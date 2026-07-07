Đại nội Huế choáng ngợp trong trailer đầu tiên 'Hoàng hậu cuối cùng'

Ngày 7/7, bộ phim Hoàng hậu cuối cùng tung trailer đầu tiên, hé lộ những hình ảnh về cuộc đời nhiều biến cố của nhân vật lấy cảm hứng từ Nam Phương hoàng hậu. Nhiều cảnh quay tại Đại nội Huế gây chú ý, tái hiện không gian cung đình triều Nguyễn và vẻ đẹp của Cố đô. Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế , đơn vị đã phối hợp ê-kíp sản xuất, hỗ trợ đoàn phim khai thác bối cảnh tại nhiều di tích như Đại nội Huế, Cung An Định, lăng vua Tự Đức và cửa Quảng Đức từ ngày 20/3-20/4. Ảnh: Cắt từ video.

Trailer xuất hiện hình ảnh diễn viên Tăng Thanh Hà trong vai Nam Phương hoàng hậu bước vào Điện Kiến Trung - bối cảnh chính của bộ phim. Theo tư liệu lịch sử, đây từng là nơi sinh hoạt của vua Bảo Đại và Nam Phương hoàng hậu. Công trình gồm hai tầng và một tầng trệt, được xây trên nền cao, nổi bật giữa quần thể kiến trúc trong Đại nội Huế. Ảnh: Cắt từ video, Quỳnh Danh.

Điện Kiến Trung có 3 bậc cấp cao và rộng, dẫn lên sân rộng và dài, lát gạch ca-rô của Pháp rồi mới tới nền chính. Ngoài đại sảnh, còn có phòng khách, phòng làm việc của vua, phòng ăn, phòng ngủ, phòng giải trí, phòng để dụng cụ thể thao, cả phòng hớt tóc, phòng giặt ủi, nhà bếp với kiểu lò bếp Tây. Ảnh: Cắt từ video, Quỳnh Danh.

Điện được vua Khải Định xây dựng năm 1921-1923 để làm nơi sinh hoạt trong hoàng cung. Đây cũng là nơi vua Khải Định băng hà vào ngày 6/11/1925. Mặt tiền điện trang trí khảm gốm sứ nhiều màu sắc - đặc trưng cho loại hình nghệ thuật cung đình từng đạt đến đỉnh cao dưới thời vua Khải Định. Ảnh: Cắt từ video, Quỳnh Danh.

Sau khi vua Bảo Đại lên ngôi, Điện Kiến Trung được tu sửa lại với nhiều tiện nghi và là nơi duy nhất trong hoàng cung có bồn tắm theo kiểu phương Tây. Ảnh: Cắt từ video, Quỳnh Danh.

Khi vua Bảo Đại lập gia đình, tất cả vợ chồng con cái đều sống tập trung trên lầu Điện Kiến Trung, chứ không phân tán ở các cung các điện như thời các vua trước. Đây cũng là nơi Hoàng hậu Nam Phương hạ sinh Hoàng thái tử Bảo Long. Ảnh: Cắt từ video, Quỳnh Danh.

Sau khi được phục dựng, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tham khảo nhiều nguồn tư liệu để bố trí các cổ vật gắn với cuộc đời vua Khải Định, vua Bảo Đại và Nam Phương hoàng hậu, góp phần tái hiện không gian lịch sử của Điện Kiến Trung. Ảnh: Cắt từ video, Quỳnh Danh.

Bên cạnh Điện Kiến Trung, nhiều công trình trong Đại nội Huế như Điện Thái Hòa, Diên Thọ Cung, Trường Sanh Cung và Thái Bình Lâu cũng xuất hiện trong phim, được tái hiện theo bối cảnh giai đoạn 1930-1945. Một phân cảnh trong trailer được cho là tái hiện hình ảnh vua Bảo Đại tại Điện Thái Hòa, nơi đặt ngai vàng triều Nguyễn. Ảnh: Cắt từ video, Lô Tiến Biểu.

Điện Thái Hòa, biểu tượng uy nghi của Cố đô Huế, được khởi công xây dựng năm 1805 dưới triều Gia Long và dời về vị trí hiện nay năm 1833 theo quyết định của vua Minh Mạng. Công trình có tổng diện tích 1.360 m2, gồm tiền điện 7 gian 2 chái và chính điện 5 gian 2 chái nối bằng mái vỏ cua. Hệ thống sườn nhà bằng gỗ lim, 80 cột sơn vẽ rồng thếp vàng uốn quanh, mái lợp ngói hoàng lưu ly với nhiều tầng chồng diêm trang trí pháp lam tinh xảo. Đây là nơi diễn ra các đại lễ quan trọng và họp đại triều, chỉ Vua, Hoàng thân và tứ trụ mới được ngự bên trong. Ảnh: Quỳnh Danh.

Một phân cảnh của phim được ghi hình tại Thái Bình Lâu - nơi các vua triều Nguyễn thường lui tới đọc sách, làm thơ và nghỉ ngơi. Công trình nổi bật với kiến trúc hài hòa, nghệ thuật trang trí khảm sành sứ cung đình Huế cùng không gian vườn cây, hồ nước bao quanh, tạo nên khung cảnh thanh tĩnh giữa Đại nội. Ảnh: Cắt từ video, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Nam Phương Hoàng hậu (1913-1963), tên thật Nguyễn Hữu Thị Lan, sinh tại Sài Gòn, con ông Nguyễn Hữu Hào và bà Lê Thị Bính, thuộc một gia đình điền chủ giàu có. Năm 18 tuổi, bà và vua Bảo Đại gặp nhau lần đầu tại Đà Lạt. Ông chọn bà là người sát cánh trên cương vị "Đại Nam thiên tử" vì bà vốn dung mạo hơn người, tính hạnh thuần hậu, thuộc gia đình trâm anh, có học thức.

Kịch bản Hoàng hậu cuối cùng được lấy cảm hứng từ nhiều tư liệu về cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu, gồm tiểu thuyết Tình sử Nam Phương Hoàng hậu của Trần Thị Hảo và công trình nghiên cứu lịch sử của Lê Lan Khanh. Bộ phim tái hiện hơn 10 năm sống trong Tử Cấm Thành của Nam Phương Hoàng hậu, từ những năm tháng hạnh phúc đến giai đoạn biến động khi hoàng gia rời Đại nội Huế.