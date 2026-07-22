Ảnh hiếm về Huế 35 năm trước

Năm 1991-1992, trong hành trình xuyên Việt, nhiếp ảnh gia Hans-Peter Grumpe (người Đức) đã chụp gần 100 bức ảnh về Huế . Ông cùng người phiên dịch kiêm hướng dẫn viên đã lái ôtô trên đèo Hải Vân nhiều giờ, vượt qua những khúc cua uốn lượn để đến thăm Cố đô.

Cách trung tâm thành phố Huế hơn 60 km, vịnh Lăng Cô hiện lên với một cồn cát đẹp và chạy dài, nằm lọt thỏm giữa nhánh của dãy Trường Sơn đâm ra biển, một bên là đèo Hải Vân, một bên là đèo Phú Gia. Người dân trên vịnh có nguồn gốc từ cộng đồng Công giáo miền Bắc, di cư đến từ năm 1954. Năm 2009, vịnh Lăng Cô được Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới (Worldbays) bình chọn vào danh sách "Vịnh đẹp nhất thế giới". Những năm 1900, vua Khải Định từng xem đây là chốn "bồng lai tiên cảnh".

Đại nội Huế được vua Gia Long khởi công xây dựng năm 1804, sau khi chọn Huế làm kinh đô của triều Nguyễn. Năm 1991, khi Hans-Peter Grumpe đến, Đại nội Huế mang diện mạo khác so với ngày nay. Sau nhiều thập niên chịu tác động của chiến tranh và thời tiết, phần lớn công trình cũ kĩ, tường thành loang lổ rêu phong. Đến năm 1992-1993, nhiều dự án trùng tu quy mô quốc tế mới bắt đầu triển khai. Hiện Đại nội Huế là một trong số các di tích thuộc cụm quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận Di sản văn hoá thế giới.

Lăng Minh Mạng năm 1991-1992 vẫn giữ được vẻ uy nghiêm và tương đối nguyên vẹn, với các hạng mục như Đại Hồng Môn, Bi Đình, Điện Sùng Ân, Minh Lâu và hồ Trừng Minh, xây theo bố cục cân xứng của kiến trúc triều Nguyễn. Tuy nhiên, nhiều chi tiết gỗ đã sẫm màu, lớp sơn son thếp vàng phai nhạt.

Thời điểm nhiếp ảnh gia người Đức du lịch, tháp Phước Duyên cao 7 tầng trong khuôn viên chùa Thiên Mụ đã trở thành một trong những biểu tượng của Huế. Chùa xây dựng năm 1601, nằm trên đồi Hà Khê và bên tả ngạn sông Hương, gồm chính điện thờ Phật Điện Đại Hùng, bia đá và rùa đá ghi lại lịch sử xây dựng, trùng tu và Đại hồng chung - một trong những quả chuông đồng lớn và nổi tiếng của Việt Nam. Thời điểm đó, bên trong chùa vẫn lưu giữ xe hơi chở Hòa thượng Thích Quảng Đức trước khi ông tự thiêu năm 1963.

Sông Hương nhìn từ sườn đồi Hà Khê. Bắc ngang là cầu Tràng Tiền với 6 vòm thép uốn cong, do hãng Eiffel của Pháp thi công. Năm 19911-1992, cây cầu vừa bước vào giai đoạn được trùng tu nên vẫn giữ dáng vẻ mộc mạc, chưa có hệ thống chiếu sáng nghệ thuật rực rỡ như hiện tại.

Lăng Khải Định nằm trên triền núi Châu Chữ, kiến trúc toát lên vẻ đồ sộ với con đường dẫn lên lăng gần 130 bậc đá, hai bên là tượng quan văn - võ, voi và ngựa bằng đá. Toàn bộ công trình mang gam màu xám. Trần điện phủ kín những bức bích họa, khảm sành sứ và thủy tinh. Năm 1991-1992, khách tham quan chưa nhiều, mỗi ngày chỉ có vài đoàn khách trong nước và quốc tế ghé thăm.

Khung cảnh nhộn nhịp người và xe bên ngoài chợ Đông Ba . Ngôi chợ này đã đông người mua và bán từ những năm 1990, phổ biến với các mặt hàng như nón lá, vải vóc, mắm, tôm khô và đặc sản Huế. Du khách quốc tế lúc này bắt đầu tìm đến Huế.

Từ lăng Minh Mạng, Hans-Peter Grumpe ngồi thuyền để về trung tâm Huế và ghé Điện Hòn Chén - một di tích tôn giáo quan trọng trong đời sống của người dân địa phương. Điện không có quy mô lớn như các lăng tẩm hay Đại nội, nhưng nổi bật với kiến trúc truyền thống, nét chạm trổ tinh xảo và vị trí tựa lưng vào núi, hướng ra sông Hương. Tại đây, ông có dịp chứng kiến con cháu của hoàng tộc diện áo dài, tổ chức lễ với mâm cúng thịnh soạn.

Theo Sở Du lịch TP Huế, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng lượng khách đến địa phương đạt hơn 4,3 triệu lượt, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 1,5 triệu lượt.

Năm 2025, Huế đón hơn 6,3 triệu lượt khách, tăng trên 61% so với năm 2024, du khách quốc tế hơn 1,9 triệu lượt.