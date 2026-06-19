Côn Đảo là hòn đảo 'bí ẩn nhất thế giới'

Travel + Leisure gọi tên Côn Đảo xếp hạng đầu tiên trong danh sách những hòn đảo bí ẩn nhất hành tinh.

Cảnh bình minh ở Côn Đảo, tháng 10/2025. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tạp chí Travel + Leisure của Mỹ công bố danh sách 30 hòn đảo bí ẩn nhất thế giới, trong đó Côn Đảo đứng đầu. Theo tạp chí du lịch, hòn đảo thuộc TP.HCM này mang vẻ đẹp biệt lập với những bãi biển vắng người, làn nước trong xanh và các vách đá granite hùng vĩ.

Nơi đây được ví với bãi biển Amalfi nổi tiếng của Italy, nhưng không có cảnh đông đúc thường thấy ở các điểm du lịch nổi tiếng. Chính vẻ đẹp nguyên sơ, yên tĩnh cùng những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên đã giúp Côn Đảo trở thành lựa chọn của nhiều du khách muốn tìm kiếm một điểm đến khác biệt, riêng tư.

Côn Đảo là quần đảo nằm ngoài khơi TP.HCM, rộng khoảng 76 km2, bao gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ. Từ trung tâm thành phố, du khách mất khoảng một giờ bay hoặc có thể lựa chọn tàu biển cao tốc để đến đây.

Côn Đảo sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, chưa bị tác động nhiều bởi bàn tay con người với các hoạt động trải nghiệm lên rừng, xuống biển phong phú. Ảnh: Linh Huỳnh.

Đến Côn Đảo vào tháng 6, du khách có thể tận hưởng nhiều hoạt động ngoài trời nhờ thời tiết khá dễ chịu. Những người yêu thích vận động có thể tham gia các môn thể thao trên biển, đạp xe khám phá đảo hoặc dạo chơi trên những bãi biển hoang sơ.

Vườn quốc gia Côn Đảo là điểm đến không nên bỏ lỡ. Nơi đây sở hữu hệ sinh thái đa dạng với rừng nguyên sinh, nhiều loài động thực vật đặc hữu và những cung đường trekking giữa thiên nhiên. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn kết hợp nghỉ dưỡng với trải nghiệm khám phá thiên nhiên.

Ngoài các hoạt động khám phá, ẩm thực địa phương cũng là một phần không thể thiếu trong hành trình trải nghiệm Côn Đảo. Du khách có thể ghé chợ Côn Đảo để cảm nhận nhịp sống của người dân địa phương và thưởng thức các món hải sản tươi sống. Những món ăn mang hương vị đặc trưng của vùng biển đảo là điểm nhấn được nhiều du khách yêu thích khi ghé thăm nơi đây.

Bên cạnh các cơ sở lưu trú bình dân, Côn Đảo còn sở hữu nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách trong và ngoài nước.

Hoạt động thả rùa con về biển tại Côn Đảo tháng 10/2025. Côn Đảo còn là nơi hiếm hoi ở Việt Nam du khách có thể chứng kiến rùa biển lên bãi đẻ trứng và tham gia hoạt động thả rùa con về với đại dương. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đây không phải lần đầu tiên Côn Đảo xuất hiện trong các bảng xếp hạng của truyền thông quốc tế. Trước đó, ngày 1/2, tạp chí Vogue đưa nơi đây vào vị trí thứ 5 trong danh sách những điểm đến toàn cầu đáng ghé thăm.

Các biên tập viên của Vogue nhận định Việt Nam đang trở thành một trong những quốc gia được nhắc đến nhiều nhất trên bản đồ du lịch thế giới nhờ cảnh quan thiên nhiên đa dạng, chi phí hợp lý và những trải nghiệm văn hóa đặc sắc.

Theo UBND đặc khu Côn Đảo, trong 6 tháng đầu năm, tổng lượt khách tham quan đạt hơn 410.000 lượt, bằng 67% kế hoạch năm và tăng 3,5% so với cùng kỳ. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt gần 24.000 lượt, tăng 62% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng , tăng 15% so với năm trước.

Các hòn đảo thuộc danh sách "Những hòn đảo bí ẩn nhất thế giới" của Travel + Leisure, công bố ngày 8/5. Côn Đảo (Việt Nam)

Gili Trawangan (Indonesia)

Pico (Bồ Đào Nha)

Sandön (Thụy Điển)

Đảo Scrub (Quần đảo Virgin thuộc Anh)

Skopelos (Hy Lạp)

Caye Caulker (Belize - quốc gia ở Trung Mỹ)

Flatey (Iceland)

Gozo (Malta - quốc gia ở châu Âu)

Swaraj Dweep (Ấn Độ)

Rodrigues (Mauritius - quốc gia ở Đông Phi)

Great Barrier (New Zealand)

Pulau Mabul (Malaysia)

Jicaro (Nicaragua - quốc gia ở Trung Mỹ)

Robinson Crusoe (Chile)

Colonsay (Scotland)

Inis Meáin (Ireland)

La Maddalena (Sardinia - khu tự trị thuộc Italy)

Sir Bani Yas (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất)

Fogo (Newfoundland, Canada)

Lummi (Washington, Mỹ)

Salt Spring (British Columbia, Canada)

Southport (Maine, Mỹ)

Quần đảo Rosario (Colombia)

La Gomera (Tây Ban Nha)

Filicudi (Sicily - khu tự trị của Italy)

Iriomote (Nhật Bản)

Portsmouth (Bắc Carolina)

Mnemba (Zanzibar, Tanzania)

Boa Vista (Cape Verde).