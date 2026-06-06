Sun Group tạo cú hích đưa Phú Quốc trở thành trung tâm kinh tế biển

Với tổng vốn gần 100 nghìn tỷ đồng, hơn 10 dự án mà Sun Group và tỉnh An Giang hợp tác đầu tư được kỳ vọng tạo ra bước chuyển lớn về không gian phát triển.

Sau Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026, người dân đặc biệt chú ý tới danh mục hơn 10 đại dự án mà Sun Group ký biên bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư tại địa phương. Từ sân bay, cảng biển, đại lộ ven biển, tuyến tàu điện đô thị đến các tổ hợp du lịch cao cấp.

Hạ tầng khai mở không gian phát triển mới

Quy hoạch mới của tỉnh An Giang đang định vị đảo Ngọc ở tầm cao mới. Địa phương sẽ trở thành trung tâm kinh tế biển, mà Phú Quốc giữ vai trò một cực tăng trưởng du lịch quốc tế, và cửa ngõ kết nối quốc tế của toàn vùng.

Đây cũng là lý do danh mục hơn 10 dự án mà Sun Group nghiên cứu đầu tư trải rộng từ hàng không, cảng biển đến hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị.

Bên cạnh các dự án phục vụ APEC 2027, Sun Group tiếp tục cam kết đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng Phú Quốc trong tương lai. Ảnh: Ánh Dương.

Nếu được triển khai đồng bộ, các dự án như nâng cấp Cảng hàng không Rạch Giá, Cảng quốc tế An Thới, hệ thống cảng biển, đại lộ Đông - Tây đảo Phú Quốc, tuyến đường ven biển phía đông, nâng cấp các tuyến đường bộ cùng mạng lưới LRT và tramway sẽ hình thành một hệ thống kết nối đa phương thức hiếm có tại Tây Nam Bộ.

Phú Quốc sẽ sở hữu hệ thống giao thông hiện đại, đa phương thức theo chuẩn quốc tế. Ảnh: Sun Group.

Không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại và vận chuyển ngày càng tăng, hệ thống này còn tạo ra các hành lang phát triển mới, mở rộng không gian đô thị, thương mại và dịch vụ của Phú Quốc.

Các dự án phục vụ APEC 2027 được triển khai khẩn trương bất kể ngày đêm. Ảnh: Ánh Dương.

“Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc trên mọi mặt với sự tham gia của các tập đoàn lớn, trong đó Sun Group đảm nhiệm hàng loạt dự án hạ tầng và công trình trọng điểm. Đây là nền tảng để nâng tầm vị thế và năng lực cạnh tranh của Phú Quốc trong tương lai”, PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nhận định.

Kinh tế biển - trụ cột tăng trưởng mới

Trong các khâu đột phá chiến lược được xác định đến năm 2030, kinh tế biển là định hướng phát triển mới của An Giang. Đây là bước chuyển đáng chú ý bởi Phú Quốc sẽ không chỉ phát triển dựa trên du lịch nghỉ dưỡng truyền thống, mà từng bước mở rộng sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn như du lịch sức khỏe, giáo dục chất lượng cao, dịch vụ tài chính, du lịch du thuyền và các ngành kinh tế biển hiện đại.

Lợi thế này đang được củng cố bởi hệ thống hạ tầng chiến lược được đầu tư đồng bộ. Trong đó, Cảng quốc tế An Thới được xem là mắt xích quan trọng giúp Phú Quốc tiếp cận thị trường du lịch tàu biển quốc tế - một trong những phân khúc có mức chi tiêu cao nhất thế giới.

Song song với đó, hệ sinh thái du lịch mà Sun Group đang phát triển tại nam Phú Quốc tiếp tục được mở rộng với nhiều dự án quy mô lớn. Điển hình như tuyến cáp treo số 2 thuộc dự án Cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm với tổng mức đầu tư hơn 4.300 tỷ đồng , có khả năng phục vụ tới 28.000 lượt khách mỗi ngày, kết nối ga An Thới với đảo Hòn Thơm và toàn bộ quần thể vui chơi, nghỉ dưỡng, bến du thuyền, thủy phi cơ tại khu vực này.

Tuyến cáp treo số 2 có khả năng phục vụ khoảng 25.000-28.000 người/ngày. Ảnh: Sun Group.

“Sun Group xác định Phú Quốc là điểm đến cần được phát triển với chiến lược dài hạn. Những dự án hạ tầng, đô thị và du lịch đang nghiên cứu đều hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế cho Phú Quốc sau APEC 2027 ”, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, chia sẻ.

Thị trấn Hoàng hôn (nam đảo Phú Quốc) do Sun Group kiến tạo được World Travel Awards vinh danh là “điểm du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới 2025”. Ảnh: Ánh Dương.

Khi các dự án được triển khai đồng bộ, Phú Quốc xem như nắm giữ “đòn bẩy” để trở thành cực tăng trưởng mới của An Giang, trung tâm kinh tế biển hiện đại của Việt Nam và điểm đến giàu sức cạnh tranh trên trường quốc tế.