Nam Cực mất đi tảng băng to bằng nước Pháp

Một vùng băng biển rộng khoảng 650.000 km² ngoài khơi bờ tây Nam Cực đã biến mất trong mùa đông năm nay, làm dấy lên lo ngại về hệ sinh thái và mực nước biển toàn cầu.

Biển Bellingshausen hiện thiếu khoảng 650.000 km² băng biển so với mức trung bình giai đoạn 1991-2010. Ảnh: Alex Ingle/Schmidt Ocean Institute.

Theo The Guardian, dữ liệu vệ tinh mới nhất cho thấy biển Bellingshausen, nằm ở phía tây bán đảo Nam Cực, gần như không có băng bao phủ dù đang giữa mùa đông ở Nam bán cầu. Ngày càng nhiều nhà khoa học bày tỏ lo ngại trước tình trạng băng biển suy giảm tại Nam Cực.

Thông thường, vào tháng 6, khu vực này đã được phủ kín bởi băng biển. Tuy nhiên, các quan sát mới cho thấy Nam Cực đang thiếu khoảng 650.000 km² băng biển so với mức trung bình giai đoạn 1991-2020. Diện tích này tương đương nước Pháp và gần gấp 10 lần đảo Tasmania của Australia.

Tiến sĩ Will Hobbs, chuyên gia băng biển thuộc Đại học Tasmania (Australia) cho biết đây là hiện tượng đáng lo ngại khi khu vực này đã ba lần ghi nhận mức băng thấp bất thường chỉ trong vòng 4 năm.

"Thật đáng kinh ngạc khi đã là tháng 6 mà gần như không còn băng biển ở đó", ông nói.

Bản đồ băng biển Nam Cực ngày 10/6 cho thấy một vùng rộng lớn ở phía tây thiếu băng so với phạm vi băng biển trung bình giai đoạn 1981-2010 (được thể hiện bằng đường màu cam). Ảnh: Đại học Colorado.

Biển Bellingshausen là môi trường sống quan trọng của tôm krill, mắt xích nền tảng trong chuỗi thức ăn ở Nam Cực. Vào mùa đông, chúng thường ẩn mình dưới lớp băng biển để tránh kẻ săn mồi và kiếm ăn từ tảo. Vì vậy, sự suy giảm băng biển có thể kéo theo những tác động dây chuyền đến toàn bộ hệ sinh thái khu vực.

Tính đến ngày 10/6, diện tích băng biển bao quanh Nam Cực chỉ còn khoảng 11,4 triệu km², thấp hơn đáng kể so với mức trung bình nhiều năm là 12,6 triệu km².

Theo các chuyên gia, tình trạng này đặc biệt đáng lo ngại tại biển Bellingshausen, nơi nằm gần hai sông băng Pine Island và Thwaites, những nguồn đóng góp lớn vào hiện tượng nước biển dâng toàn cầu. Nếu lớp băng biển bảo vệ phía trước tiếp tục suy giảm, quá trình tan chảy của các sông băng có thể diễn ra nhanh hơn trong tương lai.

Đàn chim cánh cụt đứng trên một tảng băng trôi ở phía bắc bán đảo Nam Cực trong chuyến khảo sát của các nhà khoa học về tác động của biến đổi khí hậu đối với quần thể chim cánh cụt, tháng 1/2022. Ảnh: Reuters.

Tình trạng thiếu băng biển cũng đang đe dọa nhiều loài động vật đặc trưng của Nam Cực, điển hình là chim cánh cụt.

Năm 2022, hàng nghìn chim cánh cụt hoàng đế non đã chết tại 4 quần thể ở khu vực Bellingshausen sau một mùa sinh sản thất bại, góp phần khiến loài này bị xếp vào nhóm "nguy cấp".

Theo Tiến sĩ Peter Fretwell thuộc Cơ quan Khảo sát Nam Cực (Anh), băng biển hiện hình thành muộn hơn và tan sớm hơn trước, làm giảm khả năng sinh sản của chim cánh cụt. Không chỉ chim cánh cụt hoàng đế, số lượng chim cánh cụt Adelie cũng đang suy giảm, trong khi hải cẩu ăn cua phải di chuyển xa hơn để tìm những vùng băng ổn định.

Ảnh vệ tinh cho thấy một vùng rộng lớn băng biển ở phía tây Nam Cực (thuộc biển Bellingshausen) đã không hình thành trong mùa đông năm nay. Màu đỏ đậm thể hiện mức suy giảm ít nhất 50% diện tích băng biển so với trung bình giai đoạn 1991-2020. Ảnh: Cục Khí tượng Australia và Trung tâm Dữ liệu Băng tuyết Quốc gia.

Cùng thời điểm băng biển suy giảm, bán đảo Nam Cực cũng trải qua một đợt nắng nóng hiếm gặp. Các nhà khoa học cho rằng việc thiếu băng biển có thể khiến không khí ấm từ phía bắc dễ dàng tràn xuống khu vực này hơn.

Tại trạm nghiên cứu Esperanza của Argentina, nhiệt độ ngày 5 và 6/6 lần lượt đạt 15,4 độ C và 13,4 độ C, cao hơn hơn 20 độ C so với mức trung bình tháng 6 là âm 6,2 độ C. Mức 15,4 độ C cũng phá vỡ kỷ lục tháng 6 từng được ghi nhận năm 1998.

Các chuyên gia nhận định đây là dấu hiệu cho thấy hệ sinh thái Nam Cực đang thay đổi nhanh chóng, trong khi tác động lâu dài của tình trạng mất băng biển vẫn còn là câu hỏi chưa có lời giải rõ ràng.