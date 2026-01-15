Video 2 chim cánh cụt nhường đường nhau thành hiện tượng

Cảnh 2 chú chim cánh cụt nhường đường trên "xa lộ tuyết" ở Nam Cực gây sốt mạng xã hội toàn cầu. Thực tế đó là hệ thống lối đi giúp chúng tiết kiệm năng lượng và sinh tồn.

Chim cánh cụt nhường đường trên 'xa lộ' tuyết Trên các "xa lộ" tuyết ở Nam Cực, chim cánh cụt di chuyển có trật tự, nhường đường cho nhau. Đó là cách chúng tiết kiệm năng lượng và sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt.

Ngày 13/1, một tài khoản mạng xã hội đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc 2 chú chim cánh cụt nhường đường cho nhau trên một lối đi phủ tuyết tại Nam Cực. Chỉ sau một đêm, đoạn video trở thành hiện tượng toàn cầu.

Tại Nam Cực, chim cánh cụt không di chuyển ngẫu nhiên mà theo những lối mòn ổn định trên băng tuyết, được giới khoa học gọi là "xa lộ chim cánh cụt". Đây là các tuyến đường tự nhiên nối liền khu sinh sản, nơi kiếm ăn và đại dương.

Chim cánh cụt di chuyển theo "xa lộ tuyết" ở Nam Cực. Ảnh: Lorenz Dolezalek.

Những "xa lộ" này không do con người tạo ra, mà hình thành từ dấu chân của vô số cá thể chim cánh cụt đi lặp lại cùng một lộ trình qua nhiều năm, thậm chí nhiều thế hệ.

Theo thời gian, đôi chân có màng của chúng nén chặt tuyết, tạo thành các lối đi trơn nhẵn, ít lực cản, cắt ngang địa hình gồ ghề và khắc nghiệt của Nam Cực.

Nhìn từ xa, các tuyến đường này tạo thành mạng lưới chằng chịt trên băng tuyết. Trên đó, chim cánh cụt di chuyển đều đặn, có trật tự, phản ánh một nhịp sống tưởng như hỗn độn nhưng được tổ chức chặt chẽ.

"Xa lộ chim cánh cụt" ở Nam Cực. Ảnh: Esther Kokmeijer.

Quá trình hình thành "xa lộ chim cánh cụt" thường bắt đầu vào mùa sinh sản, từ tháng 11 đến tháng 2, khi các đàn chim tập trung đông tại những thuộc địa ven biển. Trong giai đoạn này, các lối mòn nhanh chóng trở thành tuyến di chuyển chính cho mọi hoạt động hàng ngày.

Việc sử dụng các "xa lộ" giúp chim cánh cụt tiết kiệm đáng kể năng lượng, nhất là khi chúng phải liên tục di chuyển giữa tổ và đại dương để kiếm thức ăn cho con non. Đi bộ trên lớp tuyết chưa bị nén sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng, trong khi các lối đi sẵn có giúp giảm ma sát và rút ngắn thời gian di chuyển.

Dù thường di chuyển theo đàn lớn, chim cánh cụt hiếm khi va chạm trên các tuyến đường này. "Xa lộ" đủ rộng để nhiều cá thể đi song song, giữ thăng bằng thân mình và cánh, từ đó giảm căng thẳng và duy trì trật tự trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Đàn chim cánh cụt di chuyển theo "xa lộ" riêng. Ảnh: Stephanie Lim.

Chim cánh cụt dựa vào trí nhớ, tín hiệu môi trường và bản năng để định hướng trên các "xa lộ" băng tuyết. Những lối mòn quen thuộc đóng vai trò như "bản đồ sống", dẫn chúng an toàn từ nơi làm tổ ra biển và quay trở lại.

Khả năng ghi nhớ lộ trình qua nhiều năm, nhiều thế hệ giúp chim cánh cụt thích nghi và tồn tại tại một trong những môi trường khắc nghiệt nhất Trái Đất.

Các "xa lộ" không chỉ giúp giảm hao phí năng lượng, mà còn hạn chế nguy cơ tiếp xúc với kẻ săn mồi và thời tiết cực đoan. Điều này góp phần duy trì sự ổn định và phát triển của các quần thể chim cánh cụt ở Nam Cực.