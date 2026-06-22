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Sân bay 2 tỷ USD của Campuchia lọt top đẹp nhất thế giới

  • Thứ hai, 22/6/2026 14:25 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lấy cảm hứng từ cung điện Khmer, mái vòm uốn lượn và không gian ngập ánh sáng tự nhiên, sân bay Techo của Campuchia được vinh danh trong nhóm đẹp nhất thế giới năm 2026.

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Bên trong nhà ga sân bay Techo trị giá 2 tỷ USD của Campuchia. Ảnh: Nigel Young/Arch Daily.

Theo Hãng thông tấn Nhà nước Campuchia (AKP), sân bay quốc tế Techo vừa được xướng tên trong danh sách "Những sân bay đẹp nhất thế giới năm 2026" do giải thưởng kiến trúc toàn cầu Prix Versailles công bố. Đây là đại diện duy nhất của Đông Nam Á xuất hiện trong bảng xếp hạng này.

Prix Versailles mô tả sân bay có diện tích hơn 2.600 ha, trải rộng trên địa phận hai tỉnh Kandal và Takeo, nằm cách thủ đô Phnom Penh khoảng 20 km về phía Nam. Công trình được xem là biểu tượng của sự đổi mới, phản ánh tính bền vững và ổn định của đất nước. Tên gọi "Techo" bắt nguồn từ danh hiệu mà nhà vua trao cho các anh hùng cách đây khoảng 500 năm, tượng trưng cho tinh thần bất khuất của người Khmer.

Điểm nhấn kiến trúc của công trình là hệ mái che quy mô lớn bao phủ toàn bộ nhà ga, giúp rút ngắn quãng đường di chuyển từ khu vực trả khách đến các cửa lên máy bay, đồng thời tạo thuận lợi cho hành khách trong việc định hướng không gian.

Phần mái được thiết kế theo dạng mô-đun với những đường cong nhấp nhô, nâng cao ở trung tâm công trình, gợi liên tưởng đến kiến trúc cung điện và đền đài truyền thống của Campuchia.

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Hệ mái che sân bay được thiết kế theo dạng mô-đun với những đường cong nhấp nhô. Ảnh: Nigel Young/Arch Daily.

Bên trong nhà ga, trần được lấy cảm hứng từ nghệ thuật đan lát truyền thống, tạo cảm giác như được chế tác từ tre và mây. Thiết kế này giúp giảm nhu cầu sử dụng hệ thống thông gió cơ học cũng như ánh sáng nhân tạo. Những cây rumduol bản địa, biểu tượng quốc gia của Campuchia, được bố trí xuyên suốt nhà ga, vươn lên từ khoảng không trung tâm của tòa nhà.

Đơn vị thiết kế Foster + Partners kết hợp các kỹ thuật xây dựng hiện đại với những giá trị di sản truyền thống, tạo nên không gian rộng mở, thoáng đãng và ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Công trình trị giá 2 tỷ USD, đi vào hoạt động từ năm 2025 trong bối cảnh Campuchia đặt mục tiêu thu hút thêm khách quốc tế và nâng tầm hình ảnh du lịch của đất nước trong khu vực.

Ngoài sân bay Techo, danh sách năm 2026 còn có Nhà ga số 3 của sân bay quốc tế Bạch Vân Quảng Châu (Trung Quốc), Nhà ga số 3 của sân bay Frankfurt (Đức), Nhà ga số 2 của sân bay quốc tế Lokapriya Gopinath Bardoloi (Ấn Độ), Nhà ga số 1 của sân bay quốc tế Navi Mumbai (Ấn Độ), sân bay Pittsburgh (Mỹ) và Nhà ga số 1 của sân bay quốc tế San Diego (Mỹ).

Prix Versailles đánh giá 7 dự án được lựa chọn năm nay cho thấy xu hướng mới trong thiết kế sân bay, vượt ra khỏi các tiêu chuẩn truyền thống nhằm mang đến trải nghiệm hài hòa và thân thiện hơn cho hành khách.

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Bên trong nhà ga sân bay Techo trị giá 2 tỷ USD của Campuchia. Ảnh: Arch Daily, Reuters.

Theo AKP, không chỉ được ghi nhận về kiến trúc, sân bay quốc tế Techo còn đứng thứ 5 thế giới trong bảng xếp hạng các nhà ga sân bay mới tốt nhất toàn cầu tại giải thưởng World Airport Awards 2026 của Skytrax.

Được xếp hạng sân bay cấp 4F - cấp cao nhất theo tiêu chuẩn quốc tế, Techo có khả năng tiếp nhận những máy bay thương mại lớn nhất thế giới hiện nay như Airbus A380 và Boeing 747.

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    Boeing là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ chuyên thiết kế, sản xuất và bán máy bay, cánh quạt, tên lửa, vệ tinh và tên lửa trên toàn thế giới. Boeing là một trong những nhà sản xuất máy bay lớn nhất toàn cầu; đây là nhà thầu quốc phòng lớn thứ năm trên thế giới dựa trên doanh thu năm 2017.

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    • Sáng lập: William Boeing

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    Airbus S.A.S là một công ty chuyên sản xuất máy bay và là công ty con của tập đoàn Airbus - một công ty hàng không vũ trụ châu Âu. Airbus sản xuất khoảng một nửa số máy bay phản lực của thế giới và đưa ra thị trường máy bay chở khách fly-by-wire đầu tiên Airbus A320, máy bay chở khách lớn nhất thế giới A380.

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    • Trực thuộc: Tập đoàn Airbus SE

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