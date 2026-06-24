Pháp nóng nhất lịch sử, 40 người chết đuối vì đi bơi

Sóng nhiệt kỷ lục đang bao trùm nước Pháp khi nhiệt độ nhiều nơi vượt 40 độ C, kéo theo hàng loạt ảnh hưởng đến đời sống, du lịch và nguy cơ tai nạn khi đi bơi.

Người dân bơi lội tại đài phun nước Trocadéro bên cạnh tháp Eiffel khi nhiệt độ tăng cao tại Paris, Pháp, ngày 22/6. Ảnh: Reuters.

Ngày 23/6, Pháp ghi nhận ngày nóng nhất trong lịch sử, theo The Guardian. Cơ quan khí tượng quốc gia Pháp cho biết đây là ngày nóng nhất kể từ khi bắt đầu đo đạc vào năm 1947.

Đợt nắng nóng đầu hè với cường độ bất thường đang khiến nhiều khu vực phía tây ghi nhận nền nhiệt trên 40 độ C. Nhiệt độ tại thị trấn Pissos thuộc tỉnh Landes lên tới 44,3 độ C, trong khi thành phố Bordeaux ghi nhận mức 42,1 độ C - mức nhiệt chưa từng có tại khu vực này.

Kéo theo đó, nhiều tai nạn xảy ra khi người dân tìm cách giải nhiệt. Thủ tướng Sébastien Lecornu gọi tình trạng đuối nước hiện nay là "một thảm kịch đáng báo động", cho biết 40 người đã thiệt mạng kể từ ngày 18/6, phần lớn là người trẻ.

Ông Lecornu dự kiến chủ trì cuộc họp khẩn với các bộ trưởng để ứng phó với đợt nắng nóng nghiêm trọng, trong bối cảnh nhiều kỷ lục nhiệt độ liên tục bị phá vỡ.

"Chúng ta đang trải qua một đợt thời tiết có cường độ bất thường. Mỗi ngày và mỗi đêm đều có các kỷ lục nhiệt độ địa phương và quốc gia bị phá vỡ", ông nói.

Trẻ em giải nhiệt tại đài phun nước Trocadéro bên cạnh tháp Eiffel ở Paris khi nhiệt độ tăng cao ảnh hưởng đến nhiều khu vực nước Pháp, ngày 22/6. Ảnh: Reuters.

Khoảng một nửa lãnh thổ Pháp đang chịu ảnh hưởng bởi nền nhiệt "ngột ngạt và kiệt sức". Cơ quan khí tượng đã đặt 54 tỉnh thành trong tình trạng báo động đỏ về nắng nóng. Nhiệt độ ban đêm cũng được ghi nhận ở mức cao nhất trong gần 80 năm.

Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống, đợt nóng còn tác động đến nhiều điểm du lịch nổi tiếng. Tháp Eiffel và bảo tàng Louvre, 2 địa danh thu hút hàng triệu khách mỗi năm đều phải điều chỉnh thời gian mở cửa.

Đơn vị quản lý tháp Eiffel cho biết công trình đóng cửa lúc 16h ngày 23/6, sớm hơn hơn 8 giờ so với thường lệ và có khả năng tiếp tục rút ngắn thời gian hoạt động trong ngày tiếp theo. Trong khi đó, bảo tàng Louvre thông báo đóng cửa sớm hơn 2 giờ từ ngày 24 đến 27/6.

Một phụ nữ đi bộ trên đường phố Nantes trong lúc nhiệt độ tăng cao do đợt nắng nóng ảnh hưởng đến nhiều khu vực nước Pháp, ngày 22/6. Ảnh: Reuters.

Tại khu vực Paris mở rộng, chính quyền khuyến cáo người dân làm việc tại nhà nếu có thể, đồng thời hạn chế di chuyển bằng đường sắt.

Ở miền tây nam nước Pháp, một lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Golfech đã phải tạm dừng sau khi nguồn nước làm mát lấy từ sông gần đó tăng lên vượt ngưỡng an toàn 28 độ C.

Trước đó, đợt nắng nóng cũng khiến khoảng 1.350 trường học phải đóng cửa và được cho là có liên quan đến cái chết của hai trẻ nhỏ trong ôtô gia đình.

Cơ quan khí tượng nước này cảnh báo nền nhiệt cực đoan có thể tiếp tục kéo dài đến hết tuần, thậm chí nhiều kỷ lục mới có thể bị phá vỡ.

Một phụ nữ và con nhỏ ngồi tránh nắng dưới bóng râm của một công trình tượng đài ở Valencia, Tây Ban Nha. Ảnh: Kai Foersterling/EPA.

Không chỉ Pháp, nhiều quốc gia châu Âu cũng đang đối mặt với sóng nhiệt. Tại Anh, nhiều trường học phải đóng cửa sớm khi nhiệt độ dự báo tiến sát 40 độ C. Cơ quan Khí tượng Anh đã ban hành báo động đỏ lần thứ 2.

Tại Italy, báo động đỏ về nắng nóng được ban hành ở 15 thành phố, trong đó có Rome và Milan. Việc sử dụng điều hòa tăng mạnh khiến một số khu vực tại Milan và Turin xảy ra mất điện. Thành phố Parma ghi nhận hơn 1.000 người tới cấp cứu trong 3 ngày do ảnh hưởng của nhiệt độ cao.

Ở Đức, các vụ tai nạn khi bơi gia tăng trong cuối tuần qua, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Trong khi đó, gần như toàn bộ Tây Ban Nha nằm trong vùng cảnh báo nắng nóng. Ngày 22/6, 101 trong tổng số 828 trạm khí tượng tại nước này ghi nhận nhiệt độ từ 40 độ C trở lên. Khoảng 30 trạm vẫn duy trì mức trên 25 độ C trong đêm, cho thấy cường độ gay gắt của đợt nóng.