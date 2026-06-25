Quy định mới về sạc dự phòng trên máy bay từ 1/7 du khách cần biết

Từ ngày 1/7, mỗi hành khách không được mang quá 2 sạc dự phòng trên các chuyến bay, theo quy định mới của Cục Hàng không Việt Nam.

Sạc dự phòng. Ảnh minh họa: Cục Hàng không Việt Nam.

Ngày 24/6, Cục Hàng không Việt Nam ban hành Chỉ thị về việc bảo đảm an toàn vận chuyển sạc dự phòng trong hành lý của hành khách. Theo đó, từ ngày 1/7, mỗi hành khách không được mang quá hai sạc dự phòng, các thiết bị này bắt buộc phải được vận chuyển trong hành lý xách tay.

Đối với sạc dự phòng sử dụng pin kim loại lithium, hàm lượng lithium không được vượt quá 2 g. Với sạc dự phòng sử dụng pin lithium-ion, mức năng lượng định mức không được vượt quá 100 Wh.

Trường hợp sạc dự phòng sử dụng pin lithium-ion có mức năng lượng định mức trên 100 Wh nhưng không vượt quá 160 Wh, hành khách phải được người khai thác tàu bay chấp thuận trước khi thực hiện chuyến bay.

Sân đỗ máy bay tại sân bay Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Khánh Huyền.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu hành khách không được sạc lại sạc dự phòng trong suốt thời gian ở trên tàu bay. Thiết bị phải được lấy ra khỏi hành lý xách tay, đặt ở vị trí dễ quan sát và không được sử dụng để sạc cho các thiết bị khác trong chuyến bay.

Để phòng ngừa nguy cơ đoản mạch, sạc dự phòng phải được bảo vệ riêng rẽ bằng cách đặt trong bao bì bán lẻ của nhà sản xuất hoặc cách điện các cực. Hành khách có thể dán băng che các cực hở hoặc đặt mỗi sạc dự phòng trong túi nhựa riêng hoặc túi bảo vệ chuyên dụng.

Cục đề nghị các hãng hàng không tăng cường truyền thông, phổ biến tới hành khách về các quy định bắt buộc nêu trên nhằm bảo đảm an toàn khai thác bay.