Loại đồ uống tốt nhất đừng gọi khi đi máy bay

Nhiều người cho rằng cà phê là đồ uống nên tránh nhất khi đi máy bay. Nhưng theo các tiếp viên hàng không, cái tên đứng đầu danh sách lại là thứ khác.

Tiếp viên của Delta Air Lines phục vụ đồ uống cho hành khách trên chuyến bay. Ảnh: Delta Air Lines.

Theo Travel + Leisure, nếu hỏi các tiếp viên hàng không đâu là đồ uống nên hạn chế gọi trên máy bay, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cà phê. Tuy nhiên, một tiếp viên của American Airlines cho biết loại đồ uống cần cẩn trọng nhất thực ra là rượu bia.

Lý do là môi trường trong khoang máy bay được điều áp và có độ ẩm thấp khiến cơ thể mất nước nhanh hơn bình thường. Trong điều kiện này, cồn cũng có thể tác động mạnh hơn, khiến hành khách dễ cảm thấy mệt, chóng mặt hoặc say nhanh hơn so với khi uống trên mặt đất.

"Tác động của rượu mạnh hơn và khiến cơ thể mất nước nhanh hơn trong khoang máy bay khô và được điều áp", vị tiếp viên chia sẻ. Anh khuyên hành khách nên uống đủ nước trong suốt chuyến bay và cân nhắc lượng đồ uống có cồn đã sử dụng trong vòng 24 giờ trước đó.

Dù vậy, nếu đang đi du lịch hoặc có dịp đặc biệt, hành khách vẫn có thể thưởng thức một ly với mức độ vừa phải.

Đồ uống được phục vụ trên chuyến bay của Alaska Airlines. Ảnh: Alaska Airlines.

Trong khi đó, cà phê từ lâu vẫn nằm trong danh sách những đồ uống khiến nhiều hành khách e ngại. Theo vị tiếp viên, phần lớn những lo ngại này xuất phát từ 2 nguyên nhân: nguồn nước dùng để pha cà phê và việc vệ sinh bình pha.

Anh cho biết nước trên máy bay vẫn được kiểm tra định kỳ và nhìn chung an toàn để sử dụng. Tuy nhiên, chất lượng nước có thể khác nhau giữa các hãng hàng không, thậm chí đôi khi có mùi clo hoặc mùi lạ, ảnh hưởng đến hương vị của cà phê.

Điều này cũng phù hợp với Báo cáo Chất lượng Nước Hàng không 2026 của Center for Food as Medicine and Longevity, trong đó cho thấy chất lượng nước uống trên máy bay có sự khác biệt đáng kể giữa các hãng, và một số hãng vẫn có thể cung cấp nguồn nước chưa đạt chất lượng tối ưu.

Nếu muốn yên tâm hơn, vị tiếp viên khuyên hành khách nên ưu tiên các loại đồ uống còn nguyên niêm phong như nước đóng chai, nước ngọt hoặc nước ép.

Hành khách thưởng thức cà phê trong chuyến bay. Ảnh: iStock.

Bên cạnh nước, đá viên trên máy bay cũng là chủ đề gây nhiều tranh cãi. Theo vị tiếp viên, đá được lọc, đóng gói và vận chuyển bởi đơn vị cung cấp suất ăn nên nhìn chung vẫn an toàn. Tuy nhiên, một số nghiên cứu từng phát hiện đá viên có thể chứa vi khuẩn. Vì vậy, những người cẩn trọng có thể chọn đồ uống không đá hoặc dùng ở nhiệt độ thường.

Đối với bình pha cà phê, vị tiếp viên cho biết mức độ vệ sinh phụ thuộc vào từng tổ bay. Bản thân anh luôn tự làm sạch bình pha và bình giữ nhiệt sau mỗi chuyến, nhưng cũng thừa nhận ở những chuyến bay đông khách, khi tiếp viên phải phục vụ trong thời gian ngắn, việc này đôi khi có thể bị bỏ sót.

Vì vậy, theo vị tiếp viên này, thay vì quá lo lắng về một tách cà phê, điều hành khách nên lưu ý hơn trong mỗi chuyến bay là hạn chế uống quá nhiều rượu bia, đồng thời bổ sung đủ nước để cơ thể không bị mất nước trong suốt hành trình.