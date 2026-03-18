Giới siêu giàu sẵn sàng xuống tiền với căn hộ 'view điện ảnh' Phú Quốc

“Chuẩn lưu trú” được nâng lên tạo ra nhiều thách thức, song cũng mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư thông thái “chọn mặt, gửi vàng” đúng sản phẩm.

Những căn hộ sở hữu tầm nhìn đẹp, vị trí gần trung tâm vui chơi, giải trí tại nam Phú Quốc đang được khách quốc tế săn đón dù mức thuê cao.

Tọa độ “dừng chân” của giới siêu giàu

Tháng 12/2025, một gia đình tỷ phú thuộc top 10 giàu nhất Nepal đã chọn đảo ngọc để tổ chức đại tiệc cưới xa xỉ kéo dài 7 ngày, với tổng chi phí ước tính 600 tỷ đồng . Trước đó, vào cuối năm 2024, một đại gia Ấn Độ đã chi nhiều tỷ đồng để “bao nguyên” resort 5 sao tại Phú Quốc để tổ chức đám cưới trong 4 ngày.

Các căn hộ sở hữu tầm nhìn đẹp tại nam đảo Phú Quốc được du khách săn đón. Ảnh phối cảnh: Sun Group.

Không phải ngẫu nhiên ngày càng nhiều “tỷ phú USD” chọn Phú Quốc để tổ chức các sự kiện lớn ghi dấu ấn hay đơn thuần là cho một kì nghỉ. Đảo ngọc sở hữu thiên nhiên đa dạng với vịnh đẹp, biển xanh và bờ cát dài; hạ tầng giao thông hoàn chỉnh; hệ sinh thái vui chơi, giải trí; dịch vụ lưu trú đẳng cấp từ các tập đoàn lớn… Việc tổ chức đại sự kiện ở Phú Quốc vẫn đảm bảo độ xa xỉ nhưng số tiền chi trả hợp lý hơn nhiều so với Mumbai hay New Delhi.

Thực tế này cho thấy đảo ngọc đang thu hút một tầng lớp du khách có năng lực tài chính mạnh mẽ và gu trải nghiệm đẳng cấp, khắt khe. Năm 2025, đảo ngọc đón khoảng 8,1 triệu lượt khách, trong đó có tới 1,8 triệu lượt khách quốc tế, gần gấp đôi so với năm trước.

Các show diễn nghệ thuật đình đám được tổ chức mỗi tối tại thị trấn Hoàng Hôn, nam đảo Phú Quốc thu hút lượng lớn du khách. Ảnh: Ánh Dương.

Với nhóm khách này, dù tổ chức sự kiện hay đơn giản là đi du lịch, họ luôn ưu tiên “dừng chân” ở những căn hộ với tầm nhìn “triệu USD”; tìm kiếm trải nghiệm mang tính biểu tượng, nơi không gian sống gắn liền cảnh quan đặc trưng của điểm đến và giúp mỗi chuyến đi trở thành kỷ niệm đáng nhớ.

Là một nhà đầu tư sành sỏi, bà Võ Thị Kiều Thu đã “nhìn trước” được xu hướng này và có riêng những tính toán khi đầu tư căn hộ Sun Grand City Hillside Residence (thị trấn Hoàng Hôn, nam Phú Quốc) vào năm 2023. “Khi nhiều người đầu tư lưu trú ở các đô thị, tôi ‘ra biển để cất vó’. Khi ngày càng nhiều người đầu tư căn hộ ở biển, ‘tiêu chuẩn’ chọn căn hộ đầu tư của tôi phải cao cấp hơn. Đó phải là những sản phẩm sở hữu tầm nhìn đẹp, vị trí gần biển, các trung tâm vui chơi, giải trí”, bà Thu nói.

Nhà đầu tư Võ Thị Kiều Thu. Ảnh: Ánh Dương.

Cùng quan điểm, anh Nguyễn Công Tuấn, đại diện đơn vị vận hành căn hộ Sun Grand City Hillside Residence, cho biết lượng khách quốc tế thuê phòng hiện chiếm 95%. Những vị khách này sẵn sàng nâng giá thuê lên gấp đôi, gấp ba để chọn căn hộ ưng ý với đa trải nghiệm.

“Với tầm nhìn hướng biển, ngắm hoàng hôn, các căn hộ Sun Grand City Hillside Residence luôn trong tình trạng ‘cháy phòng’. Rất hiếm khi chúng tôi phải chủ động đi tìm khách”, anh Tuấn tự tin chia sẻ.

Những kết quả thực tế cho thấy bài toán kinh doanh căn hộ lưu trú tại Phú Quốc đang ngày càng gắn chặt với trải nghiệm và tầm nhìn - các yếu tố quyết định trực tiếp đến giá trị khai thác sản phẩm lưu trú.

Tầm nhìn “hái ra tiền” của The Sunset

“The Sunset sở hữu tầm nhìn trác tuyệt, hưởng trọn hệ sinh thái ‘all-in-one’ của Tập đoàn Sun Group tại thị trấn Hoàng Hôn. Không quá khi nói đây là ‘của hiếm’ cho giới đầu tư lưu trú, bất động sản”, chị Phạm Thị Thu Hiền, Giám đốc Dự án Phú Quốc, Công ty Bất động sản NewstarLand, nhận định.

Căn hộ The Sunset sở hữu tầm nhìn hướng biển. Ảnh phối cảnh: Sun Group.

The Sunset là phân khu tiếp theo thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence ra mắt trong bối cảnh quỹ căn hộ biển Phú Quốc ngày càng khan hiếm. Với tầm nhìn 360 độ, du khách có thể bao trọn biển trời nam đảo, đón ngày mới với ánh bình minh, ngắm trọn khoảnh khắc mặt trời lặn mỗi chiều. Từ ban công buổi tối, chủ nhân căn hộ tận hưởng không gian lễ hội, ánh sáng và pháo hoa từ show diễn “Kiss of the Sea”, “Symphony of the Sea” được tổ chức mỗi tối tại cầu Hôn - biểu tượng check-in của Phú Quốc.

Bên cạnh giá trị về tầm nhìn, The Sunset còn nằm giữa hệ sinh thái vui chơi, giải trí mà Tập đoàn Sun Group đã kiến tạo suốt 10 năm qua tại Sunset Town: Cầu Hôn, quán bar, nhà hàng bia, khách sạn La Festa, đài phun nước Thần Mặt Trời, show diễn nghệ thuật, không gian chợ đêm VUI-Fest…

Cầu Hôn - biểu tượng check-in tại nam Phú Quốc. Ảnh: Ánh Dương.

Tại Singapore, các căn hộ quanh khu vực Marina Bay, với tầm nhìn bao quát vịnh biển và những công trình biểu tượng như Marina Bay Sands có giá cho thuê cao nhất tới 15.000 USD /đêm. Thực tế này cũng được ghi nhận tại các căn hộ có tầm nhìn tháp Eiffel ở Paris hay Burj Khalifa tại Dubai.

“Cùng một công năng, căn hộ sở hữu tầm nhìn đẹp có thể cho thuê với giá cao hơn hẳn. Sẽ không ngạc nhiên nếu căn hộ The Sunset có giá cho thuê gấp vài lần mặt bằng chung khi đưa vào vận hành. Tôi sẵn sàng chọn thêm vào giỏ hàng của mình”, anh Nguyễn Công Tuấn, đại diện đơn vị vận hành căn hộ Sun Grand City Hillside Residence, khẳng định.