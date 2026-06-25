Tăng 164% lượng khách Trung Quốc tìm kiếm du lịch Việt Nam

Dữ liệu mới cho thấy sức hút của du lịch Việt Nam tiếp tục gia tăng tại nhiều thị trường quốc tế, từ châu Á đến châu Âu. Trong đó, thị trường Trung Quốc tăng mạnh nhất.

Khách Trung Quốc trải nghiệm du lịch tại trung tâm TP.HCM hồi tháng 10/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo dữ liệu mới nhất từ Agoda, mức độ quan tâm của du khách Trung Quốc đối với du lịch Việt Nam đang tăng rõ rệt. Trong 5 tháng đầu năm, số lượt tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam từ thị trường này tăng 164% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất trong nhóm khách quốc tế.

Xếp hạng được xây dựng dựa trên dữ liệu tìm kiếm chỗ ở của 10 thị trường quốc tế lớn nhất trên nền tảng trong giai đoạn 1/1-31/5. Đáng chú ý, toàn bộ 10 thị trường đều ghi nhận tăng trưởng, phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của du lịch Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Bên cạnh Trung Quốc, mức độ quan tâm từ các nước Đông Nam Á cũng tăng đáng kể. Indonesia ghi nhận mức tăng 86%, Philippines tăng 82% và Thái Lan tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việc có tới 3 quốc gia Đông Nam Á góp mặt trong top 5, cùng Myanmar và Malaysia nằm trong top 10, cho thấy lợi thế của Việt Nam trong việc thu hút khách khu vực nhờ khoảng cách địa lý thuận tiện, nhiều đường bay và đa dạng trải nghiệm từ ẩm thực, văn hóa đến nghỉ dưỡng biển.

Du khách Nga, Ba Lan, Kazakhstan Hàn Quốc... tại một bãi biển ở Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong khi đó, Ba Lan là đại diện châu Âu duy nhất góp mặt trong top 10 với mức tăng 63%. Kết quả này được cho là hưởng lợi từ chính sách miễn thị thực mà Việt Nam áp dụng với công dân Ba Lan từ năm 2025.

Dưới đây là top 10 thị trường tăng trưởng nhanh nhất về lượng tìm kiếm lưu trú tại Việt Nam:

Hạng Thị trường Mức tăng trưởng lượng tìm kiếm (so với cùng kỳ năm ngoái) 1 Trung Quốc 164% 2 Indonesia 86% 3 Philippines 82% 4 Thái Lan 65% 5 Ba Lan 63% 6 Ấn Độ 52% 7 Qatar 49% 8 Myanmar 48% 9 Malaysia 41% 10 New Zealand 40%

Dữ liệu cho thấy Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM tiếp tục là 3 điểm đến được du khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất.

Hà Nội nổi bật với không gian phố cổ, di sản văn hóa và ẩm thực lâu đời. Đà Nẵng hấp dẫn nhờ lợi thế thành phố biển, đồng thời là cửa ngõ kết nối Huế và Hội An. Trong khi đó, TP.HCM thu hút du khách bởi nhịp sống sôi động, thiên đường ẩm thực, mua sắm và giải trí.

Đáng chú ý, với du khách đến từ Ấn Độ và Ba Lan, Phú Quốc là điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất. Điều này cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của loại hình nghỉ dưỡng biển tại Việt Nam, đặc biệt ở các điểm đến sở hữu hệ sinh thái du lịch và nghỉ dưỡng phát triển.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Agoda tại Việt Nam, nhận định Việt Nam đang thu hút mạnh mẽ sự quan tâm từ du khách quốc tế nhờ hệ sinh thái du lịch đa dạng, từ đô thị hiện đại, văn hóa lâu đời đến cảnh quan thiên nhiên phong phú. Theo ông, đây là tín hiệu tích cực cho thấy sức cạnh tranh ngày càng lớn của du lịch Việt Nam trên bản đồ khu vực và thế giới.