Hậu cần 'khủng' đón đoàn hơn 1.000 khách Trung Quốc đến TP.HCM

Trong hơn 1 tháng, TP.HCM liên tiếp đón 2 đoàn khách MICE quốc tế quy mô lớn từ Indonesia và Trung Quốc, chứng minh sức hút ngày càng tăng của thành phố đối với phân khúc này.

Đoàn khách MICE Trung Quốc khám phá khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Vietravel.

Từ ngày 11-19/6, Công ty Du lịch Vietravel tổ chức đón và phục vụ đoàn khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo) hơn 1.000 người đến từ các thành phố lớn của Trung Quốc. Đoàn tham gia các hoạt động khảo sát, giao lưu doanh nghiệp, tham quan TP.HCM và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Một tháng trước đó, TP.HCM cũng đón đoàn khách MICE gồm 890 thành viên của một công ty bảo hiểm Indonesia do Công ty Cổ phần Du lịch Viking tổ chức. Đây là một trong những đoàn khách quốc tế lớn nhất đến thành phố kể từ khi Nghị quyết 62/2025/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ và thu hút du lịch MICE được ban hành.

TỶ LỆ KHÁCH MICE ĐẾN TP.HCM NĂM 2025 Nguồn: Sở Du lịch TP.HCM Nhãn Khách MICE Phân khúc còn lại Tỷ lệ % 30 70

"Cuộc đua"

Để phục vụ đoàn khách hơn 1.000 người từ Trung Quốc, Vietravel huy động đội ngũ điều hành, hướng dẫn viên cùng mạng lưới đối tác dịch vụ trong suốt hành trình.

Công tác đón tiễn, lưu trú tại các khách sạn 4-5 sao ở trung tâm TP.HCM, cũng như việc phân luồng khách theo từng chương trình hoạt động được triển khai đồng thời. Quy mô đoàn lớn cùng yêu cầu cao về chất lượng dịch vụ đặt ra áp lực đáng kể đối với công tác tổ chức và vận hành.

Trong khi đó, ông Trần Xuân Hùng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Viking, cho biết doanh nghiệp bắt đầu làm việc với đối tác Indonesia từ tháng 9/2025, khi công ty bảo hiểm này tìm kiếm địa điểm cho chuyến du lịch khen thưởng khoảng 1.000 người. Ban đầu, đối tác cân nhắc giữa Bangkok, Đà Nẵng và TP.HCM.

Đoàn khách MICE 890 người Indonesia khám phá TP.HCM và miền Tây hồi tháng 5. Ảnh: Viking, Sở Du lịch TP.HCM.

Đến tháng 10/2025, đại diện doanh nghiệp Việt Nam sang Indonesia làm việc trực tiếp với khách hàng. Theo ông Hùng, phía đối tác đặt ra hàng loạt câu hỏi chi tiết liên quan đến năng lực đón khách của thành phố. Sau đó, họ cử đoàn sang TP.HCM khảo sát thực tế, được xem là yếu tố quan trọng dẫn tới quyết định lựa chọn điểm đến.

"Sau khi trải nghiệm thực tế, họ quyết định chuyển hướng từ Bangkok sang TP.HCM cho chuyến đi năm nay", ông Hùng nói với Tri Thức - Znews.

Do không đủ phòng ở khu vực trung tâm, đoàn khách phải chia thành nhiều nhóm lưu trú tại 8 khách sạn khác nhau. Đại diện Viking cho biết phần lớn khách Indonesia muốn ở khu vực trung tâm để thuận tiện tham quan, mua sắm và trải nghiệm ẩm thực. Tuy nhiên, nguồn cung phòng không đáp ứng đủ nên một phần khách được bố trí tại khu vực sân bay và quận 10 (cũ).

Hàng chục xe buýt 45 chỗ được huy động mỗi ngày để đưa đón khách giữa các điểm tham quan, nhà hàng, trung tâm mua sắm và nơi lưu trú. Riêng chương trình tham quan Mỹ Tho (Đồng Tháp) có ngày sử dụng tới 8 xe cùng lúc.

TP.HCM có gì?

Đại diện Vietravel đánh giá việc liên tiếp đón các đoàn khách quốc tế quy mô lớn cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của TP.HCM đối với phân khúc MICE cao cấp. Bên cạnh năng lực tổ chức của doanh nghiệp, hệ sinh thái dịch vụ du lịch và các chính sách hỗ trợ của thành phố cũng được xem là những yếu tố góp phần thu hút các đoàn khách quốc tế trong thời gian qua.

"MICE là nhóm khách chi tiêu khá mạnh nên khi một đoàn lớn đến, không chỉ khách sạn hay hàng không hưởng lợi mà nhiều lĩnh vực khác cũng nhộn nhịp theo. Không riêng TP.HCM, các điểm đến ở miền Tây cũng hưởng lợi đáng kể", ông Hùng từ Viking nói.

Các điểm tham quan tiêu biểu, hút khách quốc tế tại TP.HCM như chợ Bến Thành, Bưu điện TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm, Linh Huỳnh.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, nhận định dư địa phát triển du lịch MICE của thành phố vẫn còn rất lớn và đây được xem là một trong những phân khúc mũi nhọn của ngành du lịch. Dòng khách này được đánh giá có giá trị kinh tế cao và mang tính dẫn dắt đối với ngành du lịch thành phố.

