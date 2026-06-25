UAE cấp visa cửa khẩu cho một bộ phận khách Việt

Chính phủ UAE vừa công bố chính sách cấp thị thực tại cửa khẩu (Visa on Arrival) cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông, có hiệu lực từ ngày 25/6.

Khách Việt du lịch đến Abu Dhabi (UAE), tháng 11/2025. Ảnh: Việt Linh.

Theo quy định mới, công dân Việt Nam đang sở hữu thị thực (visa) còn hiệu lực, giấy phép cư trú hoặc Thẻ Xanh (Green Card) do Mỹ, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), Australia, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Canada hoặc New Zealand cấp sẽ đủ điều kiện nhận visa tại cửa khẩu khi nhập cảnh UAE.

Động thái này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhu cầu du lịch, công tác và giao lưu giữa Việt Nam với một trong những trung tâm hàng không và du lịch lớn của Trung Đông.

Hành khách có thể lựa chọn một trong hai loại thị thực. Loại thứ nhất cho phép lưu trú tối đa 14 ngày với lệ phí 100 AED (khoảng 710.000 đồng) và được gia hạn một lần thêm 14 ngày với mức phí 250 AED. Loại thứ hai cho phép lưu trú tối đa 60 ngày với lệ phí 250 AED nhưng không được gia hạn.

Du khách nước ngoài tham dự sự kiện kỷ niệm 1.083 năm thành lập Thánh đường Al-Azhar theo lịch Hijri, diễn ra trong tháng Ramadan tại khu Hồi giáo cổ ở Cairo, Ai Cập, ngày 29/3/2023. Ảnh: Reuters.

Việc áp dụng Visa on Arrival giúp đơn giản hóa đáng kể quy trình nhập cảnh đối với nhóm công dân Việt Nam đủ điều kiện. Thay vì phải hoàn tất thủ tục xin visa trước chuyến đi, du khách có thể thực hiện các bước xét duyệt và nhận thị thực ngay tại sân bay khi đến UAE. Đây được xem là tín hiệu tích cực trong bối cảnh nhu cầu du lịch quốc tế của người Việt ngày càng tăng, đặc biệt với các điểm đến tại Trung Đông.

Tuy vậy, hình thức này chỉ áp dụng cho hành khách nhập cảnh bằng đường hàng không và vẫn phải tuân thủ các yêu cầu kiểm tra của cơ quan xuất nhập cảnh tại cửa khẩu.

Trước đó, từ 21/5, Ai Cập cũng cho phép du khách Việt Nam xin thị thực tại cửa khẩu trong một số trường hợp nhất định.

Du khách chỉ cần sở hữu hộ chiếu Việt Nam còn hạn trên 6 tháng, đóng lệ phí 25 USD tại sân bay ở Ấn Độ để được cấp visa lưu trú tối đa 30 ngày. Hình thức này không xảy ra rủi ro bị từ chối nhập cảnh tại sân bay.

Trong trường hợp du khách muốn xin visa trước để đảm bảo chuyến đi, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam vẫn hướng dẫn nộp hồ sơ như thường lệ.