Đô thị Sun Group nam Hà Nội quy tụ cộng đồng cư dân trí thức, quốc tế

Theo nhiều cư dân và nhà đầu tư, Sun Urban City tạo nên sức hút khác biệt không chỉ nhờ quy hoạch hay vị trí, mà còn ở hệ tiện ích đã hiện hữu và vận hành.

Không chỉ phục vụ cư dân nội khu, chuỗi tiện ích như công viên lễ hội, công viên nước Sun World Hà Nam cùng nhiều không gian vui chơi giải trí đã vận hành còn trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo du khách và các gia đình trẻ trong khu vực đến Sun Urban City mỗi ngày.

Khách quốc tế “phải lòng” Sun Urban City

Sau nhiều tháng tìm hiểu, khảo sát, anh Andrei Petrov - chuyên gia người Nga - đã quyết định thuê căn hộ studio tại Art Residence để sinh sống, làm việc. Chàng trai trẻ mô tả nhịp sống tại Sun Urban City bằng 3 từ: Yên tĩnh, độc đáo và tiện lợi.

“Tôi bị thuyết phục hoàn toàn bởi không gian sống ở đây. Mỗi ngày, tôi có thể cùng chú chó của mình đi dạo, tận hưởng bầu không khí trong lành. Ở nhiều nơi khác, bước ra ngoài chỉ thấy đường sá và xe cộ đông đúc”, anh Andrei chia sẻ.

Cư dân Sun Urban City tận hưởng môi trường sống xanh, thoáng đãng. Ảnh: Ánh Dương.

Cư dân bắt đầu ngày mới bằng nhịp sống an yên giữa những công viên xanh mát; những buổi chiều thảnh thơi ngắm hoàng hôn lấp lánh trên dòng kênh Vua Lê dọc trục đại lộ lễ hội; hay khi đêm xuống, một Sun Urban City bừng sáng với show nhạc nước hoành tráng, pháo hoa rực rỡ… Với Andrei Petrov, mỗi khoảnh khắc trôi qua tại nơi đây đều như đang tận hưởng một kỳ nghỉ đáng giá.

Trục đại lộ lễ hội nhộn nhịp cửa hàng kinh doanh, khách vui chơi giải trí. Ảnh: Ánh Dương.

Một doanh nhân người Trung Quốc như ông Hoàng Bác, khách thuê căn hộ Art Residence, cũng đặc biệt yêu thích nhịp sống đa sắc, đa trải nghiệm tại Sun Urban City. Ông chia sẻ: “Những người làm kinh doanh như chúng tôi, hay những ai yêu thích cuộc sống năng động nhưng vẫn đề cao môi trường sống thoải mái và muốn tận hưởng mọi thứ một cách chậm rãi hơn, sẽ phù hợp với nơi này. Đây là nơi rất thích hợp để xây dựng tổ ấm”.

Cách các khu công nghiệp khoảng 15-30 phút di chuyển, không gian sống xanh cùng hệ tiện ích ngày càng hoàn thiện khiến Sun Urban City trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều khách thuê chất lượng cao.

Lợi thế “đi sau” của căn hộ Park Residence

Từ nhịp sống hiện hữu, các căn hộ Park Residence thuộc phân khu Flora Avenue đang được thị trường săn đón dù mới mở bán. Khác với các sản phẩm phát triển ở giai đoạn đầu, Park Residence gia nhập hệ sinh thái đang vận hành.

Tổ hợp căn hộ Park Residence kế cận công viên đang được thi công khẩn trương. Ảnh: Ánh Dương.

Đáng chú ý, so với Art Residence, căn hộ Park Residence còn vượt trội hơn về khả năng kết nối lẫn thiết kế, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của cư dân hiện đại.

Về vị trí, Park Residence tọa lạc tại điểm giao cắt của các trục giao thông huyết mạch, giúp cư dân thuận tiện tiếp cận hệ tiện ích nội khu như hệ thống 5 đại công viên, trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, Bệnh viện Mặt Trời, trường mầm non, trường tiểu học, trường liên cấp 1-2-3… và dễ dàng kết nối ra các khu vực bên ngoài.

Công viên Thể thao chuẩn bị khai trương. Ảnh: Ánh Dương.

Trong khi đó, khả năng “biến hóa” không gian sống linh hoạt cũng trở thành điểm nhấn nổi bật của sản phẩm. Nếu căn hộ truyền thống chỉ cung cấp một mặt bằng cố định, căn hộ Park Residence gây ấn tượng với thiết kế mở rộng không gian theo chiều đứng, sở hữu chiều cao trần gần 5 m, cho phép gia chủ kiến tạo “hai không gian sống trong một căn hộ”.

Không những vậy, việc Park Residence đủ điều kiện pháp lý mở bán cho người nước ngoài là lợi thế quan trọng giúp sản phẩm tiếp cận đúng tệp khách mua có nhu cầu lưu trú dài hạn và khả năng chi trả tốt, đồng thời gia tăng tính thanh khoản.

Ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Dự án của Vhomes, đơn vị phân phối dự án, cho biết nhiều khách quốc tế hào hứng khi có cơ hội sở hữu căn hộ tại Sun Urban City.

“Nhóm khách nước ngoài từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản rất quan tâm dự án. Đây phần lớn là các chuyên gia đang sống, làm việc tại các khu công nghiệp và trung tâm sản xuất quanh dự án”, ông Nguyễn Trường Giang chia sẻ thêm.

Căn hộ Park Residence đón nguồn cầu tiềm năng. Ảnh phối cảnh Sun Property.

Thực tế còn cho thấy, bên cạnh nguồn cầu từ chuyên gia nước ngoài làm việc tại khu công nghiệp, Sun Urban City còn đang thu hút đội ngũ bác sĩ, nhân sự y tế từ bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2, cùng khu đô thị Đại học Nam Cao liền kề… hình thành nên cộng đồng cư dân đa dạng. Sự đa dạng này cũng tạo ra thị trường cho thuê bền vững, ít phụ thuộc vào chu kỳ hay mùa vụ.

Trong tương lai gần, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dự kiến sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ dự án về trung tâm Hà Nội chỉ còn khoảng 8 phút. Cộng hưởng cùng quy hoạch sân bay vùng thủ đô tại Ninh Bình sẽ thúc đẩy xu hướng dịch chuyển cư dân về khu vực phía nam. Khi đó, Park Residence không chỉ bổ sung nguồn cung mà còn tham gia trực tiếp vào chu kỳ tăng trưởng đó - nơi nhu cầu đã hiện hữu và đang tiếp tục mở rộng.