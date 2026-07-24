Khách sạn thay ga giường, nhưng không phải lúc nào cũng giặt chăn

Hầu hết khách sạn đều thay ga trải giường và vỏ chăn sau mỗi lượt khách, nhưng không phải lúc nào cũng giặt ruột chăn hay các vật dụng trang trí trên giường.

Du khách nghỉ ngơi trong phòng khách sạn. Ảnh: Roman Odintsov/Pexels.

Nhiều người cho rằng khách sạn luôn thay toàn bộ chăn ga sau mỗi lượt khách. Thực tế, hầu hết khách sạn uy tín đều thay ga bọc nệm, ga phủ, vỏ gối và vỏ chăn (duvet cover) sau mỗi lần khách trả phòng. Tuy nhiên, ruột chăn (comforter hoặc duvet), khăn phủ cuối giường (bed runner) và gối trang trí thường được giặt theo chu kỳ riêng, tính bằng tuần hoặc tháng.

Một trong những lý do là nhiều khách sạn áp dụng phương pháp triple sheeting (3 lớp). Theo cách này, ruột chăn được kẹp giữa hai lớp ga sạch, giúp khách chỉ tiếp xúc với các lớp vải đã được giặt sau mỗi lượt lưu trú.

Theo các chuyên gia, việc thay ga thường xuyên giúp loại bỏ mạt bụi, tế bào da chết, mồ hôi và dầu trên da còn sót lại từ khách trước, đồng thời giảm nguy cơ dị ứng, hạn chế rệp giường và duy trì cảm giác sạch sẽ mà khách mong đợi.

Ngược lại, nếu giặt toàn bộ chăn sau mỗi lượt khách, chi phí vận hành sẽ tăng đáng kể. Một khách sạn khoảng 200 phòng phải giặt khoảng 6 tấn đồ vải mỗi tuần, tiêu tốn lượng lớn nước, điện và nhân công. Hóa chất giặt công nghiệp cùng nhiệt độ cao cũng làm giảm tuổi thọ của chăn ga, đồng thời lượng nước thải và vi sợi phát sinh từ quá trình giặt tạo thêm áp lực đối với môi trường.

Nhân viên buồng phòng dọn phòng khách sạn. Ảnh: Liliana Drew/Pexels.

Theo bộ hướng dẫn Safe Stay của Hiệp hội Khách sạn và Lưu trú Mỹ (AHLA), được các chuỗi khách sạn lớn áp dụng từ sau năm 2020, toàn bộ ga trải giường, vỏ gối và vỏ chăn phải được thay mới giữa hai lượt khách. Tấm bảo vệ nệm (mattress protector) được kiểm tra và thay khi có vết bẩn hoặc theo chu kỳ 30-90 ngày, tùy từng khách sạn.

Riêng ruột chăn có chu kỳ giặt dài hơn nhiều. Đây cũng là nguyên nhân khiến kỳ vọng của nhiều du khách khác với quy trình vận hành thực tế của khách sạn.

Đối với khách lưu trú nhiều đêm, tần suất thay ga cũng khác nhau tùy từng phân khúc. Khách sạn tầm trung thường thay ga khoảng ba ngày một lần, khách sạn 4 sao khoảng hai ngày một lần, còn nhiều khách sạn 5 sao thay hàng ngày. Các khách sạn lưu trú dài ngày thường thay ga mỗi tuần nếu khách không có yêu cầu khác.

Theo các chuyên gia, đồ vải khách sạn thường được giặt ở nhiệt độ từ 71 độ C trở lên, đủ để tiêu diệt mạt bụi và phần lớn tác nhân gây bệnh trên chăn ga.

Nhân viên buồng phòng dọn dẹp giường khách sạn. Ảnh: Cottonbro/Pexels.

Trên thực tế, quy trình vệ sinh còn phụ thuộc vào từng thương hiệu. Nhìn chung, các chuỗi khách sạn cao cấp áp dụng tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn so với khách sạn độc lập giá rẻ.

Một nguyên tắc tương đối dễ nhận thấy là những món đồ màu trắng thường được giặt hoặc thay thường xuyên hơn, còn các loại chăn hoặc khăn phủ nhiều màu đôi khi được lựa chọn để hạn chế lộ vết bẩn.

Một nhân viên từng làm việc tại 5 chuỗi nhà nghỉ cho biết chăn và khăn phủ thường chỉ được đưa đi giặt khi bị đổ bẩn, có mùi hoặc bắt đầu cũ, kể cả ở phòng hút thuốc hay phòng cho phép mang theo thú cưng. Theo người này, việc tăng tần suất giặt chăn sẽ giúp cải thiện vệ sinh nhưng cũng làm chi phí vận hành tăng lên đáng kể.