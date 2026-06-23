Tuyến xe buýt 'đẹp nhất' Côn Đảo

Sau khi hoạt động trở lại từ đầu tháng 6, tuyến buýt điện 173 tại Côn Đảo thu hút sự chú ý nhờ hành trình ven biển, giá vé tiết kiệm và trải nghiệm di chuyển khác biệt.

Tuyến xe buýt chạy ôm đường biển Côn Đảo Hoạt động trở lại sau thời gian tạm dừng, tuyến xe buýt điện 173 tại Côn Đảo (TP.HCM) nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ hành trình đi qua những cung đường ven biển.

Những ngày gần đây, tuyến xe buýt điện số 173 tại Côn Đảo (TP.HCM) liên tục xuất hiện trên TikTok qua các video ghi lại hành trình chạy dọc cung đường ven biển. Khung cảnh biển xanh, núi đá và thiên nhiên còn nguyên sơ khiến không ít người xem bất ngờ khi biết địa điểm này nằm ở Việt Nam, thậm chí có người nhầm tưởng là một điểm đến tại Nhật Bản.

Không chỉ tạo hiệu ứng trên mạng xã hội, tuyến xe cũng dần trở thành lựa chọn di chuyển quen thuộc của người dân địa phương.

Theo anh Chử Anh Vũ, người dân Côn Đảo, lượng khách du lịch đi xe buýt hiện chưa quá đông do tuyến mới hoạt động trở lại chưa lâu, phần lớn hành khách vẫn là cư dân trên đảo. Tuy nhiên, anh cho rằng đây sẽ là phương án phù hợp với khách quốc tế cũng như du khách muốn khám phá đảo mà không cần thuê xe máy.

"Tuyến buýt 173 đi qua nhiều điểm ngắm cảnh đẹp như núi Lò Vôi, Mũi Chân Chim, Mũi Tàu Bể, Đầm Trầu hay khu vực Bãi Vông - lối vào Vịnh Đầm Tre. Với nhiều người, đây không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn giống một hành trình tham quan", anh nói.

Anh Vũ cũng lưu ý từ tháng 7, thời tiết Côn Đảo thường xuất hiện các cơn mưa giông bất chợt và kéo dài hơn so với giai đoạn tháng 3-5. Trong điều kiện này, xe buýt được xem là lựa chọn an toàn hơn nếu cần di chuyển quãng đường dài thay vì tự lái xe máy.

Hệ thống cửa kính rộng giúp du khách quan sát rõ hai bên đường. Ảnh: Tiktok @vivucondao_ctravel.

Tuyến buýt điện số 173 kết nối khu vực chợ Côn Đảo với sân bay Cỏ Ống (Cảng hàng không Côn Đảo), có chiều dài hơn 17 km, thời gian di chuyển khoảng 30 phút. Xe sử dụng dòng xe điện 40 chỗ, trang bị điều hòa và hệ thống cửa kính lớn giúp hành khách quan sát toàn cảnh hai bên đường.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM, đây là tuyến đầu tiên trong kế hoạch đưa vào khai thác 6 tuyến xe buýt điện tại đặc khu Côn Đảo. Mỗi ngày, tuyến vận hành khoảng 114 chuyến, từ 5h đến 19h để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách, đặc biệt vào các khung giờ có chuyến bay đến và đi từ sân bay Cỏ Ống.

Trước đây, tuyến xe từng được đưa vào khai thác từ ngày 25/12/2025 nhưng sau đó phải tạm ngừng sau giai đoạn vận hành thử nghiệm.

Ông Nguyễn Đức Hải, quản lý Công ty Côn Đảo Xanh, đơn vị vận hành tuyến buýt 173, cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ việc hạ tầng sạc điện trên đảo còn thiếu, gây khó khăn cho quá trình khai thác. Trong thời gian tạm dừng, đơn vị đã đầu tư bổ sung và hoàn thiện hệ thống trước khi đưa xe hoạt động trở lại từ ngày 1/6.

Trên những con đường quanh co ven núi ở Côn Đảo, du khách dễ dàng bắt gặp từng đàn khỉ tung tăng chạy nhảy, đùa giỡn ngay bên lề đường. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo đại diện doanh nghiệp, ngay sau khi vận hành trở lại, tuyến xe nhận được sự quan tâm từ cả người dân địa phương lẫn khách du lịch. Ngoài yếu tố tiết kiệm chi phí, nhiều hành khách lựa chọn xe buýt điện như một cách ngắm cảnh trên cung đường nối trung tâm đảo với sân bay.

Hiện giá vé toàn tuyến tối đa 40.000 đồng mỗi lượt, thấp hơn đáng kể so với chi phí đi taxi trên cùng quãng đường, thường dao động khoảng 200.000-300.000 đồng.

Theo UBND đặc khu Côn Đảo, trong 6 tháng đầu năm, tổng lượt khách tham quan đạt hơn 410.000 lượt, bằng 67% kế hoạch năm và tăng 3,5% so với cùng kỳ. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt gần 24.000 lượt, tăng 62% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng , tăng 15% so với năm trước.