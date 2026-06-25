Công ty 'hợp đồng kỳ nghỉ' lên tiếng sau khi loạt nhân viên bị bắt

Sau khi 9 nhân viên bị khởi tố trong vụ án về mô hình sở hữu kỳ nghỉ, Crystal Bay cho biết đã dừng phát hành và bán mới thẻ du lịch từ tháng 6/2025.

Đối tượng Nguyễn Đình Tuyển, nhân viên kinh doanh của Công ty Cổ phần Thẻ du lịch Crystal Bay. Ảnh: VTV.

Trong số 27 doanh nghiệp bị cơ quan điều tra xác định có liên quan đến vụ án hợp đồng kỳ nghỉ, Công ty Cổ phần Thẻ du lịch Crystal Bay là một trong những đơn vị đầu tiên tham gia thị trường này tại Việt Nam và thuộc nhóm doanh nghiệp có quy mô lớn trong lĩnh vực sở hữu kỳ nghỉ.

Công ty Cổ phần Thẻ du lịch Crystal Bay được thành lập năm 2021, là thành viên của Tập đoàn Crystal Bay (CBG), đơn vị nắm gần 92% vốn điều lệ. Doanh nghiệp được giới thiệu "là đơn vị chuyên phát hành các sản phẩm thẻ nghỉ dưỡng tại nhiều điểm đến du lịch trong nước".

Mới đây, tập đoàn CBG đã lên tiếng về hoạt động của thẻ du lịch Crystal Bay. Theo doanh nghiệp, chương trình đã chính thức ngừng phát hành và ngừng bán mới từ ngày 1/6/2025.

"Đây là quyết định được doanh nghiệp chủ động thực hiện nhằm bảo đảm cân đối giữa số lượng khách hàng tham gia chương trình với năng lực phục vụ thực tế của hệ thống nghỉ dưỡng", doanh nghiệp lý giải.

Theo CBG, trong hơn một năm qua, đơn vị không triển khai bán mới thẻ du lịch mà tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng năng lực phục vụ và gia tăng giá trị dành cho khách hàng hiện hữu.

Công an Hà Nội làm việc với các nghi phạm trong đường dây lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ". Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 201 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó hai người bị điều tra thêm về tội Rửa tiền. Trong số các bị can có 9 nhân viên của Công ty Cổ phần Thẻ du lịch Crystal Bay.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ đã được 27 công ty ký kết với khách hàng, qua đó chiếm đoạt khoảng 2.700 tỷ đồng . Nạn nhân chủ yếu là người cao tuổi.

Trong số những người bị bắt giữ, Nguyễn Đình Tuyển, nhân viên kinh doanh của Crystal Bay, khai nhận đã vì hoa hồng mà bất chấp tư vấn, lôi kéo khách hàng tham gia chương trình. Theo Tuyển, nhiều khách hàng sau khi ký hợp đồng tiếp tục đóng thêm tiền với hy vọng được sử dụng hoặc chuyển nhượng kỳ nghỉ, từ đó rơi vào "vòng xoáy cạm bẫy".

Doanh nghiệp cho biết từ tháng 6/2021 đến tháng 6/2026, các khách hàng sở hữu thẻ du lịch Crystal Bay đã thực hiện hơn 51.000 đêm nghỉ tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng tham gia chương trình. Đơn vị cũng thừa nhận bên cạnh những khách hàng hài lòng với trải nghiệm nghỉ dưỡng, vẫn có những trường hợp phát sinh phản ánh hoặc cần được hỗ trợ giải quyết.

"Chúng tôi khẳng định mọi hoạt động kinh doanh được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam; quyền và nghĩa vụ giữa doanh nghiệp với khách hàng được xác lập trên cơ sở hợp đồng đã ký kết cùng các quy định pháp luật hiện hành", thông báo của doanh nghiệp nêu.

Các hợp đồng mua bán kỳ nghỉ của công ty Ravi - một trong 27 doanh nghiệp liên quan. Ảnh: Công an cung cấp.