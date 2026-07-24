Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Kinh nghiệm du lịch

Khách sạn thay ga giường, nhưng không phải lúc nào cũng giặt chăn

  • Thứ sáu, 24/7/2026 20:18 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Hầu hết khách sạn đều thay ga trải giường và vỏ chăn sau mỗi lượt khách, nhưng không phải lúc nào cũng giặt ruột chăn hay các vật dụng trang trí trên giường.

Du khách nghỉ ngơi trong phòng khách sạn. Ảnh: Roman Odintsov/Pexels.

Nhiều người cho rằng khách sạn luôn thay toàn bộ chăn ga sau mỗi lượt khách. Thực tế, hầu hết khách sạn uy tín đều thay ga bọc nệm, ga phủ, vỏ gối và vỏ chăn (duvet cover) sau mỗi lần khách trả phòng. Tuy nhiên, ruột chăn (comforter hoặc duvet), khăn phủ cuối giường (bed runner) và gối trang trí thường được giặt theo chu kỳ riêng, tính bằng tuần hoặc tháng.

Một trong những lý do là nhiều khách sạn áp dụng phương pháp triple sheeting (3 lớp). Theo cách này, ruột chăn được kẹp giữa hai lớp ga sạch, giúp khách chỉ tiếp xúc với các lớp vải đã được giặt sau mỗi lượt lưu trú.

Theo các chuyên gia, việc thay ga thường xuyên giúp loại bỏ mạt bụi, tế bào da chết, mồ hôi và dầu trên da còn sót lại từ khách trước, đồng thời giảm nguy cơ dị ứng, hạn chế rệp giường và duy trì cảm giác sạch sẽ mà khách mong đợi.

Ngược lại, nếu giặt toàn bộ chăn sau mỗi lượt khách, chi phí vận hành sẽ tăng đáng kể. Một khách sạn khoảng 200 phòng phải giặt khoảng 6 tấn đồ vải mỗi tuần, tiêu tốn lượng lớn nước, điện và nhân công. Hóa chất giặt công nghiệp cùng nhiệt độ cao cũng làm giảm tuổi thọ của chăn ga, đồng thời lượng nước thải và vi sợi phát sinh từ quá trình giặt tạo thêm áp lực đối với môi trường.

khách sạn ảnh 1

Nhân viên buồng phòng dọn phòng khách sạn. Ảnh: Liliana Drew/Pexels.

Theo bộ hướng dẫn Safe Stay của Hiệp hội Khách sạn và Lưu trú Mỹ (AHLA), được các chuỗi khách sạn lớn áp dụng từ sau năm 2020, toàn bộ ga trải giường, vỏ gối và vỏ chăn phải được thay mới giữa hai lượt khách. Tấm bảo vệ nệm (mattress protector) được kiểm tra và thay khi có vết bẩn hoặc theo chu kỳ 30-90 ngày, tùy từng khách sạn.

Riêng ruột chăn có chu kỳ giặt dài hơn nhiều. Đây cũng là nguyên nhân khiến kỳ vọng của nhiều du khách khác với quy trình vận hành thực tế của khách sạn.

Đối với khách lưu trú nhiều đêm, tần suất thay ga cũng khác nhau tùy từng phân khúc. Khách sạn tầm trung thường thay ga khoảng ba ngày một lần, khách sạn 4 sao khoảng hai ngày một lần, còn nhiều khách sạn 5 sao thay hàng ngày. Các khách sạn lưu trú dài ngày thường thay ga mỗi tuần nếu khách không có yêu cầu khác.

Theo các chuyên gia, đồ vải khách sạn thường được giặt ở nhiệt độ từ 71 độ C trở lên, đủ để tiêu diệt mạt bụi và phần lớn tác nhân gây bệnh trên chăn ga.

khách sạn ảnh 2

Nhân viên buồng phòng dọn dẹp giường khách sạn. Ảnh: Cottonbro/Pexels.

Trên thực tế, quy trình vệ sinh còn phụ thuộc vào từng thương hiệu. Nhìn chung, các chuỗi khách sạn cao cấp áp dụng tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn so với khách sạn độc lập giá rẻ.

Một nguyên tắc tương đối dễ nhận thấy là những món đồ màu trắng thường được giặt hoặc thay thường xuyên hơn, còn các loại chăn hoặc khăn phủ nhiều màu đôi khi được lựa chọn để hạn chế lộ vết bẩn.

Một nhân viên từng làm việc tại 5 chuỗi nhà nghỉ cho biết chăn và khăn phủ thường chỉ được đưa đi giặt khi bị đổ bẩn, có mùi hoặc bắt đầu cũ, kể cả ở phòng hút thuốc hay phòng cho phép mang theo thú cưng. Theo người này, việc tăng tần suất giặt chăn sẽ giúp cải thiện vệ sinh nhưng cũng làm chi phí vận hành tăng lên đáng kể.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Sự thật về tấm vải vắt cuối giường khách sạn

Nhiều du khách cho rằng tấm vải đặt ngang cuối giường khách sạn chỉ có tác dụng trang trí. Thực tế, "bed runner" còn giúp giữ vệ sinh chăn ga và tạo thuận tiện cho du khách.

19:45 14/7/2026

Sự thật sau bữa buffet sáng miễn phí tại khách sạn

Tưởng là món hời dành cho du khách, buffet sáng miễn phí thực chất là cách khách sạn khiến phòng nghỉ đáng tiền và dễ bán hơn.

17:59 13/7/2026

Vị trí đặt vali tệ nhất trong khách sạn, 38% du khách mắc phải

Một thói quen tưởng chừng vô hại khi nhận phòng khách sạn lại có thể vô tình mang vi khuẩn, bụi bẩn và cả rệp giường đến gần hơn với nơi nghỉ ngơi.

07:39 8/7/2026

Đan Châu

khách sạn khách sạn ga giường ga giường khách sạn giường khách sạn vỏ chăn khách sạn vỏ chăn 3 lớp duvet cover vỏ gối triple sheeting khách hàng du khách khăn phủ cuối giường gối trang trí giặt chăn khách sạn chăn khách sạn ga khách sạn

    Đọc tiếp

    Cảnh tượng hiếm gặp gây sửng sốt ở Côn Đảo

    Cảnh tượng hiếm gặp gây sửng sốt ở Côn Đảo

    05:54 15/7/2026 05:54 15/7/2026

    0

    Đang chụp dải ngân hà ở Côn Đảo, nhiều du khách bất ngờ ghi lại những cột sáng nhiều màu lơ lửng giữa bầu trời đêm. Chuyên gia nhận định đây nhiều khả năng là hiện tượng "light pillars".

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý