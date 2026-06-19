Công ty 'hợp đồng kỳ nghỉ' kinh doanh ra sao trước khi bị khởi tố?

Trước khi bị khởi tố, Crystal Bay cho biết từ năm 2021 đến tháng 6/2026, các chủ thẻ du lịch của doanh nghiệp đã thực hiện hơn 51.000 đêm nghỉ tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng.

Đối tượng Nguyễn Đình Tuyển, nhân viên kinh doanh của Công ty Cổ phần Thẻ du lịch Crystal Bay. Ảnh: VTV.

Tại hội nghị cung cấp thông tin về kết quả điều tra các vụ án liên quan hoạt động mua bán "hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ", Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố 201 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó hai người bị điều tra thêm về tội Rửa tiền.

Theo cơ quan điều tra, có khoảng 17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ được 27 công ty ký kết với khách hàng, qua đó chiếm đoạt khoảng 2.700 tỷ đồng , nạn nhân chủ yếu là người cao tuổi.

Một trong số 27 doanh nghiệp được xác định tham gia lĩnh vực này là Công ty Cổ phần Thẻ du lịch Crystal Bay. Đây được biết đến là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tham gia thị trường mua bán thẻ kỳ nghỉ tại Việt Nam, thuộc nhóm doanh nghiệp có quy mô lớn trong lĩnh vực này.

Công an Hà Nội làm việc với các nghi phạm trong đường dây lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ". Ảnh: Công an cung cấp.

51.000 đêm nghỉ dưỡng "có thật"

Công ty Cổ phần Thẻ du lịch Crystal Bay được thành lập năm 2021, là thành viên của tập đoàn du lịch Crystal Bay, đơn vị nắm gần 92% vốn điều lệ. Công ty được giới thiệu "chuyên phát hành các sản phẩm thẻ nghỉ dưỡng" tại nhiều điểm đến du lịch trong nước.

Trong số các đối tượng bị bắt giữ, Nguyễn Đình Tuyển, nhân viên kinh doanh của Crystal Bay, khai nhận vì hoa hồng mà bất chấp tư vấn, lôi kéo khách hàng tham gia. Theo Tuyển, nhiều khách hàng sau khi ký hợp đồng, rơi vào "vòng xoáy cạm bẫy" đã tiếp tục đóng thêm tiền với hy vọng được sử dụng hoặc chuyển nhượng kỳ nghỉ.

Trước đó, khi những thông tin liên quan thị trường hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ xuất hiện trên truyền thông, tập đoàn này đã phát đi thông báo khẳng định các khách hàng đang sở hữu thẻ du lịch "vẫn tiếp tục được phục vụ theo các quyền lợi đã được xác lập trong hợp đồng và các chương trình áp dụng tương ứng".

Các hợp đồng mua bán kỳ nghỉ của công ty Ravi - một trong 27 doanh nghiệp bị khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo tập đoàn, hệ thống tiếp nhận đặt phòng, chăm sóc khách hàng và hỗ trợ sử dụng quyền nghỉ dưỡng vẫn hoạt động bình thường. Đội ngũ nhân sự vẫn tiếp tục tiếp nhận, xử lý các yêu cầu của khách hàng theo quy trình vận hành hiện hành.

Doanh nghiệp cho biết từ tháng 6/2021 đến tháng 6/2026, khách hàng sở hữu thẻ du lịch Crystal Bay "đã thực hiện hơn 51.000 đêm nghỉ tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng tham gia chương trình". Đơn vị cũng thừa nhận bên cạnh những khách hàng hài lòng với trải nghiệm nghỉ dưỡng, vẫn có những trường hợp phát sinh ý kiến phản ánh hoặc cần được hỗ trợ giải quyết.

Trong bối cảnh thị trường du lịch, nghỉ dưỡng và đầu tư có nhiều biến động, tập đoàn "chưa có kế hoạch phát hành hoặc mở bán các sản phẩm thẻ du lịch mới", mà ưu tiên nguồn lực cho việc hoàn thiện các dự án đang triển khai, nâng cao chất lượng dịch vụ và thực hiện các trách nhiệm đối với khách hàng hiện hữu.

"Chúng tôi khẳng định mọi hoạt động kinh doanh được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam; quyền và nghĩa vụ giữa doanh nghiệp với khách hàng được xác lập trên cơ sở hợp đồng đã ký kết cùng các quy định pháp luật hiện hành", thông báo nêu rõ.

Đối tượng dụ dỗ người già tham gia mô hình "sở hữu kỳ nghỉ" để lừa đảo hàng chục tỷ đồng. Ảnh: VTV Đặc biệt.

Chiêu lừa đảo tinh vi, thao túng

Theo Công an Hà Nội, từ năm 2023-2025, các nghi phạm đã thành lập 27 công ty và phân công vai trò cho từng bộ phận cụ thể. Qua đó bán, môi giới việc cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch theo nội dung đã được thống nhất với nhau.

Các bị can cầm đầu sau đó còn cung cấp thông tin khách hàng đã được thu thập từ công ty cũ hoặc thu mua dữ liệu từ người khác để xây dựng kịch bản tư vấn nhằm lừa bị hại một lần nữa.

Công an xác định nhóm lừa đảo lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích được tặng quà của người dân, chủ yếu là người cao tuổi, để mời chào. Người dân được mời đến các hội nghị, nhận voucher du lịch miễn phí nên đã bị mất cảnh giác.

Các sản phẩm "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" có giá trị từ 200-900 triệu đồng tùy theo thời hạn hợp đồng, 5 đến 40 năm. Đối với các khách hàng đã mua hợp đồng kỳ nghỉ du lịch trước đây, nhân viên tư vấn cam kết bằng miệng sẽ môi giới chuyển nhượng giúp khách hàng với giá cao gấp nhiều lần so với giá trị của hợp đồng kỳ nghỉ du lịch.

Bà Hòa, 73 tuổi, gục khóc bên mộ chồng sau khi bị lừa 5 tỷ đồng "hợp đồng kỳ nghỉ". Ảnh: VTV Đặc biệt.

Song trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng. Nhân viên và lãnh đạo công ty bán kỳ nghỉ luôn tìm cách trốn tránh hoặc nêu nhiều lý do để không chuyển nhượng hợp đồng cho khách.

Ngoài ra, nhóm cầm đầu liên tục thay đổi tên công ty, người đại diện theo pháp luật hoặc thành lập các công ty mới để trốn tránh trách nhiệm với khách hàng cũ đến khiếu nại, đòi quyền lợi. Nhưng không dừng lại, chúng tiếp tục sử dụng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng mới. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, nhóm cầm đầu dùng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân hết.