, từ các trải nghiệm di sản Angkor đến du lịch biển và các gói du lịch sinh thái nhằm thu hút nhiều nhóm khách quốc tế hơn.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong ngành vẫn theo dõi sát diễn biến trong khu vực. Nhiều đơn vị lữ hành cho biết lượng khách quốc tế đã có dấu hiệu suy yếu từ cuối năm 2025 do căng thẳng biên giới và những khó khăn của kinh tế toàn cầu.

Bên trong nhà ga sân bay Techo trị giá 2 tỷ USD của Campuchia vừa được vinh danh đẹp nhất thế giới. Ảnh: Nigel Young/Arch Daily.

Khiev Thy, đại diện Hiệp hội Hướng dẫn viên Du lịch Angkor tại tỉnh Siem Reap, đánh giá cao các nỗ lực mới của Bộ Du lịch, song cho rằng cần có những biện pháp nhanh chóng và trúng đích hơn.

"Lượng khách quốc tế đã có dấu hiệu tiêu cực từ cuối năm ngoái do căng thẳng biên giới và các áp lực toàn cầu", ông nói, đề xuất chính quyền xem xét các biện pháp giảm thuế tạm thời và các chương trình ưu đãi để khuyến khích du lịch mùa thấp điểm.

Về triển vọng năm 2026, Bộ Du lịch Campuchia xây dựng ba kịch bản đối với lượng khách quốc tế.

Theo kịch bản xấu nhất , nếu các cuộc khủng hoảng hiện nay tiếp diễn, nước này dự kiến đón từ 4,6-4,8 triệu khách quốc tế.

, nếu các cuộc khủng hoảng hiện nay tiếp diễn, nước này dự kiến đón từ 4,6-4,8 triệu khách quốc tế. Nếu tình hình được cải thiện nhưng tranh chấp biên giới với Thái Lan chưa được giải quyết, lượng khách có thể đạt từ 5,3-5,5 triệu lượt.

chưa được giải quyết, lượng khách có thể đạt từ 5,3-5,5 triệu lượt. Trong trường hợp các thách thức hiện tại được tháo gỡ hoàn toàn, Campuchia kỳ vọng đón từ 6,1-6,3 triệu khách quốc tế.

Hướng dẫn viên Campuchia giúp du khách Trung Quốc chụp ảnh tại quần thể đền Angkor Wat, tỉnh Siem Reap. Ảnh: Phal Sophanith.

Để kích cầu từ các thị trường trọng điểm, chính phủ Campuchia gần đây triển khai chương trình thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc. Chính sách cho phép du khách lưu trú tối đa 14 ngày trong giai đoạn từ 15/6-15/10.

Trái ngược với sự sụt giảm của thị trường quốc tế, du lịch nội địa ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Bộ Du lịch Campuchia ghi nhận người dân thực hiện khoảng 20 triệu chuyến du lịch trong nước từ tháng 1 đến tháng 5, tăng 54% so với 13 triệu chuyến cùng kỳ năm ngoái.