Theo ông, tác động của phân khúc MICE thể hiện rõ ở hai khía cạnh.

Thứ nhất, mức chi tiêu cao cùng xu hướng lưu trú dài ngày. Nhóm khách này thường sử dụng đồng bộ các dịch vụ cao cấp, từ khách sạn 4-5 sao, trung tâm hội nghị tiêu chuẩn quốc tế, vận chuyển hạng sang đến các dịch vụ mua sắm, giải trí và nghỉ dưỡng. Nhiều đoàn khách còn kéo dài thời gian lưu trú trước hoặc sau sự kiện để tham quan và trải nghiệm điểm đến.

Thứ hai, hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đối với kinh tế đô thị. Giá trị của du lịch MICE không chỉ nằm ở doanh thu trực tiếp mà còn tạo hiệu ứng số nhân, thúc đẩy các lĩnh vực như hàng không, thương mại, bán lẻ, vận tải, tổ chức sự kiện, truyền thông và xúc tiến đầu tư.

Khách quốc tế hòa mình vào không khí bóng đá tại TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Đại diện Sở Du lịch nhận thấy sức hút và dư địa tăng trưởng của phân khúc này được bảo chứng bởi nhiều yếu tố cốt lõi:

Nền tảng hạ tầng vững chắc và năng lực điểm đến vượt trội với cửa ngõ hàng không lớn nhất cả nước, mạng lưới khách sạn cao cấp, hệ thống trung tâm hội nghị - triển lãm quy mô lớn cùng kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quốc tế.

và năng lực điểm đến vượt trội với cửa ngõ hàng không lớn nhất cả nước, mạng lưới khách sạn cao cấp, hệ thống trung tâm hội nghị - triển lãm quy mô lớn cùng kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quốc tế. Hệ sinh thái du lịch MICE đa trải nghiệm , bắt nhịp xu hướng toàn cầu. Không dừng lại ở hội nghị thuần túy, TP.HCM đang tối ưu hóa chuỗi cung ứng để kết hợp giữa triển lãm, nghỉ dưỡng, văn hóa, ẩm thực, du lịch đường thủy và các trải nghiệm đô thị hiện đại.

, bắt nhịp xu hướng toàn cầu. Không dừng lại ở hội nghị thuần túy, TP.HCM đang tối ưu hóa chuỗi cung ứng để kết hợp giữa triển lãm, nghỉ dưỡng, văn hóa, ẩm thực, du lịch đường thủy và các trải nghiệm đô thị hiện đại. Tiên phong về cơ chế, chính sách hỗ trợ du lịch MICE thông qua Nghị quyết số 62/2025/NQ-HĐND. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tạo thêm động lực cho doanh nghiệp khai thác các đoàn khách quy mô lớn, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. Chính sách này cũng được kỳ vọng thúc đẩy các ngành liên quan như lưu trú, vận tải, tổ chức sự kiện và kinh tế đêm.

thông qua Nghị quyết số 62/2025/NQ-HĐND. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tạo thêm động lực cho doanh nghiệp khai thác các đoàn khách quy mô lớn, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. Chính sách này cũng được kỳ vọng thúc đẩy các ngành liên quan như lưu trú, vận tải, tổ chức sự kiện và kinh tế đêm. Định hướng trở thành trung tâm du lịch MICE của TP.HCM thông qua việc thu hút các đoàn khách hội nghị truyền thống, đẩy mạnh phát triển các sự kiện quốc tế quy mô lớn, triển lãm chuyên ngành, sự kiện văn hóa - thể thao và các hoạt động kết nối thương mại toàn cầu.

Khi đặt cạnh các trung tâm MICE hàng đầu khu vực như Bangkok, Singapore hay Kuala Lumpur, TP.HCM chưa có lợi thế tuyệt đối về quy mô hay thương hiệu quốc tế.

Tuy nhiên, theo ông Hiền Hòa, thành phố có những lợi thế riêng được định hình qua 4 trụ cột chiến lược, gồm: tâm điểm giao thương và kết nối dòng vốn; hệ sinh thái trải nghiệm giàu bản sắc và sức sống đô thị; tối ưu hóa chi phí và năng lực cung ứng dịch vụ nâng tầm; tiên phong về chính sách hỗ trợ.

Hà Nội từng đón tiếp đoàn MICE 4.500 khách Ấn Độ năm 2024. Ảnh: Việt Linh.

Thành phố cũng hưởng lợi từ khả năng liên kết vùng với các địa phương lân cận. Du khách có thể kết hợp tham dự hội nghị tại TP.HCM với nghỉ dưỡng biển hoặc trải nghiệm vùng sông nước trong cùng một hành trình.

"Thay vì chạy theo số lượng khách, TP.HCM đang hướng tới nhóm khách có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài và tạo giá trị gia tăng lớn cho nền kinh tế. Trong chiến lược này, MICE được xác định là một trong những phân khúc trọng tâm", ông Hòa nói.