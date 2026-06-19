Hàng triệu lượt xem Bí thư xã ở Phú Thọ quay video giới thiệu du lịch

Anh Nguyễn Duy Tư, Bí thư xã Vân Sơn, Phú Thọ, xắn quần lội qua những con suối và cánh đồng, đưa hình ảnh quê hương đến du khách theo cách gần gũi, tự nhiên.

Video quảng bá du lịch của Bí thư xã Vân Sơn (Phú Thọ) gây sốt Chỉ sau vài ngày đăng tải, video quảng bá du lịch của Bí thư xã Vân Sơn (Phú Thọ) đã hút hơn 1,2 triệu lượt xem.

Lần đầu tiên đăng tải video quảng bá du lịch xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ ngày 14/6, anh Nguyễn Duy Tư (38 tuổi) giản dị giới thiệu: "Từ hôm nay, tôi sẽ đồng hành cùng bà con Vân Sơn làm truyền thông và du lịch".

Giữa khung cảnh núi non, suối, thác nước và những bản làng của đồng bào Mường, Bí thư xã này vừa đi, vừa giới thiệu về đời sống người dân, các sản vật và điểm đến đặc trưng của địa phương.

Anh cho rằng ở cương vị Bí thư xã, việc làm nội dung trên mạng xã hội không đơn thuần là thử sức ở một lĩnh vực mới. Đó là cách anh tìm lời giải cho bài toán quảng bá du lịch cùng bà con.

"Nếu chính Bí thư còn ngại công nghệ, ngại dùng mạng xã hội để làm việc, làm sao vận động được mọi người cùng làm theo?", anh nói với Tri thức - Znews.

Đến hiện tại, video đầu tiên của anh Tư đã thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem. Hiệu ứng ngoài dự đoán khiến anh không khỏi bất ngờ.

Nhưng điều khiến Bí thư xã này vui nhất không phải những con số ảo trên mạng, mà là việc ngày càng có nhiều người biết đến xã Vân Sơn, tìm hiểu về vùng đất này và đưa nơi đây vào kế hoạch trong những chuyến đi sắp tới.

Bí thư xã Nguyễn Duy Tư trực tiếp trở thành nhân vật trong các video, giới thiệu về du lịch xã Vân Sơn (tỉnh Phú Thọ).

Tự học nói trước gương để kể chuyện quê hương

Trước khi xuất hiện trong các video, anh Tư không có kinh nghiệm về truyền thông hay sản xuất nội dung số.

Ý tưởng quảng bá quê hương bằng video được anh ấp ủ trong thời gian dài. Anh dành nhiều tháng tự nghiên cứu, học hỏi kỹ năng từ những người có kinh nghiệm, tập luyện cách diễn đạt trước gương và tìm hiểu sâu về lịch sử, văn hóa, con người địa phương.

Ban đầu, anh nhờ một nhóm KOLs (người có sức ảnh hưởng) hỗ trợ quay dựng. Sau đó, anh học cách tự ghi hình bằng điện thoại và sử dụng các thiết bị hỗ trợ khác để chủ động sản xuất nội dung.

Trong 2 video kế tiếp, anh Tư giới thiệu thác Thung (ảnh trái) và bãi Pặng (ảnh phải). Đây là 2 điểm du lịch nổi bật ở xã Vân Sơn.

Anh nói điều muốn xây dựng không phải những video du lịch theo kiểu "check-in", mà là những câu chuyện đời sống gắn với người dân địa phương. Trong các thước phim, người xem có thể bắt gặp hình ảnh vị Bí thư xã xắn quần lội suối, đi vào từng con đường mòn hay bước xuống những thửa ruộng bậc thang để quay video.

Theo anh Tư, thay vì chỉ giới thiệu cảnh đẹp, anh muốn kể câu chuyện về sinh kế, nông sản, văn hóa và con người Vân Sơn. Mục tiêu cuối cùng không phải tăng lượt theo dõi cho cá nhân mà mở thêm cơ hội phát triển kinh tế cho người dân.

Hiệu ứng từ những video đầu tiên nhanh hơn dự tính. Anh Tư cho biết hộp thư cá nhân và các hội nhóm du lịch địa phương liên tục nhận được câu hỏi từ du khách ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và nhiều tỉnh thành khác về đường đi, chi phí, homestay hay lịch họp chợ phiên...

Nhiều từ khóa liên quan đến Vân Sơn, Bãi Pặng hay thác Thung cũng xuất hiện ngày càng nhiều trong các cộng đồng yêu trekking, cắm trại và du lịch chữa lành.

Không chỉ dừng lại trên không gian mạng, lượng khách thực tế cũng tăng rõ rệt.

Anh Tư cho biết nếu trước đây khu vực Bãi Pặng dưới chân thác Thung chỉ lác đác vài nhóm khách tự phát, nay nhiều cuối tuần đã xuất hiện hàng trăm lều trại. Không ít gia đình từ thành phố tìm đến để trải nghiệm lội suối, bắt cua, khám phá thiên nhiên và cuộc sống bản địa.

Những đặc sản địa phương cũng được anh Tư quảng bá.

Chợ phiên sáng thứ Ba của địa phương cũng bắt đầu đón nhiều du khách từ dưới xuôi lên tham quan, mua nông sản và đặc sản địa phương. Theo anh Tư, nhiều mặt hàng của bà con được tiêu thụ ngay tại chợ.

"Trang cá nhân giống như một cuốn nhật ký công tác mở. Qua đó, tôi có thể giới thiệu quê hương, đồng thời lắng nghe góp ý của du khách về hạ tầng, dịch vụ để địa phương kịp thời điều chỉnh", anh nói.

Đánh thức "hòn ngọc thô" xứ Mường

Theo anh Tư, du lịch là một trong những hướng phát triển kinh tế trọng tâm mà xã Vân Sơn đang theo đuổi.

Địa phương được nhiều người gọi là "nóc nhà xứ Mường" nhờ địa hình cao, khí hậu mát mẻ quanh năm. Nơi đây sở hữu nhiều thắng cảnh tự nhiên như thác Thung, hang Nam Sơn - di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia hay những thửa ruộng bậc thang đồi Mâm Xôi vàng rực mỗi mùa lúa chín.

Không chỉ có cảnh quan, Vân Sơn còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa Mường nguyên bản với nhà sàn truyền thống, dân ca, trang phục, phong tục tập quán và đời sống cộng đồng đặc sắc.

Đây là nền tảng để địa phương phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và các trải nghiệm khám phá thiên nhiên.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Đảng ủy xã Vân Sơn định hướng quy hoạch các khu du lịch, khuyến khích người dân tham gia làm homestay, phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa và thu hút các nhà đầu tư phù hợp.

Khung cảnh mùa lúa chín ở Vân Sơn được anh Tư chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo kế hoạch dự kiến, thời gian tới, tài khoản "Bí thư xứ Mường" sẽ tiếp tục kể những câu chuyện về du lịch, văn hóa, con người, ẩm thực và nông sản Vân Sơn, với khoảng 10 video mỗi tháng.