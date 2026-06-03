Khán giả săn vé khán đài xem pháo hoa sau đêm khai mạc DIFF 2026

Đêm thi thứ hai DIFF 2026 do Sun Group đồng hành tổ chức cùng thành phố Đà Nẵng trở thành tâm điểm chú ý sau màn khai mạc bùng nổ cuối tuần qua.

Cuộc tranh tài giữa đội Pháp và Việt Nam hứa hẹn là màn đối đầu tâm điểm của vòng loại, mang đến khoảnh khắc thăng hoa - điều mà nhiều khán giả sau đêm khai mạc cho rằng sẽ cảm nhận trọn vẹn nhất từ khán đài DIFF.

Sau đêm khai mạc, điều được nhắc đến nhiều trên các trang mạng xã hội, hội nhóm du lịch không chỉ là chùm pháo hoa rực sáng trên bầu trời Đà Nẵng, mà còn là trải nghiệm đặc biệt của khán giả khi trực tiếp có mặt ở khán đài.

Một tấm vé - 2 đại tiệc

“Tôi từng nghĩ xem pháo hoa ở đâu cũng như nhau. Nhưng ngồi trong khán đài mới thấy đây là trải nghiệm hoàn toàn đáng tiền. Từ vị trí này, tôi có thể theo dõi trọn vẹn sân khấu lẫn bầu trời pháo hoa. Tôi đã hiểu vì sao nhiều người chọn mua vé từ sớm như vậy”, chị Minh Anh, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ.

Màn pháo hoa mãn nhãn tại đêm khai mạc DIFF 2026.

Theo nhiều khán giả, lợi thế lớn nhất của khán đài nằm ở việc được thưởng thức trọn vẹn “tác phẩm” mà các đội thi mang đến. Mỗi đội xây dựng câu chuyện hoàn chỉnh thông qua âm nhạc, kỹ thuật pháo hoa và nghệ thuật trình diễn. Từ khán đài, người xem có thể cảm nhận sự kết nối này.

Cũng từ vị trí khán đài, khán giả được chứng kiến màn trình diễn nghệ thuật công phu chỉ có bên sông Hàn một lần mỗi năm. Năm nay, sân khấu DIFF có quy mô lớn nhất lịch sử lễ hội với chiều ngang gần 100 m, được đầu tư hệ thống LED, ánh sáng, laser và hiệu ứng trình diễn hiện đại. Chính vì vậy, nhiều du khách ví đây là “một tấm vé - 2 đại tiệc” khi vừa thưởng thức cuộc tranh tài pháo hoa quốc tế, vừa tận hưởng đại tiệc nghệ thuật quy mô lớn, có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ hàng đầu.

Du khách xem pháo hoa từ khán đài.

Một lợi thế khác được nhiều du khách đánh giá cao là sự thuận tiện. Thay vì phải đến từ sớm để tìm vị trí đẹp hay chen chúc giữa dòng người, khán giả trong khán đài có chỗ ngồi ổn định, góc nhìn chính diện để thư thái tận hưởng toàn bộ chương trình.

Đáng chú ý, chi phí để trải nghiệm DIFF 2026 từ khán đài không còn là rào cản lớn. Với chương trình ưu đãi được áp dụng trên các nền tảng trực tuyến, khán giả có thể sở hữu vé xem DIFF 2026 với mức tiết kiệm lên tới gần 30%.

Du khách trải nghiệm chương trình nghệ thuật công phu.

Cụ thể, khách hàng mua vé trên website booking.sunworld.vn hoặc ứng dụng Sun Paradise Land được giảm tới 20% giá vé. Đặc biệt, khi thanh toán bằng thẻ Visa, mức ưu đãi cộng thêm 10% (tối đa 500.000 đồng). Đây cũng là lý do nhiều du khách lựa chọn đặt vé sớm cho các đêm thi tiếp theo thay vì chờ tới sát ngày diễn ra chương trình, nhất là khi sức nóng của DIFF gia tăng sau đêm khai mạc.

Pháp - Việt Nam: Đêm thi tâm điểm của vòng loại

Được xem là cặp đấu tâm điểm của vòng loại, màn tranh tài ngày 6/6 với chủ đề “Di sản” quy tụ 2 đội thi sở hữu phong cách khác biệt. Là đại diện thứ 2 của Việt Nam, Z121 Vina Pyrotech bước vào mùa giải với vị thế Á quân DIFF 2025 cùng lợi thế am hiểu văn hóa bản địa. Z121 Vina Pyrotech được kỳ vọng mang đến góc nhìn hiện đại về di sản Việt Nam, kết hợp giữa kỹ thuật pháo hoa ngày càng hoàn thiện và câu chuyện văn hóa gần gũi với khán giả.

Đêm thi thứ 2 DIFF 2026 hứa hẹn bùng nổ cảm xúc.

Trong khi đó, đội Pháp được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Nổi tiếng với phong cách trình diễn giàu tính điện ảnh và ngôn ngữ thị giác đậm chất thơ, đội Pháp sẽ kể câu chuyện về sự giao thoa văn hóa qua nhiều thời kỳ lịch sử. Đặc biệt, việc vừa giành giải Gold Jupiter tại cuộc thi pháo hoa quốc tế Montreal 2025, một trong những đấu trường danh giá nhất thế giới, càng khiến đội thi từ “cường quốc pháo hoa” châu Âu này nhận nhiều sự chú ý. Trong bối cảnh đó, cuộc so tài giữa Pháp và Việt Nam hứa hẹn mang đến đêm bùng nổ cảm xúc bên bờ sông Hàn.

Đặc biệt, lần đầu tiên, DIFF đưa trải nghiệm của khán giả vượt ra màn trình diễn thị giác đơn thuần. Thông qua ứng dụng Sun Paradise Land, người xem có thể mang về “món quà số” cho mình và người thân khi tạo mẫu tem thư, thiết kế bưu thiếp điện tử kèm lời nhắn bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), giúp ghi lại khoảnh khắc lưu niệm cùng pháo hoa.

Khán giả nên thử một lần thưởng thức lễ hội từ khán đài nếu đến DIFF. Bởi điều đáng nhớ nhất không chỉ là những chùm pháo hoa trên bầu trời, mà là cảm giác được sống trọn vẹn tại một trong những lễ hội đáng trải nghiệm.