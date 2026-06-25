Cảnh bình minh tím đỏ siêu thực trên bãi biển Đà Nẵng

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc bình minh rực rỡ với các gam màu tím, đỏ, cam trên bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

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Khoảng 5h15 ngày 21/6, Nguyễn Đoan Thục, 20 tuổi, sống và học tập tại Đà Nẵng, có mặt tại bãi tắm hàng dừa ở biển Mỹ Khê để "săn" cảnh bình minh. Thời điểm đó, mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời. Ánh sáng phản chiếu trên mặt biển tạo nên những mảng màu đỏ, cam và vàng đan xen. Cô mô tả "đây là một trong những khoảnh khắc bình minh ấn tượng nhất" từng chứng kiến tại Đà Nẵng.

Bãi biển Mỹ Khê lúc này khá đông người nhưng không quá ồn ào. Phần lớn là người dân địa phương tắm biển, tập thể dục buổi sáng, bên cạnh các du khách đến ngắm cảnh và chụp ảnh. Một số du khách nước ngoài cũng xuất hiện từ sớm ngồi thiền hoặc tập yoga trong không gian thoáng đãng ven biển.

Điểm đặc biệt trong video của Thục là khoảnh khắc một chú cá nhỏ bất ngờ nhảy lên khỏi mặt nước đúng lúc cô chiêm ngưỡng cảnh bình minh. "Đó hoàn toàn là tình huống ngẫu nhiên. Chính chi tiết nhỏ này đã giúp video trở nên sống động hơn", cô nói với Tri Thức - Znews.

Khoảnh khắc chú cá nhỏ nhảy vụt lên mặt nước trong cảnh bình minh ở bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng.

Là người yêu thích khám phá và quan sát cảnh vật xung quanh, Thục thường xuyên ra biển vào sáng sớm. Tuy nhiên, không phải lần nào cô cũng bắt gặp những điều kiện thời tiết thuận lợi để ghi lại cảnh bình minh đẹp. Theo cô, mùa hè là thời điểm dễ xuất hiện những buổi bình minh có màu sắc nổi bật nhất. Bầu trời thường chuyển sang các gam đỏ, cam rõ nét hơn so với những thời điểm khác trong năm.

Sinh ra và lớn lên tại xã Hòa Vang, Đà Nẵng, dù nhà cách biển khá xa, Thục cho biết vẫn tranh thủ ra biển vào sáng sớm mỗi khi có thời gian. Theo quan sát của cô, lượng khách du lịch tại Đà Nẵng hiện nay đông hơn đáng kể so với đầu tháng 4. Nếu như bình minh vào khoảng tháng 4 thường mang sắc hồng tím nhẹ nhàng thì thời điểm hiện tại bầu trời chuyển sang các gam đỏ và cam rực rỡ hơn.

Buổi sáng trên biển cũng nhộn nhịp hơn khi nhiều người trẻ đến từ sớm để chụp ảnh, quay video và check-in. Bên cạnh người dân địa phương, ngày càng có nhiều du khách lựa chọn dậy sớm để trải nghiệm không khí biển vào đầu ngày.

Bầu trời Đà Nẵng "nhuộm" sắc cam, tím, đỏ, hồng.

Theo Thục, Đà Nẵng thu hút du khách nhờ nhiều yếu tố như các lễ hội, điểm check-in nổi tiếng, sự kiện văn hóa - thể thao và gần đây là Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF. Cô cho rằng cảnh bình minh cũng đang dần trở thành một trong những "trải nghiệm đáng có" được nhiều du khách tìm kiếm khi đến thành phố.

Trên các nền tảng mạng xã hội, ngày càng xuất hiện nhiều video ghi lại khoảnh khắc bầu trời Đà Nẵng chuyển sắc hồng, cam và đỏ, thu hút sự quan tâm của người xem. Không ít người sẵn sàng thức dậy từ 4-5h sáng để ra biển ngắm cảnh và chụp ảnh, góp phần đưa hoạt động này trở thành một trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn.

Đà Nẵng là điểm đến lưu trú được khách Việt tìm kiếm nhiều nhất trong dịp hè, theo nền tảng du lịch Traveloka. Xu hướng này không chỉ thể hiện qua lượng tìm kiếm trực tuyến. Dữ liệu từ Sở Du lịch Đà Nẵng cho thấy trong 5 tháng đầu năm, tổng lượng khách lưu trú tại thành phố đạt 7,74 triệu lượt, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách ngủ qua đêm đạt khoảng 7 triệu lượt, tăng 23,7%.

Đà Nẵng vươn lên dẫn đầu lượng tìm kiếm trên Traveloka không chỉ phản ánh sức hút theo mùa mà còn cho thấy sự thay đổi trong cách du khách khám phá miền Trung. Thay vì chỉ ghé thăm một thành phố, ngày càng nhiều người lựa chọn các hành trình kết nối giữa những cung đường ven biển, các đô thị di sản giàu giá trị văn hóa và các sự kiện, lễ hội diễn ra trong khu vực.

Cảnh bình minh vàng cam rực rỡ trên bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng.