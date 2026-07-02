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Nhìn từ trên cao cảnh 'mạch máu' đáy hồ Trị An mùa nước cạn

  • Thứ năm, 2/7/2026 15:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cuối tháng 6, khi nước hồ Trị An rút xuống, những nhánh nước uốn lượn giữa lớp phù sa và tảo xanh tạo thành mạng lưới giống "mạch máu" khổng lồ.

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Cuối tháng 6, Bến Nôm, một nhánh của hồ Trị An (tỉnh Đồng Nai), bắt đầu bước vào mùa nước rút. Khi mực nước hạ thấp, lòng hồ để lộ lớp phù sa, bùn đất và những mảng tảo xanh, tạo nên diện mạo hoàn toàn khác so với mặt hồ mênh mông thường thấy.

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Nhiếp ảnh gia Nguyễn Khánh Vũ Khoa (TP.HCM) đã ghi lại khung cảnh này bằng flycam ở độ cao khoảng 400 m. "Từ trên cao, các nhánh nước đan xen hiện lên như mạng lưới 'mạch máu', với những đường uốn lượn tựa nhịp đập và vết nứt trên mặt đất", anh nói với Tri Thức - Znews. Sau khi nước rút, lớp bùn, đất và tảo tạo thành những dải phân nhánh, gợi hình ảnh các mạch máu lan tỏa, cung cấp dưỡng chất cho khu vực xung quanh.

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Mùa nước cạn thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9, trong đó đẹp nhất là khoảng giữa tháng 6 đến cuối tháng 7. Đây là thời điểm thời tiết nhiều nắng, ít mưa, trước khi mực nước dâng trở lại vào khoảng giữa tháng 8.
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Mùa hè cũng là thời điểm tảo phát triển mạnh trên lòng hồ. Từ trên cao, các mảng tảo xanh trải rộng, đổi sắc tùy theo ánh sáng mặt trời và sẽ nhạt dần khi mùa mưa đến. Vào những ngày nắng gắt, hiện tượng tảo "nở hoa" khiến màu xanh trở nên đậm hơn, với lớp tảo dày khoảng 0,5-2 cm.
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Khi nước rút, đáy hồ lộ ra lớp bùn, đất và những mảng phù sa uốn lượn như mạng lưới mạch máu phân nhánh.

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Mùa nước cạn cũng là thời điểm người dân địa phương tranh thủ đánh bắt thủy sản. Đặc sản của khu vực là cá lìm kìm, bên cạnh các loài quen thuộc như cá trê, cá lóc và tép.
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Những chiếc ghe đánh cá được ngư dân neo san sát dọc bờ để phơi lưới. Các ghe được thiết kế với dải lưới dài ở mũi, trông như đuôi cá, giúp việc "ủi" và gom cá trên mặt nước hiệu quả hơn.
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Sự phát triển của tảo cũng tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho các loài thủy sinh như tôm, cá. Đến khoảng tháng 10-12, khi mực nước dâng cao, lớp tảo biến mất và nhịp sống trên lòng hồ lại trở về như thường lệ.
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Không chỉ hấp dẫn vào mùa tảo xanh, hồ Trị An còn là điểm cắm trại, dã ngoại được nhiều du khách lựa chọn vào dịp cuối tuần nhờ không gian yên tĩnh và chưa chịu nhiều tác động của du lịch đại trà. Đến đây, du khách có thể dạo trên các bãi bồi ven Bến Nôm, ngắm cảnh hồ và quan sát nhịp sống bình dị của ngư dân.

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Hồ thủy điện Trị An có diện tích mặt nước hơn 323 km2, trải dài qua nhiều xã của tỉnh Đồng Nai. Ngoài nhiệm vụ phát điện, hồ còn điều tiết nguồn nước cho hạ lưu, phục vụ sản xuất và cung cấp nước sạch cho khoảng 12 triệu người tại Đồng Nai và TP.HCM. Ngoài Bến Nôm, khu vực còn có nhiều điểm đến được yêu thích trong mùa hè như: rừng Mã Đà, thác Trị An, đảo Năm Bầu, đảo Ó - Đồng Trường và đảo Xà Cừ.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

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Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa

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