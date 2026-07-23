Khách Việt vẫn đổ xô đi Lào

Lào đón gần 2,6 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam tiếp tục là 3 thị trường nguồn lớn nhất.

Khách Việt ghi lại nhịp sống thường nhật trước một trung tâm mua sắm ở thủ đô Vientiane, Lào, hồi tháng 2. Ảnh: Khoa Tăng.

Lào đón gần 2,6 triệu lượt khách quốc tế trong nửa đầu năm, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu mới nhất của Cục Phát triển Du lịch thuộc Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào. Thái Lan tiếp tục là thị trường khách lớn nhất với 833.738 lượt, chiếm 32,2% tổng lượng khách quốc tế. Trung Quốc đứng thứ hai với 26,1%, trong khi Việt Nam xếp thứ ba với 22,6%.

Tờ Laotian Times đánh giá 3 quốc gia láng giềng này mang đến hơn 2 triệu lượt khách, tương đương khoảng 81% tổng lượng khách quốc tế đến Lào trong 6 tháng đầu năm.

ASEAN tiếp tục là thị trường du lịch lớn nhất của Lào với gần 1,47 triệu lượt khách. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương đứng thứ hai với 813.313 lượt, chủ yếu nhờ khách Trung Quốc, trong khi châu Âu đóng góp 222.099 lượt khách.

Số liệu mới nhất cho thấy đà phục hồi của ngành du lịch Lào tiếp tục được duy trì. Riêng quý I, nước này đón 1,36 triệu lượt khách quốc tế, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù lượng khách trong tháng 2 giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2025, lượng khách đã phục hồi từ tháng 3 và tiếp tục tăng đến hết tháng 6.

3 THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH NHIỀU NHẤT ĐẾN LÀO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 Nguồn: Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Nhãn Thái Lan Trung Quốc Việt Nam Các quốc gia khác Lượt khách % 32.2 26.1 22.6 19.1

Nếu xu hướng này được duy trì, Lào nhiều khả năng sẽ hoàn thành mục tiêu đón 5-6 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Riêng lượng khách Trung Quốc được kỳ vọng đạt khoảng 2 triệu lượt, nhờ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Lào - Trung Quốc và sự phát triển của tuyến đường sắt giữa hai quốc gia.

Theo Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Suansavanh Viyaket, trong giai đoạn 2026-2030, nước này đặt mục tiêu đón 43 triệu lượt khách, gồm 21 triệu khách nội địa và 22 triệu khách quốc tế, đồng thời đạt ít nhất 13 tỷ USD doanh thu du lịch.

Trong tổng doanh thu này, khách quốc tế được kỳ vọng đóng góp ít nhất 8 tỷ USD . Thời gian lưu trú trung bình của mỗi du khách quốc tế dự kiến đạt khoảng 10 ngày.

Để đạt các mục tiêu trên, Chính phủ Lào cho biết sẽ ưu tiên nâng cấp hạ tầng du lịch, tiếp tục phát triển khu vực dọc tuyến đường sắt Lào - Trung Quốc, cũng như cải thiện chất lượng dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực và đẩy mạnh quảng bá du lịch trên nền tảng số bằng nhiều ngôn ngữ.

Khách Việt đến Lào dịp Tết té nước, leo đỉnh Nam Xay, check in tháp That Luang, mặc trang phục truyền thống Lào tại chùa Wat Xieng Thong. Ảnh: Yến Nguyễn.