Phú Quốc thăng hạng trong ‘Top hòn đảo tuyệt vời nhất châu Á’

Tạp chí Travel + Leisure vừa công bố danh sách những điểm đến xuất sắc năm 2026. Trong đó, Phú Quốc tăng một bậc so với năm 2025, trở thành hòn đảo đẹp thứ hai tại châu Á.

Travel + Leisure là tạp chí du lịch uy tín hàng đầu thế giới với cộng đồng hàng triệu độc giả toàn cầu. Giải thưởng Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những điểm đến, khu nghỉ dưỡng và trải nghiệm du lịch nổi bật tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Phú Quốc đứng top 2 hòn đảo tuyệt nhất châu Á

Trong bảng xếp hạng của Travel + Leisure, Phú Quốc vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách những hòn đảo tuyệt vời nhất châu Á - Thái Bình Dương, tăng một bậc so với năm 2025 và vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng như Bali (Indonesia), Palawan (Philippines), Langkawi (Malaysia) hay Sumba (Indonesia), chỉ xếp sau Koh Samui (Thái Lan). Đảo ngọc là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay.

Vẻ đẹp thiên nhiên của Bãi Kem tại Phú Quốc chinh phục du khách.

Kết quả này cho thấy sức hút của Phú Quốc trên bản đồ du lịch quốc tế, đồng thời phản ánh giai đoạn bứt tốc của điểm đến biển đảo hàng đầu Việt Nam nhờ hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí ngày càng hoàn thiện cùng những bước chuẩn bị cho APEC 2027.

Kết quả này cũng nối dài chuỗi thành tích quốc tế của đảo Ngọc. Trước đó, Phú Quốc được Condé Nast Traveler bình chọn là hòn đảo đẹp nhất châu Á và thăng hạng trong nhiều bảng xếp hạng uy tín của khu vực. Những ghi nhận liên tiếp từ tạp chí du lịch hàng đầu cho thấy sức hấp dẫn của Phú Quốc đối với du khách quốc tế.

Là hòn đảo lớn nhất Việt Nam, Phú Quốc sở hữu nhiều bãi biển đẹp như Bãi Kem, Bãi Sao cùng khí hậu ôn hòa quanh năm. Bên cạnh lợi thế thiên nhiên, đảo ngọc còn thu hút du khách nhờ hệ sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí đa dạng và nhiều công trình biểu tượng.

Phú Quốc được mệnh danh là "hòn đảo của những kỷ lục" với cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tới đảo Hòn Thơm.

Đặc biệt, một bài viết của DestinAsian nhận định Phú Quốc “là kỷ nguyên mới của du lịch nhiệt đới". Việc liên tiếp được các tạp chí du lịch hàng đầu thế giới vinh danh ở những vị trí cao cũng cho thấy sự đồng thuận của giới chuyên môn và độc giả quốc tế về sức hút ngày càng lớn của Phú Quốc.

Sức hút của Phú Quốc

Những năm gần đây, Phú Quốc liên tục ra mắt sản phẩm mới như chuỗi pháo hoa hàng đêm tại thị trấn Hoàng Hôn, các show diễn Kiss of the Sea, Symphony of the Sea, Cầu Hôn và tuyến cáp treo Hòn Thơm. Nhiều trải nghiệm mới tại Nam đảo góp phần làm phong phú hệ sinh thái du lịch của điểm đến.

Phú Quốc cũng sở hữu nhiều khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu quốc tế như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Village Phu Quoc, La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton hay New World Phu Quoc Resort. Trong đó, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay vừa được Travel + Leisure vinh danh trong nhóm khu nghỉ dưỡng biển đảo tốt nhất Việt Nam tại Luxury Awards 2026.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort được xướng tên trong hạng mục “Những khu nghỉ dưỡng biển đảo tốt nhất”.

Sự phát triển của hệ sinh thái này góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến, đồng thời thu hút nhiều du khách từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Kazakhstan, Mông Cổ, Ấn Độ và các thị trường Đông Nam Á.

Sức hút của Phú Quốc được phản ánh qua tốc độ tăng trưởng du lịch mạnh mẽ. Theo Sở Du lịch An Giang, 5 tháng đầu năm 2026, đảo Ngọc đón khoảng 4,77 triệu lượt khách, tăng 34,2% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế khoảng 1,17 triệu lượt, tăng 51%. Doanh thu du lịch gần 27.000 tỷ đồng , khẳng định vai trò “đầu tàu” của Phú Quốc với ngành du lịch địa phương.

Sự góp mặt của Sun PhuQuoc Airways trên bản đồ hàng không góp phần gia tăng kết nối đảo Ngọc với du khách.

Theo chuyên gia, sức hút của Phú Quốc đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng như chính sách miễn thị thực 30 ngày cho khách quốc tế, hạ tầng du lịch phát triển và mạng lưới kết nối hàng không ngày càng mở rộng. Sự tham gia của Sun PhuQuoc Airways được kỳ vọng gia tăng khả năng kết nối giữa đảo ngọc với thị trường quốc tế.

Trong thời gian tới, dư địa tăng trưởng của đảo ngọc được đánh giá còn rất lớn khi Phú Quốc đang chuẩn bị cho APEC 2027. Hàng loạt dự án trọng điểm như mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc, xây dựng tổ hợp APEC gồm hàng loạt hạng mục trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ. Không chỉ phục vụ sự kiện đối ngoại quan trọng bậc nhất khu vực, những dự án này còn tạo nền tảng để Phú Quốc nâng tầm vị thế, hướng tới trở thành trung tâm nghỉ dưỡng, du lịch và tổ chức sự kiện hàng đầu châu Á.