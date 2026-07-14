Nhà hàng hải sản 12 năm của Tăng Thanh Hà giờ ra sao?

Sau khi tái xuất màn ảnh rộng, chuỗi nhà hàng hải sản của Tăng Thanh Hà ở TP.HCM được nhiều người quan tâm trở lại. Trải qua nhiều lần tái cấu trúc, nhà hàng vẫn giữ sức hút.

Nhà hàng thu hút đông nghệ sĩ Việt đến ăn. Trong ảnh, vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh chụp ảnh cùng Tăng Thanh Hà. Ảnh: Nguyễn Đăng Khôi.

Đầu tháng 7, Tăng Thanh Hà gây bất ngờ khi quay trở lại với dự án điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng sau 13 năm vắng bóng. Khi trailer đầu tiên của bộ phim ra mắt, "ngọc nữ" tiếp tục trở thành cái tên được bàn tán sôi nổi.

Cùng với hiệu ứng từ bộ phim, chuỗi 3 nhà hàng hải sản The Crab Shack ở TP.HCM của nữ diễn viên cũng nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Trong hơn một thập kỷ qua, Tăng Thanh Hà đã dành phần lớn thời gian phát triển mảng kinh doanh F&B này.

Sau 12 năm hoạt động, kể từ tháng 2/2014, nhà hàng hiện tập trung vào 3 cơ sở trên các tuyến đường gồm Tú Xương (phường Xuân Hòa), Lê Văn Miến (phường An Khánh) và Ký Con (phường Bến Thành).

Lối trang trí vẫn được giữ nguyên với mặt tiền chọn tone màu đen chủ đạo, tường gạch không trát vữa và dòng chữ "The Crab Shack" cỡ lớn tạo điểm nhận diện từ bên ngoài. Tuy nhiên, so với thời điểm mới mở, diện tích quán mở rộng, không gian bên trong chuyển từ gần gũi sang phóng khoáng theo phong cách vùng ven biển nước Mỹ.

Không gian nhà hàng ở hiện tại. Ảnh: The Crab Shack.

Nhà hàng bắt nguồn từ món tôm hùm đất mà gia đình Tăng Thanh Hà yêu thích, cũng trở thành địa chỉ tiên phong cho hải sản xốt cajun kiểu Mỹ tại TP.HCM. Các combo hải sản cajun bán chạy nhờ công thức 5 loại xốt chế biến từ hành tây, cần tây.

Thực đơn nhà hàng đa dạng, nổi bật là cua gạch hấp sữa sốt Thái, cua tắm ớt, miến bào ngư, tôm hùm xóc tỏi, tôm hùm nướng phô mai, mực nang baby tỏi ớt... Song song là các món không chứa hải sản như beefsteak, mì Ý, mì xào bơ tỏi và cơm chiên.

Hiện các món từ cánh gà thay thế bằng các nguyên liệu đắt đỏ khác như cua hoàng đế, chân cua tuyết và ốc hương với phương pháp chế biến mới mẻ. Nhà hàng vẫn duy trì mức giá tầm trung, dao động 79.000-980.000 đồng đối với các món lẻ. Riêng combo hải sản cajun giá từ 799.000 đồng đến 2,4 triệu đồng.

Từ khi mở bán đến nay, nữ diễn viên luôn theo đuổi định hướng phát triển bền vững, yếm ăn cho thực khách làm từ vải tự phân hủy giúp giảm lượng rác thải ra môi trường.

Combo hải sản cajun, cua gạch hấp sữa sốt Thái và mì xào bơ tỏi. Ảnh: The Crab Shack.

Trước đó, nhà hàng đã trải qua quá trình tái cấu trúc mặt bằng để thích ứng thị trường. Năm 2020, cơ sở tại khu vực Phan Xích Long (phường Cầu Kiệu) đóng cửa. Cùng năm, cơ sở đầu tiên trên đường Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa) chuyển sang đường Tú Xương sau 6 năm hoạt động.

Giai đoạn 2020-2022, cơ sở tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng (phường Tân Hưng) cũng ngừng hoạt động. Sau đó thay thế bằng cơ sở trên đường Lê Văn Miến (phường An Khanh) vào năm 2023.

Đến đầu năm 2024, cơ sở Tú Xương tiếp tục chuyển sang địa chỉ mới trên cùng tuyến đường. Gần đây nhất, tháng 11/2025, The Crab Shack Central trên đường Ký Con khai trương.

Những ngày qua, một số khán giả đến trải nghiệm vì tò mò về không gian gắn với nữ diễn viên. Hiện trên các nền tảng đánh giá, The Crab Shack nhận mức điểm 4,9/5 sao. Nhiều thực khách dành lời khen cho độ tươi của hải sản, hương vị nước xốt, nhưng một số người lại cho rằng mức giá khá cao so với khẩu phần.

Tăng Thanh Hà chụp ảnh cùng đội ngũ nhà hàng. Ảnh: The Crab Shack.

Tăng Thanh Hà được mệnh danh là "ngọc nữ màn ảnh Việt", nổi tiếng qua các bộ phim như Dốc tình, Hương phù sa, đặc biệt là vai Trúc trong Bỗng dưng muốn khóc. Năm 2012, cô kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn và rút khỏi showbiz để tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh. Tháng 7/2025, cô trở lại với vai chính Nam Phương hoàng hậu trong phim điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng, dự kiến khởi chiếu ngày 5/3/2027.