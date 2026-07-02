Nơi đánh dấu màn tái xuất của Tăng Thanh Hà sau 13 năm

Điện Kiến Trung (thuộc Đại nội Huế) trở thành bối cảnh chính của bộ phim "Hoàng hậu cuối cùng". Tác phẩm đánh dấu màn tái xuất của diễn viên Tăng Thanh Hà sau 13 năm rời màn ảnh.

Tăng Thanh Hà xuất hiện trong buổi công bố dự án phim "Hoàng hậu cuối cùng" tại TP.HCM chiều 2/7. Ảnh: Phương Lâm.

Chiều 2/7, ê-kíp phim Hoàng hậu cuối cùng tổ chức lễ công bố tại TP.HCM với sự tham gia của đạo diễn, nhà sản xuất Bảo Nhân - Nam Cito cùng dàn diễn viên gồm Tăng Thanh Hà, Ma Ran Đô, Diệu Đức, Trâm Anh, Hồng Vân, Thân Thúy Hà...

Sự xuất hiện của Tăng Thanh Hà thu hút nhiều sự chú ý khi đây là dự án điện ảnh đầu tiên của cô sau 13 năm vắng bóng. Nữ diễn viên diện thiết kế lụa, kết hợp kiểu tóc ngắn uốn xoăn.

Đoàn phim bấm máy từ tháng 3 tại điện Kiến Trung, thuộc Đại Nội Huế, sau 6 năm chuẩn bị. Hơn 90% nội dung phim xoay quanh cuộc sống hoàng gia, trong đó điện Kiến Trung - nơi ở và làm việc của vua Bảo Đại, Nam Phương Hoàng hậu cùng các hoàng tử, công chúa - là bối cảnh chính.

Phim còn ghi hình tại nhiều di tích của Huế như cung An Định, lăng vua Tự Đức và cửa Quảng Đức. Ngoài ra, ê-kíp cũng thực hiện các cảnh quay tại Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, TP.HCM và vùng Chabrignac (Pháp), nơi Nam Phương Hoàng hậu sống những năm cuối đời.

Điện Kiến Trung, bối cảnh chính của bộ phim "Hoàng hậu cuối cùng". Ảnh: Quỳnh Danh.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nhận định mỗi địa điểm xuất hiện trong phim đều mang giá trị lịch sử, kiến trúc và văn hóa đặc sắc, góp phần tạo nên bối cảnh chân thực và giàu chiều sâu nghệ thuật.

Đơn vị đánh giá việc các di tích Huế tiếp tục được lựa chọn làm bối cảnh điện ảnh là minh chứng cho sức hấp dẫn của điểm đến di sản giàu bản sắc, đồng thời kỳ vọng bộ phim sẽ góp phần quảng bá hình ảnh cố đô đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Điện Kiến Trung là một trong những công trình nổi bật của Đại nội Huế, gồm 2 tầng xây trên nền cao, nổi bật với khoảng sân rộng lát gạch ca-rô kiểu Pháp dẫn vào sảnh chính.

Bên trong điện có đầy đủ phòng khách, phòng làm việc của vua, phòng ăn, phòng ngủ, phòng giải trí, phòng để dụng cụ thể thao, phòng hớt tóc, phòng giặt ủi và khu bếp sử dụng kiểu lò phương Tây.

Theo các ghi chép lịch sử, sau khi kết hôn, vua Bảo Đại, Nam Phương Hoàng hậu cùng các con đều sinh sống tại tầng trên của điện Kiến Trung, thay vì ở phân tán tại nhiều cung điện như các triều vua trước.

Bên trong điện Kiến Trung, từng là nơi sinh hoạt của vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu. Ảnh: Quỳnh Danh.

Nam Phương Hoàng hậu (1913-1963), tên thật Nguyễn Hữu Thị Lan, sinh tại Sài Gòn, con ông Nguyễn Hữu Hào và bà Lê Thị Bính, thuộc một gia đình điền chủ giàu có. Năm 18 tuổi, bà và vua Bảo Đại gặp nhau lần đầu tại Đà Lạt. Ông chọn bà là người sát cánh trên cương vị "Đại Nam thiên tử" vì bà vốn dung mạo hơn người, tính hạnh thuần hậu, thuộc gia đình trâm anh, có học thức.

Kịch bản Hoàng hậu cuối cùng được lấy cảm hứng từ nhiều tư liệu về cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu, gồm tiểu thuyết Tình sử Nam Phương Hoàng hậu của Trần Thị Hảo và công trình nghiên cứu lịch sử của Lê Lan Khanh. Bộ phim tái hiện hơn 10 năm sống trong Tử Cấm Thành của Nam Phương Hoàng hậu, từ những năm tháng hạnh phúc đến giai đoạn biến động khi hoàng gia rời Đại nội Huế.

Thành phố Huế quảng bá du lịch trên kênh truyền hình CNN của Mỹ Du khách quốc tế được chiêm ngưỡng những di sản văn hóa của vùng đất cố đô Huế, thông qua chiến dịch quảng bá trên kênh truyền hình hàng đầu thế giới CNN.