Sự thật về tấm vải vắt cuối giường khách sạn

Nhiều du khách cho rằng tấm vải đặt ngang cuối giường khách sạn chỉ có tác dụng trang trí. Thực tế, "bed runner" còn giúp giữ vệ sinh chăn ga và tạo thuận tiện cho du khách.

Du khách đặt cốc nước trên tấm vải vắt ngang cuối giường khách sạn. Ảnh: Andrea Piacquadio/Pexels.

Khi lưu trú tại khách sạn, nhiều du khách hẳn đã để ý đến tấm vải nhiều màu được đặt ngang cuối giường, nổi bật trên nền ga trải trắng. Từ khách sạn bình dân đến khu nghỉ dưỡng cao cấp, chi tiết này xuất hiện khá phổ biến. Không ít người cho rằng đây chỉ là vật dụng trang trí nhằm tăng tính thẩm mỹ cho căn phòng. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần công dụng.

Tấm vải này được gọi là bed runner (khăn hoặc tấm vải phủ cuối giường), được thiết kế để phục vụ nhiều mục đích thực tế, từ giữ vệ sinh chăn ga đến tạo thuận tiện cho khách lưu trú và nhân viên buồng phòng.

Giúp giữ ga giường sạch hơn

Một trong những lý do quan trọng nhất khách sạn sử dụng bed runner là đảm bảo vệ sinh. Khi vừa nhận phòng, nhiều du khách có thói quen đặt vali, túi xách, túi mua sắm hoặc áo khoác lên giường. Một số người cũng ngồi ở mép giường khi vẫn mặc quần áo hoặc đi giày từ bên ngoài.

Tấm vải này đóng vai trò như một lớp bảo vệ, hạn chế bụi bẩn, vi khuẩn và các vết bám tiếp xúc trực tiếp với bộ ga trải giường màu trắng. Do được làm từ chất liệu dày và bền hơn, bed runner cũng dễ vệ sinh hơn so với toàn bộ chăn ga.

Nhân viên buồng phòng dọn dẹp giường khách sạn. Ảnh: Cottonbro/Pexels.

Tăng tính thẩm mỹ và nhận diện của khách sạn

Giường khách sạn thường sử dụng ga trải màu trắng để tạo cảm giác sạch sẽ, sang trọng. Tuy nhiên, một chiếc giường phủ toàn màu trắng đôi khi tạo cảm giác đơn điệu.

Một tấm vải nhiều màu ở cuối giường giúp tạo điểm nhấn, hài hòa với phong cách thiết kế của căn phòng mà vẫn giữ được ưu điểm dễ giặt sạch của ga trải màu trắng.

Ngoài yếu tố thẩm mỹ, bed runner còn góp phần thể hiện phong cách riêng của từng khách sạn. Các khách sạn cao cấp có thể sử dụng chất liệu lụa hoặc nhung để tăng cảm giác sang trọng, trong khi các khách sạn boutique thường chọn họa tiết, vải dệt thủ công hoặc hoa văn truyền thống nhằm phản ánh bản sắc địa phương.

Mang lại sự tiện lợi cho khách

Ngoài yếu tố thẩm mỹ và vệ sinh, bed runner còn là nơi để khách đặt tạm túi xách, áo khoác hoặc túi mua sắm mà không cần đặt trực tiếp lên ga giường. Nhiều người cũng sử dụng phần cuối giường này khi ngồi mang hoặc cởi giày, giúp hạn chế làm bẩn chăn ga.

Đối với khách sạn, việc tháo rời, giặt và thay thế một dải vải nhỏ cũng nhanh chóng, tiết kiệm hơn nhiều so với sử dụng các loại khăn phủ hoặc chăn trang trí cỡ lớn.

Nhân viên buồng phòng dọn dẹp giường khách sạn. Ảnh: Andrea Piacquadio/Pexels.

Giúp khách sạn tiết kiệm chi phí

Bed runner giúp nhân viên buồng phòng giảm khối lượng công việc. Chăn, ga hoặc vỏ chăn có kích thước lớn, tốn nhiều thời gian và chi phí để giặt hoặc thay mới. Trong khi đó, nếu tấm vải bị bẩn hoặc hư hỏng, khách sạn chỉ cần tháo ra giặt hoặc thay thế riêng mà không phải xử lý toàn bộ bộ chăn ga.

Đối với các khách sạn có hàng trăm phòng, điều này giúp tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành và nhân công.

Du khách có nên bỏ tấm vải này ra?

Bed runner không phải là vật dụng cần thiết khi ngủ. Nếu không sử dụng, du khách có thể gấp gọn và đặt lên ghế hoặc giá để hành lý trong suốt thời gian lưu trú.

Vì sao một số khách sạn đã bỏ bed runner?

Sau đại dịch Covid-19, nhiều khách sạn bắt đầu xem xét lại việc sử dụng bed runner. Một số cơ sở lưu trú cho rằng đây là vật dụng không tiếp xúc trực tiếp với khách khi ngủ nên thường không được giặt sau mỗi lượt khách, có thể trở thành "điểm mù" trong quy trình vệ sinh.

Do đó, một số khách sạn đã loại bỏ hoàn toàn tấm vải cuối giường. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn tiếp tục sử dụng bởi bed runner vừa tăng tính thẩm mỹ, vừa góp phần bảo vệ chăn ga, kéo dài tuổi thọ của các vật dụng trong phòng và hỗ trợ khách sạn tối ưu chi phí vận hành.

Nhiều khách sạn đã bỏ tấm vải cuối giường. Ảnh: Phát Hồ/Pexels.