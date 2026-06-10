Cảnh báo du khách 'đu trend' chụp ảnh ở ngã ba ven biển Đà Nẵng

Một ngã ba sát biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ góc nhìn hướng thẳng ra biển. Chính quyền địa phương khuyến cáo đảm bảo an toàn giao thông tại đây.

Ngã 3 ven biển Mỹ Khê gây sốt trên mạng xã hội Đoạn đường quen thuộc ở ven biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) bất ngờ được nhiều người săn lùng.

Trao đổi với Tri Thức - Znews chiều 10/6, lãnh đạo UBND phường Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết thời gian gần đây, khu vực ngã ba đường Nguyễn Văn Thoại giao với đường Võ Nguyên Giáp, nằm sát bãi biển Mỹ Khê, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh nhờ vị trí thuận lợi để ngắm biển và sở hữu cảnh quan đẹp.

Tuy nhiên, việc tập trung đông người tại một nút giao thông lớn cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước tình hình này, địa phương tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách chấp hành các quy định về an toàn giao thông, không dừng đỗ xe trái phép, không đứng dưới lòng đường để chụp ảnh. Lực lượng chức năng cũng được bố trí tuần tra, kiểm soát thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án tổ chức giao thông phù hợp, hạn chế ùn tắc và nguy cơ tai nạn tại khu vực.

Khung cảnh ngã 3 ven biển Mỹ Khê được chia sẻ đầu tháng 6 gây "sốt" trên mạng xã hội. Ảnh: @tobeynguyen.

Trước đó, ngã ba đường nêu trên bất ngờ gây "sốt" trên mạng xã hội. Nhiều video ghi lại khung cảnh con đường hướng thẳng ra biển, phía xa là nền trời xanh và mặt nước trải dài, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác.

Với một bên là không gian đô thị, một bên là biển xanh rộng mở, nơi đây tạo nên những khung hình thoáng đãng, đặc biệt ấn tượng vào những ngày nắng đẹp.

Từ tháng 4, Trần Nguyễn Tường Giang (24 tuổi, sống tại Đà Nẵng) đăng tải video ghi lại khung cảnh tại vị trí này. Bài đăng hiện thu hút hơn 27.000 lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận chia sẻ, lưu địa điểm và bày tỏ sự thích thú với vẻ đẹp của thành phố biển.

"Tôi nghĩ nơi này rất đẹp, kiểu gì cũng sẽ có nhiều người thích. Nhưng tôi không ngờ đoạn video lại được chia sẻ nhiều đến vậy", cô nói.

Địa điểm nằm ngay khu vực trung tâm Đà Nẵng, thường xuyên có du khách qua lại nhưng nhiều cư dân mạng vẫn thấy bất ngờ trước khung cảnh này. Ảnh: @tobeynguyen.

Thực tế, đây không phải địa điểm mới. Khu vực này từng xuất hiện trong nhiều video và bộ ảnh check-in từ giữa năm 2025. Tuy nhiên, khi mùa du lịch hè 2026 bắt đầu, hình ảnh ngã ba sát biển tiếp tục được lan truyền mạnh mẽ và trở thành một trong những tọa độ check-in được tìm kiếm nhiều tại Đà Nẵng.

UBND phường Ngũ Hành Sơn đánh giá việc địa điểm này được quan tâm trên mạng xã hội là tín hiệu tích cực trong quảng bá hình ảnh du lịch địa phương. Tuy nhiên, sự phát triển của các điểm check-in cần đi cùng việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và văn minh du lịch.

Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách, đồng thời đảm bảo mỹ quan đô thị và phát triển du lịch bền vững.

Sự nổi tiếng của các điểm check-in ven đường không phải hiện tượng mới. Đầu năm 2025, nhiều địa điểm có góc nhìn tương tự "đường Đại Lý" ở Trung Quốc như dốc Sương Nguyệt Anh (Đà Lạt, Lâm Đồng) hay tuyến đường xuống làng chài Nhơn Hải (TP Quy Nhơn cũ, nay là phường Quy Nhơn Đông, thuộc tỉnh Lâm Đồng) từng thu hút đông đảo du khách đến chụp ảnh.

Tại Quy Nhơn, lực lượng chức năng đã phải tăng cường kiểm soát, xử lý các trường hợp đứng giữa lòng đường để check-in nhằm đảm bảo an toàn giao thông.