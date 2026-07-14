Mùa lúa xanh phủ kín ruộng bậc thang 'đẹp như tranh' ở Y Tý

Đầu tháng 7, Diệp Hữu Đạt, 26 tuổi, hướng dẫn viên kiêm nhiếp ảnh gia tự do ở Tà Xùa, trở lại Y Tý (Lào Cai) ngắm những thửa ruộng bậc thang vào mùa lúa xanh . Theo anh, thời điểm này cảnh quan phủ kín màu xanh non, ít du khách và thuận lợi để chụp ảnh. Đây là lần thứ 2 Đạt đến Y Tý, sau chuyến ở lại một tuần vào mùa lúa chín .

Từ tháng 7 đến tháng 8, Y Tý bước vào mùa lúa xanh. Đây là thời điểm cảnh quan thay đổi rõ nhất trong năm. "Những cơn mưa mùa hạ khiến sắc xanh ở đây như kéo dài bất tận", anh nói với Tri Thức - Znews.

Đạt cho biết phần lớn du khách tìm đến Y Tý vào mùa lúa chín, trong khi mùa lúa xanh lại ít được biết đến hơn. Thời điểm này, những thửa ruộng bậc thang ở các khu vực như Choản Thèn, Ngải Thầu, A Lù đồng loạt phủ kín màu xanh.

So với trước, đường đến Y Tý hiện thuận tiện hơn đáng kể. Đạt cho hay quãng đường từ Sa Pa đến Y Tý nay chỉ mất khoảng 3-4 tiếng, thay vì gần một ngày như trước đây. Nhiều tuyến đường kết nối khu vực này đang được đầu tư, nâng cấp, góp phần cải thiện khả năng tiếp cận và hỗ trợ phát triển du lịch địa phương.

Y Tý cách trung tâm phường Lào Cai khoảng 70 km, ở độ cao hơn 2.000 m so với mực nước biển. Điểm đến này nổi tiếng với biển mây, khí hậu mát mẻ và bản sắc văn hóa của các cộng đồng dân tộc vùng cao. Ngoài ruộng bậc thang, Y Tý còn có hệ sinh thái đa dạng với nhiều loài thực vật đặc trưng như đỗ quyên, đào rừng, sơn tra, phong lá đỏ và các loài dược liệu.

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Y Tý có thêm nhiều điểm đến như ruộng bậc thang Khu Chu Lìn và thôn Ngải Thầu Thượng, nơi được mệnh danh là thôn cao nhất Việt Nam. Vào mùa lúa xanh, du khách có thể tham quan, ngắm cảnh tại Dền Sáng, A Lù, thung lũng Thiên Sinh và Thề Pả.

A Lù nằm dọc tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc theo suối Lũng Pô, nổi bật với những thửa ruộng bậc thang và nhà trình tường của người Hà Nhì. Trong khi đó, thung lũng Thiên Sinh và Thề Pả là nơi có những cánh đồng bậc thang trải từ chân núi lên đỉnh, được nhiều nhiếp ảnh gia lựa chọn khám phá vào mùa lúa xanh.

Ruộng bậc thang Y Tý trải dài theo sườn núi, tạo thành những dải vòng cung. Năm 2015, ruộng bậc thang thung lũng Thề Pả (thuộc xã Y Tý) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích quốc gia danh lam thắng cảnh.

6 tháng đầu năm, Y Tý đón khoảng 18.000 lượt khách. Toàn xã hiện có 23 cơ sở lưu trú, gồm khu nghỉ dưỡng, nhà nghỉ và homestay, đáp ứng nhu cầu lưu trú của du khách. Hai thôn Lao Chải và Choản Thèn đã được công nhận là điểm du lịch cộng đồng cấp tỉnh.

Lào Cai đón hơn 6,7 triệu lượt khách trong nửa đầu năm, đạt gần 60% kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 941.000 lượt, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ du lịch đạt 25.370 tỷ đồng , xấp xỉ 50% kế hoạch năm.

Lượng khách từ Đông Nam Á dẫn đầu với Philippines đạt 59.604 lượt; các thị trường châu Á khác như Trung Quốc và Ấn Độ cũng tăng mạnh, lần lượt đạt 36.089 và 31.241 lượt.